শুটিং চলছে 'উল্টোরথ'-এর, 3 প্রজন্মের পারিবারিক গল্পে প্রিয়াঙ্কা-কৌশিক-বিশ্বজিৎ

শুটিং চলছে 'উল্টোরথ'-এর, 3 প্রজন্মের পারিবারিক গল্পে প্রিয়াঙ্কা-কৌশিক-বিশ্বজিৎ
কেয়াতলা রোডে শুটিং চলছে পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তীর বাংলা ছবি 'উল্টোরথ'-এর । শট দিতে ব্যস্ত কৌশিক সেন, প্রিয়াঙ্কা সরকার, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 8:08 PM IST
নবনীতা দত্তগুপ্ত
কলকাতা, 13 মার্চ: 'উল্টোরথ' নামে 1949 সালের একটি পুরনো ক্লাসিক দেখেছে দর্শক । অমলকুমার বসু পরিচালনা করেন সেই ছবি । আর এবার 2026-এও এই একই নামে আসছে একটি ছবি । যার পরিচালনায় অনির্বাণ চক্রবর্তী । নিপাট ফ্যামিলি ড্রামায় ভরপুর নতুন 'উল্টোরথ'।
বৃহস্পতির মেঘলা দুপুর । ব্যস্ত কেয়াতলা রোডে শুটিং চলছে পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তীর বাংলা ছবি 'উল্টোরথ'-এর । শট দিতে ব্যস্ত কৌশিক সেন, প্রিয়াঙ্কা সরকার, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী । ব্রেক হতেই বিলম্ব না করে পরিচালক, অভিনেতারা সময় দিলেন ইটিভি ভারতকে ।
পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তী বলেন, "উল্টোরথ মূলত তিন প্রজন্মের গল্প । তিন পুরুষের গল্প । তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং তার টানাপোড়েন, তাদের খুনসুটি সব নিয়েই এই ছবির গল্প । এদের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ে প্রিয়া নামের একটি মেয়ে । এই চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা সরকার । নিপাট ফ্যামিলি ড্রামা বানাচ্ছি । ইমোশন, রিলেশনশিপ হাত ধরাধরি করে চলে এখানে । সভ্যতা যত বাড়ছে আমাদের সম্পর্কগুলো কোথাও যেন নড়ে যাচ্ছে । সেটাই দেখানো হবে ছবিতে । এই ছবিতে সবাই সবার জুটি । আলাদা করে কিছু নেই । তবে, এই 'জুটি' শব্দটার মধ্যে আলাদা করে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে । ছবির শুটিং অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে । অল্প শুটিং বাকি । কৌশিক সেনের সঙ্গে আমি আগেও কাজ করেছি । প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এই প্রথম । বিশ্বজিৎ দা'র সঙ্গে বহু কাজ আমি করেছি । ইউনিটটাতে একটা দারুণ ভাইবস আছে । খুব আনন্দ করতে করতে কাজ হচ্ছে আমাদের ।"
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "তিন প্রজন্মের গল্প বলছে এই ছবি । স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রবীণ প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করছি । আমি বিপত্নীক । এই বয়সেও এই ভদ্রলোক বান্ধবী খুঁজে বেড়ায় । আমার নিজের সঙ্গেও এই বয়সে এই বান্ধবী খোঁজার ব্যাপারটা মিলে যায় (সহাস্যে)। আমার ছেলের চরিত্রে কৌশিক সেন । সে আবার খুব কড়া গোছের । ডিসিপ্লিনড মারাত্মক । অনির্বাণের সঙ্গে আমার আগেও কাজ হয়েছে । নিজে খুব রসিক মানুষ অনির্বাণ । তাই এই ছবিটা বানাতে পারছে । আর ওর কাছে গোটা বিষয়টা খুব ক্লিয়ার । ফলে, খুব সহজেই কাজ করিয়ে নিতে পারে । আমার খুব ভালো লাগছে এবারেও ওর সঙ্গে কাজ করে ।"
প্রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, "এই ছবিতে প্রিয়া নামের একটা চরিত্র আছে । সে নিজের ব্র্যান্ড দাঁড় করানোর জন্য অনেককিছু করতে পারে । এই প্রিয়া চরিত্রেই আমি । অনির্বাণের সঙ্গে কাজ করে ভালো লাগছে । প্রথমেই যখন আমাকে অনির্বাণ গল্পটা বলেন আমার ভালো লেগে যায় । মিষ্টি, বাঙালি, সরল একটা গল্প রয়েছে । তার সঙ্গে মজা তো আছেই । কাস্টিংও দারুণ । কৌশিক দা, বিশ্বজিৎ দা খুব প্রিয় মানুষ আমার । অনির্বাণ নিজে একজন এডুকেটেড মানুষ । ফলে, কাজটা সুন্দরভাবে হচ্ছে ।"
প্রিয়াঙ্কার ছোটবেলার রথযাত্রা, উল্টোরথ নিয়ে আবেগের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "দারুণ সব স্মৃতি জড়িয়ে আছে রথের সঙ্গে । স্কুল থেকে ফিরে রথ সাজানো, রথ নিয়ে বেরনো, সবাইকে নকুলদানা দেওয়া, পয়সা কালেক্ট করা - সব নিয়ে তখন একটা দারুণ দিন ছিল । আমার মামাবাড়ি খুব কাছে । সেখানেই রেখে আসতাম রথটাকে । আবার উল্টোরথের দিন ফিরিয়ে আনতাম সেটাকে । সব মিলিয়ে দারুণ ছিল । আর ছিল রথের মেলা । মেলা দেখলেই আমার এখনও মনে হয় গিয়ে এনজয় করি । তখন একাধিক দিন রথের মেলাতে যেতে পারতাম । উল্টোরথ মানে তো বাড়ি ফেরা । চলে গিয়ে আবার ফিরে আসা নিজের কাছের মানুষদের কাছে । এই ছবিটাও তেমনই কিছু বলবে ।"
কৌশিক সেন বলেন, "পারিবারিক ছবি, কমেডি আছে । এমন একটা পরিবার যেখানে কোনও মহিলা নেই । মা নেই, স্ত্রী নেই । আমার যে চরিত্রটা তার একটি ছেলে আছে । সে স্কুলে পড়ে । আমার চরিত্রটা জীবনে অনেক ঘা খেয়েছে । তার নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে । সে খুব ডিসিপ্লিনড মানুষ । সে চায় পরিবারের অন্যান্যরা বিশেষ করে তার ছেলেও ডিসিপ্লিনড থাকুক । সকলকে ডিসিপ্লিনড করতে গিয়ে সে যে কখন সকলের থেকে দূরে চলে গেছে সে নিজেও বোঝেনি ।"
এই ছবি কি কোনও মেসেজ দেয় ? উত্তরে কৌশিক সেন সাফ বলেন, "এই ছবিতে মেসেজ চাইলে খোঁজা যেতেই পারে । কিন্তু না খোঁজাই ভালো । খুব সিম্পল এবং এনজয় করার মতো একটা ছবি । জোর করে আমি অন্তত এই ছবিতে কোনও মেসেজ খুঁজতে চাইছি না ।"
'উল্টোরথ' কলকাতার একটি পরিবারের গল্প । তাই শুটিং চলছে কলকাতাতেই । অল্প কয়েকদিনের শুটিং বাকি । তার পরেই ছবি যাবে পোস্ট প্রোডাকশনে ।