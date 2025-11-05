নভেম্বরেই শুটিং ফ্লোরে প্রিয়াঙ্কা-মহেশ ! রাজামৌলির সিনেমা ঘিরে জোর জল্পনা

নভেম্বরেই শুটিং ফ্লোরে প্রিয়াঙ্কা-মহেশ ! রাজামৌলির সিনেমা ঘিরে জোর জল্পনা
এদিন হায়দরাবাদ বিমান বন্দরে নজরে আসেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ৷
November 5, 2025
হায়দরাবাদ, 5 নভেম্বর: দক্ষিণী তারকা মহেশ বাবু (Mahesh Babu) ও পৃথ্বিরাজ সুকুমরনের (Prithviraj Sukumaran) সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে (Priyanka Chopra) দেখতে উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছেন দর্শকরা ৷ এই তিন তারকাকে পরিচালনা করছেন এসএস রাজামৌলি (SS Rajamouli) ৷ ফলে প্রত্যাশার পারদ আরও চড়েছে ৷ সেই সিনেমার শুটিংয়ে ফের হায়দরাবাদে পা রাখলেন প্রিয়াঙ্কা ৷ নিজের ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে 'স্ট্রিটস অফ হায়দরাবাদ'এর ভিডিয়ো শেয়ার করে দেশী গার্ল ৷
প্রথমে প্রিয়াঙ্কা একটি সেলফি শেয়ার করেন ৷ যেখানে বিমানের সিটে বসে হাসিমুখে দেখা যায় অভিনেত্রীকে ৷ সেই ছবির ক্যাপশনে পিগি চপস লেখেন, "আর আমরা আবার আমেরিকা ছাড়ছি ৷ গন্তব্যস্থল নিয়ে উত্তেজিত ৷" এরপর হায়দরাবাদ বিমান বন্দরে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কাকে ৷ সেখানে বেশ কিছু অনুরাগীদের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতেও দেখা যায় ৷ এদিন অভিনেত্রীকে ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখা যায় ৷ মনে করা হচ্ছে তাঁর পরবর্তী সিনেমার জন্য শুটিংয়ের এসেছেন প্রিয়াঙ্কা ৷ খুব তাড়াতাড়ি প্রযোজনা সংস্থা এই বিষয়ে খোলসা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
সম্প্রতি মহেশ বাবু পরিচালক রাজামৌলিকে উদ্দেশ্য করে একটি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পরিচালককে মনে করিয়ে দেন নভেম্বর মাস শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এরপর তিনি লেখেন, "ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট ৷ তুমি প্রমিস করেছিলে আমাদের কিছু একটা হবে নভেম্বরে ৷ দয়া করে তোমার কথা রেখো ৷"
It’s November already @ssrajamouli 👀— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 1, 2025
মহেশকে পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে জবাব দেন পরিচালকও ৷ তিনি লেখেন, "সবেমাত্র শুরু হয়েছে ৷ আমরা একে একে সব সামনে আনব ৷" এরপর মহেশ প্রিয়াঙ্কাকে ট্যাগ করেন ৷ সেখানে প্রিয়াঙ্কা লেখেন, "হ্যালো হিরো ৷ তুমি চাইছ আমি সব গল্প লিক করে যা তুমি আমার সঙ্গে সেটে শেয়ার করেছো ?" এরপর রাজামৌলি মহেশ বাবুকে বলেন, "তুমি কেন পিসিকে বলে দিয়েছো ? তুমি সারপ্রাইজ নষ্ট করে দিলে.. ৷" এই পুরো কথপোকথনে মজা পেয়েছেন অনুরাগীরা ৷ অপেক্ষায় রয়েছেন এক্সাইটিং কিছু খবর শোনার জন্য ৷
Helloooo!! hero!!! You want me to leak all the stories you share with me on set? Mind lo fix aithe blind ga esestha.. 👊🏻— PRIYANKA (@priyankachopra) November 1, 2025
মূলত সিনেমার নাম এখনও ঠিক হয়নি আপাতত তা পরিচিতি পাচ্ছে 'SSMB29 and Globetrotter' নামেই ৷ রাজামৌলি প্রথমবার মহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে কাজ করেছেন বড়পর্দায় ৷ বিস্তারিত এখনও কিছু সামনে আসেনি ৷ অন্যদিকে, অনুরাগীরা প্রিয়াঙ্কাকে 'সিটাডেল' দ্বিতীয় সিজনে দেখতে পাবেন। কার্ল আরবানের সঙ্গে দ্য ব্লাফে তিনি 19 শতকের ক্যারিবিয়ান জলদস্যু চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন।