পুজোয় প্রেমের নতুন সুর, 'তুই আমার হয়ে যা'

পুজোয় প্রেমের নতুন সুর, 'তুই আমার হয়ে যা'
Pujor Gaan: কলেজের ক্রাশ, প্রথম প্রেম এবং মনের কথা মুখে বলতে না পারার মিষ্টি অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে এই গানের গল্প।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 9:23 AM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: পুজো মানেই প্রেম, নতুন সম্পর্কের হাতছানি আর মনের কথা প্রিয় মানুষটিকে জানানোর একরাশ ইচ্ছে। সেই আবেগকেই নতুন প্রজন্মের চোখে তুলে ধরতে হাজির হয়েছে নতুন পুজোর গান 'এই পুজোয় তুই আমার হয়ে যা'। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে গানটি। কলেজের ক্রাশ, প্রথম প্রেম এবং মনের কথা মুখে বলতে না পারার মিষ্টি অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে এই গানের গল্প। মূলত কলেজে পড়াকালীন ছেলেমেয়েদের নানা অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে এই গানে।
গানের কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে এক Gen Z তরুণ। কলেজের এক সিনিয়রের প্রেমে পড়ে সে। কলেজের করিডর, বন্ধুত্ব, পুজোর উত্তেজনা, আড়চোখে তাকানো আর মনের মধ্যে জমে থাকা না-বলা কথার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে তার প্রেমের গল্প। আজকের প্রজন্মের প্রেমের অনুভূতি, দ্বিধা এবং ভালো লাগার মুহূর্তগুলিকে সহজ ও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই মিউজিক ভিডিয়োতে।
এই গানের হাত ধরেই অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন আর্জব হালদার চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। তিনি অবশ্য নবাগতা নন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় ও পর্দায় রসায়ন গানের গল্পকে আরও জীবন্ত করে তুলবে বলে আশা নির্মাতাদের। গানটির পরিচালনায় রয়েছেন শালঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি তাঁদের 'মৌনাক্ষ'র পরিচালক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ছবির মতো বিষয়নির্ভর সিনেমার কাজের পর এবার পুজোর গানে নতুন প্রজন্মের প্রেমের গল্প নিয়ে হাজির তাঁরা।
সব মিলিয়ে, পুজোর আবহে কলেজজীবনের প্রেম, প্রথম ভালো লাগা আর মনের কথা বলে ওঠার সাহস—এই সব অনুভূতির মেলবন্ধন ঘটাতেই 'দ্য আন্ডার গ্র্যাজুয়েটস'-এর নতুন নিবেদন 'এই পুজোয় তুই আমার হয়ে যা'।