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Priyanka Chopra birthday: 'বারাণসী'তে 'মন্দাকিনী' প্রিয়াঙ্কার নতুন লুক প্রকাশ্যে

গত নভেম্বরেই এই ছবিতে 'মন্দাকিনি' হিসেবে তাঁর প্রথম লুক প্রকাশ্যে এসেছিল। এবার, দেশী গার্লের জন্মদিনে সামনে এসেছে, সিনেমায় প্রিয়াঙ্কার স্টানিং লুক ৷

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'বারাণসী'তে 'মন্দাকিনী' প্রিয়াঙ্কার নতুন লুক প্রকাশ্যে (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 12:12 PM IST

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হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জন্মদিনে (Priyanka Chopra 44th birthday), 'বারাণসী' (Varanasi)- সিনেমার নির্মাতাদের তরফে বিশেষ উপহার ৷ এসএস রাজামৌলি পরিচালিত বিশাল বাজেটের ছবিটিতে প্রিয়াঙ্কাকে তেলুগু সুপারস্টার মহেশ বাবুর বিপরীতে দেখা যাবে। গত নভেম্বরেই এই ছবিতে 'মন্দাকিনি' হিসেবে তাঁর প্রথম লুক প্রকাশ্যে এসেছিল। এবার, দেশী গার্লের জন্মদিনে সামনে এসেছে, সিনেমায় প্রিয়াঙ্কার স্টানিং লুক ৷

আজ অর্থাৎ18 জুলাই প্রিয়াঙ্কার ৪৪তম জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটিকে উপলক্ষ করে 'বারাণসী' ছবির টিম সোশাল মিডিয়ায় তাঁর দুটি ভিন্ন লুক প্রকাশ করেছে। 'বারাণসী'-র ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে প্রকাশিত প্রথম ছবিটিতে তাঁকে সম্পূর্ণ কালো পোশাকে এক উগ্র ও বলিষ্ঠ রূপে দেখা গিয়েছে। স্বচ্ছ কর্সেট এবং অগোছালো খোঁপা বা 'মেসি আপডু' স্টাইলের চুলে প্রিয়াঙ্কাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে ৷ ছবিটি সম্ভবত কোনও গানের দৃশ্যের অংশ। পরের ছবিটিতে তাঁকে কেনিয়ার মাসাই মারায় দুহাত প্রসারিত করে লাফাতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে তাঁর এক প্রাণবন্ত ও বাঁধনহারা রূপ ফুটে উঠেছে।

তাঁর ছবিগুলো শেয়ার করে সংশ্লিষ্ট টিম লিখেছে, "আরও নতুন সব অভিযান... আরও নতুন আবিষ্কার... এবং দিগন্তজুড়ে নানা যাত্রার উদ্দেশ্যে..." রাজামৌলিও ইনস্টাগ্রামে একই ছবি শেয়ার করে তাঁর সিনেমার নায়িকাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রিয়াঙ্কাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "হাসলে স্নিগ্ধতা, না হাসলে তেজ।"

বারাণসীতে প্রিয়াঙ্কা 'মন্দাকিনি'র চরিত্রে অভিনয় করছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি এমন এক দুর্ধর্ষ ও বিশ্বভ্রমণকারী নারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন, যিনি একইসঙ্গে "দৃঢ়, সংবেদনশীল এবং অবিস্মরণীয়।" এই আসন্ন সিনেমার মাধ্যমেই দীর্ঘ আট বছর পর প্রিয়াঙ্কার কোনও ছবি ভারতের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। তাঁকে শেষ 2019 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল।

এর আগে প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন যে, ভারতীয় সিনেমায় ফিরে আসার জন্য 'বারাণসী'-র চেয়ে উপযুক্ত কোনও প্রজেক্ট তিনি আর চাইতে পারতেন না। তিনি বলেছেন, "ভারতীয় বিনোদন জগতে ফিরে আসার যদি কোনও উপায় থাকত, তবে তা হতো ভারতের সবচেয়ে বড় কোনও সিনেমার মাধ্যমেই ৷ আর সেই কাজটিই হল এই ছবিটি। আমার মনে হয়, এ দেশের বা বিদেশের আর কারও মধ্যেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি নেই যা আছে এই পরিচালকের। বিশ্বমানের স্পিলবার্গ, নোলান বা ফিঞ্চারদের কাতারে তাঁর অবস্থান-যদি এমনটা বলা চলে।"

কান লায়ন্স 2026-এ সিনেমাটি নিয়ে কথা বলার সময় প্রিয়াঙ্কা বলেন যে, 'বারাণসী' (Varanasi) অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনেমা। তিনি এই সিনেমার ক্ষেত্রে রাজামৌলির দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং সেটে নিজের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দক্ষতারও প্রশংসা করেন।

2022 সালে বিশ্বজুড়ে ঝড় তোলা 'আরআরআর' (RRR)-এর পর রাজামৌলির পরবর্তী মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা হতে যাচ্ছে 'বারাণসী'। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই সিনেমা অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ঘরানার। যার কাহিনি 7200 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে 2027 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্যান-ইন্ডিয়ান এই সিনেমা যৌথভাবে প্রযোজনা করছে 'এসএস দুর্গা আর্টস' এবং 'শোয়িং বিজনেস'। মহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কা ছাড়াও 'বারাণসী'র কলাকুশলীদের মধ্যে রয়েছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, যিনি এতে 'কুম্ভ' নামে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন। রাজামৌলি ও মহেশ বাবুর প্রথম যৌথ প্রয়াস হিসেবে 'বারাণসী' 2027 সালের 7 এপ্রিল বড় পর্দায় মুক্তি পাবে।

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PRIYANKA CHOPRA 44TH BIRTHDAY
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প্রিয়াঙ্কা চোপড়া
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