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নয়নতারা-প্রিয়াঙ্কা থেকে কৃতি, যে কারণে 'এগ ফ্রিজিং' বা 'ডিম্বাণু সংরক্ষণ' করেছেন তারকারা

যেসব নারী নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং প্রজনন-সংক্রান্ত ভবিষ্যতের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান, তাঁদের কাছে 'এগ ফ্রিজিং' বা ডিম্বাণু সংরক্ষণ জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে।

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'ডিম্বাণু সংরক্ষণ' করেছেন যেসব তারকারা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 2:47 PM IST

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হায়দরাবাদ, 10 জুলাই: জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী কৃতি স্যানন জানিয়েছেন যে, সারোগেসিকে কেন্দ্র করে তৈরি সিনেমা 'মিমি'-র প্রস্তুতির সময়ই তিনি নিজের ডিম্বাণু (egg) সংরক্ষণ বা 'এগ ফ্রিজিং'-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেহেতু এই প্রক্রিয়ার ফলে শরীরে ফোলা ভাব এবং হরমোনজনিত পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, তাই তিনি এমন সময়কে বেছে নিয়েছিলেন যখন ওই সিনেমার চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁকে এমনিতেই 15 কেজি ওজন বাড়াতে হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তকে 'নিজের জন্য সেরা উপহার' হিসেবে উল্লেখ করে কৃতি জানান, এই সিদ্ধান্ত তাঁকে সামাজিক চাপের মুখে পড়ে জীবনের বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে রক্ষা করেছে। 35 বছর বয়সী এই অভিনেত্রী জানান যে তিনি কয়েক বছর আগেই ডিম্বাণু সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছিলেন ৷ সম্প্রতি 'হিউম্যানস অফ বোম্বে'-র সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

যেসব নারী নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং প্রজনন-সংক্রান্ত ভবিষ্যতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চান, তাঁদের কাছে 'এগ ফ্রিজিং' বা ডিম্বাণু সংরক্ষণ এক অত্যন্ত জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য যে, অনেক তারকা এই পথ বেছে নিয়েছেন ইতিমধ্যেই ৷

'এগ ফ্রিজিং' কী?

'এগ ফ্রিজিং' বা ডিম্বাণু সংরক্ষণ-যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'উসাইট ক্রায়োপ্রিজারভেশন' (oocyte cryopreservation) নামেও পরিচিত ৷ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারীরা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য তাঁদের ডিম্বাণু সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন।

প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করে ?

হরমোন উদ্দীপনা: মহিলারা ডিম্বাশয়কে একাধিক ডিম্বাণু উৎপাদনে উদ্দীপিত করার জন্য উর্বরতার ওষুধ গ্রহণ করেন।

ডিম্বাণু সংগ্রহ: একটি ছোট অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ডিম্বাশয় থেকে পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়।

ক্রায়োপ্রিজারভেশন: বরফ কণার ক্ষতি রোধ করার জন্য উন্নত কৌশল (যেমন ভিট্রফিকেশন) ব্যবহার করে ডিম্বাণুগুলোকে হিমায়িত করা হয়।

ভবিষ্যৎ ব্যবহার: প্রস্তুত হলে, ডিম্বাণুগুলোকে গলিয়ে শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা যায় এবং আইভিএফ-এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা যায়।

যেসব ভারতীয় অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই তাঁদের ডিম্বাণু (eggs) সংরক্ষণ করেছেন

একতা কাপুর: প্রখ্যাত টেলিভিশন প্রযোজক একতা কাপুর 36 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি জীবনসঙ্গী খোঁজার তাৎক্ষণিক চাপ ছাড়াই মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে, সারোগেসির মাধ্যমে তিনি তাঁর ছেলে ‘রবি’-কে স্বাগত জানান। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, "আমি এমন সময়ে সন্তান নিতে চেয়েছিলাম যখন আমি মানসিকভাবে ও আবেগগতভাবে প্রস্তুত।"

তানিশা মুখোপাধ্যায়: অভিনেত্রী কাজলের বোন তানিশা 39 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেন। তিনি বলেন, "ডিম্বাণু সংরক্ষণের ফলে আমি মানসিক শান্তি পেয়েছি ৷ ‘বায়োলজিক্যাল ক্লক’ বা বয়সের সীমাবদ্ধতার চাপ ছাড়াই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছি।"

সোফি চৌধুরী: গায়িকা-অভিনেত্রী সোফি চৌধুরী 30-এর কোঠার মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেন। অবিবাহিত এবং কর্মজীবনে মনোযোগী হওয়ায় তিনি নিজের জন্য বিকল্প পথ খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। l তিনি বলেছিলেন, "এটা আমার নেওয়া অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত ছিল। এটা আমাকে আমার জীবন ও ভবিষ্যতের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে "

রাখি সাওয়ান্ত: সাহসী ব্যক্তিত্ব রাখি সাওয়ান্ত 36 বছর বয়সে কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত বিকাশের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেন। তাঁর কথায়, "আমি তখনই সন্তান নিতে চাই যখন আমি আবেগগত ও আর্থিকভাবে প্রস্তুত "

মোনা সিং: 'জাসি জ্যায়সি কোই নহিঁ' খ্যাত অভিনেত্রী মোনা সিং 34 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু (egg) সংরক্ষণ বা ‘ফ্রিজ’ করেছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবে বলেছেন, "যেসব নারী মাতৃত্বের সিদ্ধান্ত কিছুটা পিছিয়ে দিতে চান কিন্তু ভবিষ্যতে মা হওয়ার সুযোগটি নিশ্চিত রাখতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি চমৎকার বিকল্প।"

শ্বেতা তিওয়ারি: টেলিভিশন অভিনেত্রী শ্বেতা তিওয়ারি দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর, 30-এর কোঠার শেষের দিকে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। একজন ‘সিঙ্গেল মাদার’ বা একা মা হিসেবে তিনি তাঁর সন্তান ধারণের সক্ষমতা বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, "ডিম্বাণু সংরক্ষণের বিষয়টি আমাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, সঠিক সময়ে আমি চাইলে আমার পরিবার বড় করতে পারব।"

কণিকা কাপুর: গায়িকা কণিকা কাপুর বিবাহবিচ্ছেদের পর 30-এর কোঠার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "ডিম্বাণু সংরক্ষণ করাটা ছিল আমার প্রজনন-স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি পদক্ষেপ।"

দিব্যা দত্ত: ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত 37 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "নারীদের জন্য নিজেদের শর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার সুযোগ থাকাটা অত্যন্ত ক্ষমতায়নমূলক।"

সুস্মিতা সেন: প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেন দুটি কন্যাসন্তান দত্তক নিলেও 30-এর কোঠার শুরুর দিকে নিজের ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন বিকল্প হাতে থাকাটা জরুরি, আর ডিম্বাণু সংরক্ষণ ছিল সেই বিকল্পগুলো নিশ্চিত করারই একটি উপায়।"

নয়নতারা: কেরিয়ারে মনোযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী নয়নতারা 30-এর কোঠার শুরুর দিকে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "ডিম্বাণু সংরক্ষণের ফলে আমি জৈবিক সময়ের সীমাবদ্ধতা বা বয়সের চাপের তোয়াক্কা না করেই কেরিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম।"

উপাসনা কামিনেনি: উদ্যোক্তা উপাসনা কামিনেনি ব্যক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত কারণে 29 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, তিনি স্বাভাবিকভাবেই গর্ভধারণ করেন এবং 2023 সালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ৷ এরপর 2026 সালে তিনি যমজ সন্তানের মা হন।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস: মায়ের পরামর্শে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া 30-এর কোঠার শুরুর দিকে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "এর ফলে আমি আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পথে এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম ৷ কারণ তখনও এমন কোনও মানুষের দেখা পাইনি যার সঙ্গে আমি সন্তান নিতে চাইতাম।"

রিচা চাড্ডা: কোভিড-19 মহামারীর সময় অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন ৷ তিনি বিষয়টিকে প্রজনন-অধিকার ও নিজের শরীরের ওপর নিজস্ব সিদ্ধান্তের (autonomy) বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন।

আকাঙ্ক্ষা রঞ্জন কাপুর: 2026 সালের নারী দিবসে আকাঙ্ক্ষা তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন এবং এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত জটিল হরমোন-চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, "নারীর শরীর সত্যিই অসাধারণ।"

ডায়ানা হেইডেন: প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড ডায়ানা হেইডেন তাঁর 30-এর কোঠার মাঝামাঝি সময়ে ডিম্বাণু সংরক্ষণ (egg freezing) করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তা ব্যবহার করে সন্তান ধারণ করেন। ভারতে ডিম্বাণু সংরক্ষণ করার পদ্ধতির অন্যতম প্রথম প্রবক্তা ছিলেন তিনি।

সানিয়া মির্জা: টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা 29 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন ৷ যাতে ক্রীড়া জীবন এবং ভবিষ্যতে মা হওয়ার আকাঙ্খার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। এর ফলে প্রজনন ক্ষমতার ওপর কোনও প্রভাব না ফেলেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সাবা করিম খান: প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সাবা করিম খান 34 বছর বয়সে তাঁর ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেছিলেন (পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রজনন ক্ষমতা সংরক্ষণের বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার ঘটনাটি বেশ বিরল)। পেশাগত জীবনে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি পিতৃত্বের স্বাদও যাতে তিনি পান তাই এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন ৷

ম্রুণাল ঠাকুর: অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুর জানিয়েছেন যে, তিনি ডিম্বাণু সংরক্ষণ করার কথা বিবেচনা করছেন। এর মাধ্যমে তিনি সামাজিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং মানসিক শান্তির সঙ্গে নিজের কেরিয়ারে মনোযোগ দিতে চান।

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TAGGED:

CELEBRITIES ON FROZE THEIR EGGS
PRIYANKA CHOPRA JONAS
KRITI SANON FROZE EGGS
তারকার ডিম্বাণু সংরক্ষণ এগ ফ্রিজিং
INDIAN CELEB WHO FROZE THEIR EGGS

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