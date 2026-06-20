প্রিয়াঙ্কা চোপড়া-অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ম্যাজিক এবার পর্দায়, কী বললেন দেশী গার্ল ?

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া-অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ম্যাজিক এবার পর্দায়, কী বললেন দেশী গার্ল ?
হলিউডের কাজ অব্যাহত রেখেই এসএস রাজামৌলির 'বারাণসী' ছবির হাত ধরে ভারতীয় সিনেমায় দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 1:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 জুন: দীর্ঘবছরের কঠোর পরিশ্রমের পর হলিউড সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra) নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি তথা জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছেন। এখন তিনি সেখানেই কাজের সূত্রে বেশি ব্যস্ত ৷ তবে ধন্যবাদ জানাতে হয়, পরিচালক এসএস রাজামৌলিকে (S.S. Rajamouli) ৷ কারণ, তার সিনেমার মাধ্যমেই দীর্ঘ সাত বছর পর বিশাল বাজেটের প্যান-ইন্ডিয়ান অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার 'বারাণসী' (Varanasi)-র হাত ধরে ভারতীয় সিনেমায় ফিরেছেন দেশী গার্ল প্রিয়াঙ্কা ৷ এরই মাঝে অনুরাগীদের জন্য দুর্দান্ত খবর শেয়ার করেছেন বরফি খ্যাত অভিনেত্রী ৷ জানিয়েছেন, হলিউডের অন্যতম অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলির (Angelina Jolie) সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা ৷
অ্যাঞ্জেলিনা-প্রিয়াঙ্কা একসঙ্গে পর্দায়
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি হলিউডের প্রথম সারির তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন। তবে এই প্রজেক্ট সম্পর্কে তিনি আর কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি ৷ ফলে অনুরাগীদের মনে কৌতূহল জেগেছে যে, জোলির সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা কোনও সিনেমায় কাজ করবেন নাকি কোনও বিজ্ঞাপনী প্রচারে নাকি কোনও সমাজসেবামূলক উদ্যোগে কাজ করবেন। কথোপকথনের সময় প্রিয়াঙ্কা এ-ও জানান যে, পেনেলোপে ক্রুজ ও সালমা হায়েকের পাশাপাশি জোলিও তাঁর কাছে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক এক ব্যক্তিত্ব।
'বারাণসী' প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া
এদিকে, 'বারাণসী' সিনেমার মাধ্যমে ঘরের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা ঘরে ফিরেছেন। রাজামৌলি পরিচালিত এই ছবিটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম ব্যয়বহুল একটি প্রজেক্ট ৷ জানা গিয়েছে, যার বাজেট আনুমানিক 1 হাজার 200 কোটি থেকে 1 হাজার 400 কোটি টাকা ৷
বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অ্যাডভেঞ্চার-ধর্মী এই ছবিটির শুটিং হচ্ছে জর্জিয়া, অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা এবং হায়দরাবাদে। ছবিটির বিশাল পরিসর বা স্কেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, "আমরা অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং এমন বিশাল পরিসরের কিছু করার চেষ্টা করছি যা দীর্ঘ সময় ধরে দেখা যায়নি। আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছি ৷ শুধু ভারতের জন্যই নয়, বরং পুরো বিশ্বের প্রেক্ষাপটেই ৷ কারণ এটা একটা বিশাল পরিসরের গ্লোবাল রিলিজ হতে চলেছে ৷ গত তিন বছর ধরে আমরা যা নিয়ে কাজ করছি, তা বিশ্ববাসী দেখতে পাবে।" 'বারাণসী' 2027 সালের 7 এপ্রিল বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে।
প্রিয়াঙ্কার আপকামিং প্রোজেক্ট
প্রিয়াঙ্কা 'লর্ড অফ দ্য রিংস' ও 'পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান' খ্যাত তারকা অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে একটি যৌথ প্রযোজনার (পিপিপি) সিনেমায় অভিনয় করবেন। এছাড়া মীরা নায়ারের পরিচালনায় 'আমরি' (Amri) নামের একটি বায়োগ্রাফিক্যাল ড্রামাও তাঁর হাতে রয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে নিকোলাস স্টোলারের 'জাজমেন্ট ডে' (Judgment Day) সিনেমায় দেখা যাবে ৷ যেখানে প্রিয়াঙ্কাকে দেখা যাবে উইল ফেরেল, জ্যাক এফ্রন, রেজিনা হলের মতো তারকাদের বিপরীতে ৷