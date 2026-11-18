করণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থায় প্রিন্স উইলিয়াম ! ব্রিটেনের যুবরাজকে স্বাগত সইফ-করিনার
Prince William at Dharma Productions:প্রিন্স অফ ওয়েলস, প্রিন্স উইলিয়াম ধর্মা প্রোডাকশন্সে পৌঁছালে করণ জোহর এবং সইফ আলি খান ও করিনা কাপুর খান তাঁকে স্বাগত জানান।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 3:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: মুম্বইয়ে ধর্মা প্রোডাকশন্স ঘুরে দেখলেন প্রিন্স অফ ওয়েলস, প্রিন্স উইলিয়াম ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধার করণ জোহর ও অভিনেতা সইফ আলী খান-করিনা কাপুর খান। ধর্মা প্রোডাকশন্সে প্রিন্স উইলিয়ামের এই আগমনকে 'বড় সৌভাগ্য' হিসেবে অভিহিত করেন পরিচালক করণ ৷ পাশাপাশি, প্রিন্স উইলিয়ামের ভারতীয় সিনেমার প্রতি আগ্রহ দেখে বিস্ময় ও প্রশংসা করেছেন জনপ্রিয় এই পরিচালক ৷ করণের সঙ্গে আর কী কথা হল প্রিন্স উইলিয়ামের ?
এদিন সংবাদমাধ্যমে করণ জোহর বলেন, "এটি একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল। আমরা সিনেমা ও সিনেমা তৈরির প্রক্রিয়া-সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের সিনেমাগুলো বিদেশেও খুব ভালো ব্যবসা করে এবং আমেরিকাতে আমাদের অনেক দর্শক রয়েছে। বর্তমানে আমাদের সিনেমাগুলো বিভিন্ন দেশের শীর্ষ দশের তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে। ইদানীং আমরা দেখছি যে, ভারতসহ আন্তর্জাতিক বাজারেও আমাদের চলচ্চিত্রগুলো বক্সঅফিসে অসাধারণ সাফল্য পাচ্ছে।"
Mumbai, Maharashtra: Prince of Wales, Prince William, meets Bollywood actors Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, and filmmaker Karan Johar at the Dharma Productions office during his visit https://t.co/TalBag8LRn— IANS (@ians_india) November 18, 2026
করণ জোহর 'কভি খুশি কভি গম' (Kabhi Khushi Kabhie Gham)-এর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের বিষয়টি নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা 'কভি খুশি কভি গম' নিয়ে আলোচনা করেছি, যা এই ডিসেম্বরে 25 বছর পূর্ণ করবে। আমরা সিনেমাটির বড় একটি অংশের শুটিং আমেরিকায় করেছিলাম, তাই সেটিও আমাদের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল। আমরা তাদের সিনেমাটির কিছু ক্লিপ ও ছবিও দেখিয়েছি। সেখানে করিনা ও সইফও উপস্থিত ছিলেন। আমার সিইও অপূর্ব মেহতাও সেখানে ছিলেন। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।"
করণ আরও জানান যে, সিনেমার বাইরেও তাঁদের মধ্যে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, "ক্রিকেট নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, বিশেষ করে সইফ যেহেতু এমন একটি পরিবার থেকে এসেছেন যাদের সঙ্গে ক্রিকেটের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেক মিল এবং বেশ কিছু আকর্ষণীয় আলোচনাও হয়েছে। এটা ছিল এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, অত্যন্ত সম্মানিত, সুপরিচিত এবং সবার প্রিয় একজন মানুষ আমাদের অফিস-'ধর্মা প্রোডাকশনস'-এ এসেছিলেন। তাঁর আগমনে আমরা সত্যিই সম্মানিত ও গর্বিত বোধ করেছি।"
VIDEO | Prince William, who is in Mumbai, visits Dharma Productions office. Filmmaker Karan Johar says, "It was a wonderful experience. We had discussions about many things, including films and the filmmaking process. Our films perform very well overseas too, and we have such a large diaspora market in the United Kingdom. These days, our films are making it into the top ten charts everywhere. As we have recently seen, our films are earning impressive box-office collections both in India and internationally. We also share a special connection with the United Kingdom. We spoke about Kabhi Khushi Kabhie Gham, which will complete 25 years this December. We had shot so much of the film in the United Kingdom, so that was one of the topics we discussed. We also showed them some clips and images from the film. Kareena herself was there, along with Saif. My CEO, Apoorva Mehta, was also present. We had many conversations. There was a lot of discussion about cricket as well, particularly because Saif comes from such a strong cricketing lineage. We had so many things in common, and there were several interesting discussions. It was a wonderful experience. We can proudly say that a man of his prestige, reputation and warm heart chose our office, Dharma Productions, to visit. He came to our office, and we felt truly honoured and very proud." #PrinceWiliiam #DharmaProductions #KaranJohar— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
'ধর্মা প্রোডাকশনস' পরিদর্শনের সময় প্রিন্স উইলিয়াম বলিউড ঘরানার নাচ ও নাট্যরীতির এক ঝলক দেখার সুযোগ পান। সেখানে তিনি দেখেন, নৃত্যশিল্পীরা 'কভি খুশি কভি গম' সিনেমার জনপ্রিয় গান 'শাভা শাভা'-র তালে নেচে উঠছেন। ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত নৃত্যশিল্পীদের এই চোখ ধাঁধানো পরিবেশনা রাজকীয় এই সফরে যেন এক দারুণ 'ফিল্মি' আমেজ নিয়ে এসেছিল, যা সেই আইকনিক গানটির জাদুকে পুনরায় জীবন্ত করে তুলেছিল।