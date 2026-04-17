ETV Bharat / entertainment

'তারকাটা' বিক্রমকে সামলাতে আসরে প্রিয়াঙ্কা ! পথের কাঁটা ময়াং চাং ?

শমীক রায়চৌধুরী পরিচালিত সাইকোলজিক্যাল ক্রাইম থ্রিলার ওয়েব সিরিজ 'তারকাটা' খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে ওটিটিতে ৷

'তারকাটা' সিরিজের চরিত্রদের ঝলক (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 17 এপ্রিল: অনেকদিন পর সিরিজে অন্যতম মুখ হিসাবে নজর কাড়লেন অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ৷ সারা শরীর রক্তাক্ত ৷ চোখে ভাঙা চশমা, মুখে অদ্ভুত পৈশাচিক হাসি, হাতে বন্দুক ৷ যার নিশানা সে নিজেই। সামনে এল তারকাটা ওয়েব সিরিজের মোশন পোস্টার ও চরিত্রদের প্রথম ঝলক ৷ শমীক রায়চৌধুরী পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজে, বিক্রমের পাশাপাশি মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা সরকার আর মেইয়াং চ্যাংকে।

সিরিজে বিক্রমের চরিত্রের নাম অগ্নি ৷ একজন দারুণ পুলিশ অফিসার ৷ কিন্তু বর্তমানে কোথাও যেন পথভ্রষ্ট তিনি ৷ স্মৃতিভ্রষ্ট-আসক্তও। অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কার চরিত্রের নাম ছন্দা ৷ তিনি সহমর্মী, সংযত এবং আবেগগতভাবে সুরক্ষিত। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি মৃত্যুকে নিছক ক্লিনিক্যাল বিষয় হিসেবে বোঝেন ৷ অন্যদিকে প্রথমবার বাংলায় কাজ ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত ময়াং চাং-এর ৷ তাঁর চরিত্রের নাম ডোডো ৷ যাকে একজন প্রগতিশীল, সমাজসেবী এবং আধুনিক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ৷ কিন্তু তার আকর্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার আড়ালে লুকিয়ে আছে চরম নিষ্ঠুরতা। সে নিজেকে খারাপ মানুষ মনে করে না ৷ বরং নিজেকে বিবর্তনের প্রতীক হিসাবে মেলে ধরে।

সিরিজের পোস্টার (Special Arrangement)

'তারকাটা' ওয়েব সিরিজের গল্পের দিকে তাকালে জানা যায়, এই সিরিজে একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজের শহরে ফিরে আসে এক মৃত্যুর তদন্ত করতে ৷ সেই তদন্তের সঙ্গেই উঠে আসবে পুলিশ অফিসারের চাপা পড়ে থাকা অতীত ৷ তা তো, সিরিজ মুক্তির পরেই জানা যাবে ৷ অ্যাকশনে ভরা সিরিজের পরতে পরতে রয়েছে ডার্ক হিউমারের নানা স্তর ৷

সিরিজের অন্যতম চরিত্র (Special Arrangement)

পাশাপাশি চমক রয়েছে সিরিজের পোস্টারেও ৷ যেখানে বিক্রমকে দেখা যায় রক্ত মাখা অবস্থায় হাতে বন্দুক নিয়ে ৷ পোস্টারের পেছনে লেখা 'টিনটিন', 'খিদে পেয়েছে', 'মালটা কে'-সহ নানা শব্দ। শমীক রায়চৌধুরী পরিচালিত এই সিরিজ প্রযোজনা করছেন বিক্রম নিজেই। বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ফিল্ম প্রোডাকশন প্রযোজিত হতে চলেছে এই সিরিজ। সঙ্গে রয়েছেন প্রযোজক অভিনব ঘোষ ৷ সিরিজের চিত্রনাট্য লিখেছেন শমীক নিজেই। সঙ্গ দিয়েছেন সৌমিত দেব এবং অভিনব ঘোষ। অনান্য মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন, সত্যম ভট্টাচার্য, সুস্মিতা রায়, দেবেশ রায়চৌধুরী, আয়ুষ দাস ৷ সিরিজ মুক্তির তারিখ ঘোষণা না করা হলেও জানা গিয়েছে ডিজিটাল প্লাটফর্ম জি ফাইভের পর্দায় দেখানো হবে এই সিরিজটি।

সিরিজের দৃশ্য (Special Arrangement)

প্রসঙ্গত, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর তদন্ত কোন পথে এগোচ্ছে তা এখনও জানা যায়নি ৷ তালসারি ও রিজেন্ট পার্ক থানায় প্রিয়াঙ্কা সরকার ও আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা এফআইআর দায়ের করেছেন ৷ কীভাবে মৃত্যু হয়েছে রাহুলের তার উত্তর এখনও অধরা ৷ এরমধ্যেই কাজে ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ এখন, 'বেলাইন' খ্যাত পরিচালকের সাইকোলজিক্যাল ক্রাইম থ্রিলার 'তারকাটা' দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা ৷

TAGGED:

TAARKATA WEB SERIES LOOK REVEAL
TAARKATA WEB SERIES CAST
TAARKATA WEB SERIES RELEASE DATE
তারকাটা ওয়েবসিরিজ বিক্রম প্রিয়াঙ্কা
TAARKATA WEB SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.