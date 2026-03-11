মেয়ে মালতিকে কেন লাইমলাইট থেকে দূরে রাখতে চান প্রিয়াঙ্কা-নিক ?

মেয়ে মালতিকে কেন লাইমলাইট থেকে দূরে রাখতে চান প্রিয়াঙ্কা-নিক ?
অভিনেত্রীর কথায়, জনসাধারণে একটা কৌতুহল থাকে তারকা সন্তানদের নিয়ে ৷ তাঁদের গতিবিধির ওপর নজর থাকে সবসময় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 11, 2026 at 12:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 মার্চ: আলিয়া ভাট থেকে করিনা কাপুর খান কিংবা দীপিকা পাড়ুকোন, লাইম লাইট থেকে নিজেদের সন্তানকে দূরে রেখেছেন ৷ সেই পন্থা অনেক আগেই অবলম্বন করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসও ৷ প্রত্যেক তারকাদের লাইম লাইট থেকে দূরে রাখার কারণ অবশ্যই আলাদা ৷ তবে সম্প্রতি, এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা, মেয়ে মালতি ম্যারিকে কেন ক্যামেরা বা নেটপাড়া থেকে দূরে রাখেন তা খোলসা করেছেন ৷
পিপল পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে উদ্বিগ্নতাও বাড়ছে ৷ তাঁরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছে কীভাবে মেয়ের প্রাইভেসি রক্ষা করা যায় কিংবা পাবলিক স্পটলাইট থেকে দূরে রাখা যায় ৷ পাশাপাশি তিনি ভয় ধরানো ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন ৷ যেখানে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি স্কুল থেকে মালতিকে অনুসরণ করেছিল ৷
অভিনেত্রীর কথায়, জনসাধারণে একটা কৌতুহল থাকে তারকা সন্তানদের নিয়ে ৷ তাঁদের গতিবিধির ওপর নজর থাকে সবসময় ৷ তবে তিনি বরাবরই চেয়েছেন, আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতোই, মালতি সাধারণভাবে নিজের শৈশব কাটাক ৷ তিনি বলেন, "মালতি বড় হওয়ার সঙ্গে আমরাও একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছি ৷ ও ভীষণ এদিক-ওদিক যেতে পছন্দ করে ৷ আর আমরাও সেটা চাই, যাতে সে সেটা ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে ৷" প্রিয়াঙ্কা জানান, তিনি চান না, জন সাধারণের সামনে তাঁৎ মেয়ে যেন কখনও ভীত না হয় বা অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা গোটা জার্নিটাই সাধারণ রাখতে চেয়েছি ৷ মানুষ তাকে নিয়ে কৌতুহল দেখাবে ৷ আমি কখনোই চাই না যে সে এসব নিয়ে ভীত হোক, বিচারবুদ্ধিহীন হোক বা যাদের সঙ্গে সে দেখা করে তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করুক ৷ কারণ পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে এবং এরকম বন্ধুদের সঙ্গে আমার চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছে। এটা তার জন্য সচেতন থাকা ঠিক আছে, কিন্তু পছন্দের অনুভূতি থাকা, আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ হবে ৷"
অভিনেত্রী আরও ব্যাখ্যা করেন কেন তিনি বাইরে বেরোনোর সময় নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷ তিনি জানান যে একবার তার মেয়েকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একজন ব্যক্তি ফোন ক্যামেরায় মেয়ের ভিডিয়ো করছিল আর তাকে ফলো করছিল ৷ প্রিয়াঙ্কা স্বীকার করেছেন যে তিনি পাবলিক লাইফ চেয়েছেন ৷ তিনি চেয়েছেন, পাবলিক স্পটলাইটে থাকতে ৷ এবার সেই একই বিষয় তাঁর মেয়ে চাইবে কিনা, সেটা মেয়ের ওপরেই নির্ভর করবে ৷ তিনি বলেন, "আমরা সবাই গত 10 থেকে 20 বছরে শিখছি যে আগামী 10 বছরে, তাদের জন্য 15 বছরে কেমন হবে। তাই আমি মনে করি সবার জন্য একটু অনুগ্রহ প্রয়োজন, তবে নিরাপত্তা এবং এর অর্থ কী তা সম্পর্কে কিছু সচেতনতাও প্রয়োজন।"
সাক্ষাৎকারে, প্রিয়াঙ্কা উল্লেখ করেছিলেন যে তার মেয়েকে নিয়ে সকলের কৌতূহল রয়েছে ৷ তবে তিনি সবকিছুর উপরে মালতির সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে চান। প্রিয়াঙ্কা 20189 সালে গায়ক নিক জোনাসের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ 2022 সালে সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের মেয়ে মালতি ম্যারি চোপড়া জোনাসকে স্বাগত জানান ৷ বাবা-মা হিসাবে নতুন অধ্যায় শুরু করেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া-নিক জোনাস ৷