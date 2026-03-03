ETV Bharat / entertainment

জীবনের মাঠে 'গোল' খোঁজার লড়াই, মুক্তির পথে পৃথ্বীরাজ-পায়েল-অদ্রিতার স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা

স্বপ্ন, সংগ্রাম ও অদম্য জেদের গল্প নিয়ে আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'গোল' ৷

prithwraj-das-adrita-sadhu-payel-roy-starrer-short-film-goal-release-on-ott
আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'গোল' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 3, 2026 at 11:16 AM IST

হায়দরাবাদ, 3 মার্চ: জীবনের লড়াই, স্বপ্ন ও বাস্তবের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে নতুন স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'গোল'। পরিচালনায় করণ আরিয়ান। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে পৃথ্বীরাজ দাস, পায়েল রায়, অদ্রিতা সাধু, শুভাশীষ ভট্টাচার্য ও রিক দাস। ফুটবলকে প্রতীক করে গড়ে ওঠা আবেগঘন গল্পে উঠে এসেছে এক কিশোরের স্বপ্নপূরণের অদম্য লড়াই এবং দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তবতা।

সিনেমার কাহিনি কিছুটা এই রকম-

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছোট ভলু। তার একটাই স্বপ্ন-একদিন বড় ফুটবলার হওয়া। ফুটবলই তার প্রাণ। কিন্তু খুব শিগগিরই সে বুঝতে শেখে, স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে দূরত্ব অনেক। যে ফুটবল তার স্বপ্নের প্রতীক, সেই স্বপ্নই একসময় তার কাছ থেকে কেড়ে নেয় প্রিয় বাবাকে। দারিদ্র্য হয়ে ওঠে তার স্বপ্নের সবচেয়ে বড় শত্রু। এমনকি বন্ধুদের থেকেও সে আলাদা হয়ে পড়ে। সামান্য একটি ফুটবল কেনার সামর্থ্যও নেই তার। তবু ভলু হার মানতে শেখেনি। নিজের বুদ্ধি ও অদম্য জেদের জোরে সে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়ে যায়। একদিকে ছেলেকে হারানোর ভয় নিয়ে মায়ের আঁচল, অন্যদিকে ছেলের স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষা-এই দ্বন্দ্বেই এগিয়ে চলে গল্প। শেষ পর্যন্ত জিতবে কে-স্বপ্ন না বাস্তব?

prithwraj-das-adrita-sadhu-payel-roy-starrer-short-film-goal-release-on-ott
ওটিটি-তে মুক্তি পাবে এই শর্ট ফিল্ম (Special Arrangement)

পরিচালকের বার্তা

করণ আরিয়ান বলেন, "‘গোল’ হয়তো একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা ৷ কিন্তু এই সিনেমা দর্শকদের জন্য বড় একটা বার্তা বহন করবে। আসলে, বাস্তবের যদি তাকানো হয়, তাহলে দেখা যাবে সংগ্রামের কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। দিনশেষে আমরা আসলে কী চাই এবং যা আছে তা নিয়েই কীভাবে সুখে থাকা যায়, সেই দর্শনের গল্পই বলবে 'গোল'। আমাদের শুটিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। খুব শিগগিরই একটি বড় OTT প্ল্যাটফর্মে ছবিটি মুক্তি পাবে।"

অভিনেত্রী পায়েল রায়ের কথায়, "‘গোল’ আমার কাছে শুধু একটি কাজ নয়-এটি এক গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এই চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে আমি যেন নিজের ভেতরের অনেক অজানা অনুভূতির দরজা খুলতে পেরেছি। বুঝেছি, স্বপ্ন দেখার কোনও বয়স নেই এবং হেরে যাওয়াই শেষ কথা নয়। আমরা সবাই জীবনের মাঠে নিজের নিজের একটি ‘গোল’ খুঁজে বেড়াই।" জীবনের লড়াই, আশা ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে খুব শিগগিরই দর্শকদের সামনে আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'গোল'।

