রাতারাতি কমল প্রিয়াঙ্কা-টেইলর-বিয়ন্সে'র ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ার ! কেন ?

রাতারাতি কমল প্রিয়াঙ্কা-টেইলর-বিয়ন্সে'র ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ার ! কেন ?
বিশ্বজুড়ে ইন্সটাগ্রাম ব্যবহারকারীরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই তাদের ফলোয়ার বা অনুসারীর সংখ্যায় অবাক করা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 মে: রাতারাতি কমল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া থেকে টেইলর সুইফট কিংবা বিরাট কোহলির ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ার ৷ হতবাক অনুরাগীরা ৷ কী এমন হল, যেখানে এক রাতে মিলিয়ন ফলোয়ার হারালেন বিনোদন জগতের তারকারা ? ফলোয়ার কমে যাওয়ার এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা চলছে ৷ অনেকেই একে বলছেন '2026 সালের মহা-শুদ্ধি অভিযান' (Great Purge of 2026)।
অনলাইনে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইনস্টাগ্রামের মূল প্রতিষ্ঠান 'মেটা প্ল্যাটফর্মস' (Meta Platforms) নাকি তাদের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ভুয়ো, নিষ্ক্রিয় এবং 'বট' (bot) অ্যাকাউন্টগুলোর বিরুদ্ধে বড় মাপের দমন অভিযান শুরু করেছে। যদিও প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযানের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নিশ্চিত করেনি ৷ তবে বিশ্বজুড়ে ইন্সটাগ্রাম ব্যবহারকারীরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই তাদের ফলোয়ার বা অনুসারীর সংখ্যায় অবাক করা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।
📉| Main female acts and the number of followers they lost after Instagram's bot purge.— Pop Hub (@PopHubOfficial) May 6, 2026
Via: @CelebRadar0 pic.twitter.com/z77joeJ5nt
যেসব বিখ্যাত তারকার ফলোয়ার বা অনুসারীর সংখ্যা কমেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাইলি জেনার, যিনি 14 মিলিয়নেরও বেশি ফলোয়ার হারিয়েছেন। আরেকজন যিনি প্রায় কাছাকাছি ফলোয়ার হারিয়েছেন তিনি হলেন অন্যতম সফল ফুটবল খেলোয়াড় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কমেছে প্রায় 8 মিলিয়ন। জানা গিয়েছে, এই শুদ্ধি অভিযানের প্রভাবে আরিয়ানা গ্র্যান্ডে, বিয়ন্সে, টেইলর সুইফট এবং জাস্টিন বিবার-সহ আরও বেশ কয়েকজন বিশ্বতারকার ফলোয়ারের সংখ্যা প্রভাবিত হয়েছে ৷ বলা ভাল, ফলোয়ার হারিয়েছেন ৷
🔴 Priyanka Chopra https://t.co/ViipjKtfXE Instagram Follower Update— Celebrity Radar (@CelebRadar0) May 6, 2026
Previous : 94,558,158
Current : 93,413,034
Change : -1,145,124 (lost) in the last 2.1d#Instagram #Followers #priyankachopra #Stats pic.twitter.com/JCylo0JGmL
ভারতীয় তারকারাও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি। জানা গিয়েছে, এই অভিযানে ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এবং আন্তর্জাতিক তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও বিপুল সংখ্যক ফলোয়ার হারিয়েছেন। কে-পপ সেনসেশন বিটিএস (BTS) এবং ব্ল্যাকপিঙ্ক (BLACKPINK)-এর ফলোয়ারও মারাত্মক হারে কমেছে ৷
🔴 Taylor Swift https://t.co/jrbyrTOhvz Instagram Follower Update— Celebrity Radar (@CelebRadar0) May 6, 2026
Previous : 279,993,327
Current : 275,827,600
Change : -4,165,727 (lost) in the last 2.1d#Instagram #Followers #taylorswift #Stats pic.twitter.com/PbuiiXMjhC
এই অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে স্প্যাম কার্যকলাপ, ভুয়ো এনগেজমেন্ট এবং তৃতীয় পক্ষের ফলোয়ার বাড়ানোর পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অনেক সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারী মনে করেন, প্ল্যাটফর্মটিকে আরও পরিষ্কার করে তোলা এবং কৃত্রিমভাবে বাড়ানো ফলোয়ার সংখ্যা কমানোর জন্য ইনস্টাগ্রামের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, থ্রেডস-এর বেশ কিছু ব্যবহারকারী ভুলবশত ব্যান হওয়া এবং হঠাৎ অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করার বিষয়েও অভিযোগ করেছেন। কিছু ইনফ্লুয়েন্সার এবং ক্রিয়েটর দাবি করেছেন যে, এই প্রক্রিয়ার সময় ভুলবশত আসল ফলোয়ারদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।
🔴 Virat Kohli https://t.co/HwqEfWPMGc Instagram Follower Update— Celebrity Radar (@CelebRadar0) May 6, 2026
Previous : 276,367,027
Current : 274,283,312
Change : -2,083,715 (lost) in the last 2.1d#Instagram #Followers #virat.kohli #Stats pic.twitter.com/fjIxTOmMq5
রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা হয়েছে। বেশ কিছু ক্রিয়েটররা তাদের প্রায় 2 থেকে 5 শতাংশ ফলোয়ার হারিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অভিযান ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় অনেকেই বলছেন, অবশেষে তারকাদের প্রকৃত অর্গানিক রিচ এবং জনপ্রিয়তা কী, তা প্রকাশ করতে সাহায্য করছে।