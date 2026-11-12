মজা করতে করতেই রান্না শেখা, জিতলেন শিরোপাও ! ‘রাঁধুনি না কাঁদুনি’ শোয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন প্রেরণা

মজা করতে করতেই রান্না শেখা, জিতলেন শিরোপাও ! ‘রাঁধুনি না কাঁদুনি’ শোয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন প্রেরণা
Cooking-competition winner: রান্না নিয়ে রিয়ালিটি শো ‘রাঁধুনি না কাঁদুনি’ জিতে কী রকম অনুভূতি হচ্ছে, প্রেরণা দাস এক আড্ডায় জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত-কে।
Published : November 12, 2026 at 10:06 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: রান্নাবান্নার প্রথম রিয়ালিটি শো, অথচ রান্নার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাই ছিল না তাঁর । কিন্তু মজার ছলে খেলতে খেলতেই শিখে ফেলেছেন রান্না । সবাইকে চমকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই শোয়ের বিজয়ীর শিরোপাও জিতে নিয়েছেন তিনিই । তিনি জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার প্রেরণা দাস ৷ রিয়ালিটি শো ‘রাঁধুনি না কাঁদুনি’ জিতে তাঁর কী রকম অনুভূতি হচ্ছে, এই অভিজ্ঞতা কীভাবে রান্না সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলে দিল, ভবিষ্যতে কি নিজের রেস্তরাঁ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে, এমন নানা প্রশ্ন রাখা হয়েছিল প্রেরণার সামনে ৷ শোয়ের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, রান্নার প্রতি নতুন করে তৈরি হওয়া ভালোবাসা এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিলেন প্রেরণা দাস ৷
ইটিভি ভারত: ‘রাঁধুনি না কাঁদুনি’তে অংশ নেওয়ার মূল অনুপ্রেরণা কী ছিল ?
প্রেরণা: এটা আমার জীবনের প্রথম রিয়ালিটি শো । তাই এই শোয়ে অংশ নেওয়ার পর ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম ! সত্যি বলতে কি রান্না নিয়ে আমার একেবারেই কোনও ধারণা ছিল না । প্রথম যখন রাজদা'র (পরিচালক রাজ চক্রবর্তী) সঙ্গে দেখা হয়, উনি বলেছিলেন, রান্নার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল গেম-এর কনসেপ্টটা বুঝতে পারা । এই শো'টা মূলত মজা করার জায়গা । তাই প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম, প্রথম রিয়ালিটি শোয়ের অভিজ্ঞতাটা উপভোগই করব । কিন্তু মজা করতে করতেই যে রান্না শিখে যাব, সেটা কখনও ভাবিনি !
ইটিভি ভারত: এই শোয়ে জেতার ক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক এবং স্ট্র্যাটেজি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ?
প্রেরণা: আমার মনে হয়, এখানে পার্টনারশিপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল । কারণ সবাই যে রান্না করতে ভালোবাসবে, এমনটা নয় । তাই স্ট্র্যাটেজি ভীষণ জরুরি । চারপাশে এত মজা, হইচই, কনটেন্ট তৈরির ব্যস্ততা— সবকিছুর মধ্যে কীভাবে রান্নাটা ঠিক সময়ে শেষ করব, খাবারের স্বাদ কীভাবে ভালো রাখব, সেটাই আসল চ্যালেঞ্জ । আমি কোনওদিনই জেতার কথা ভাবিনি । আমার কাছে অংশ নেওয়াটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল । তবে ভাগ্যক্রমে খুব ভালো একজন পার্টনার পেয়েছিলাম । এমন পার্টনারশিপ না থাকলে হয়তো জিততে পারতাম না । এতদিন ধরে খেলতে খেলতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়া সত্যিই অসাধারণ অনুভূতি ! ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।
ইটিভি ভারত: আগে কি রান্নার প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল ?
প্রেরণা: ছোটবেলা থেকে রান্নার প্রতি আমার বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না । আমার মনে হয়, এর একটা কারণ হল, আমাদের সমাজে রান্নাকে অনেক সময় মেয়েদের ঘরের দায়িত্ব হিসেবেই দেখা হয় । শুধুমাত্র মেয়েদের করতে হবে, এই ধারণা থেকে কোনও কিছু করতে আমি কখনও চাইনি । কিন্তু এই শো'তে এসে আমার ভাবনাটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে । বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, নতুন রান্নার পদ্ধতি শেখা, একেবারে শুরু থেকে একটা পদ তৈরি করার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেছি । এখন কেউ কিছু উপকরণ দিলে আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটা খাবার তৈরি করে ফেলতে পারি । এই যাত্রায় শুধু রান্না শিখিনি, রান্নার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসাও তৈরি হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: রান্না করার ক্ষেত্রে আপনার অনুপ্রেরণা কে ?
প্রেরণা: রান্নার জন্য আলাদা করে কেউ আমাকে অনুপ্রাণিত করেন না । খাবারের ব্যাপারে আমি নিজেই নিজের অনুপ্রেরণা । খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি, রান্না করতে ততটা নয় ! (হাসি)
ইটিভি ভারত: আপনার সবচেয়ে পছন্দের খাবার কোনটি ?
প্রেরণা: চিংড়ি মাছের মালাইকারি আমার ভীষণ প্রিয় ।
ইটিভি ভারত: শো'য়ের কোন মুহূর্তগুলো সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে ?
প্রেরণা: দু'টি পর্বের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে । একবার আমাদের ইস্ট দেওয়া হয়েছিল । সেটা দিয়ে পিৎজার মতো কিছু একটা তৈরি করতে বলা হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হয়েছিল, তা একেবারেই আমার কল্পনার সঙ্গে মেলেনি । ইস্টটাই ফুলল না ! পুরো বিষয়টা একেবারে ডিজাস্টার হয়ে গিয়েছিল । আর একবার পাতুরি তৈরি করতে বলা হয়েছিল । কতটা কী উপকরণ দিতে হবে, কিংবা রান্নাটা ঠিক কেমন হবে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না । শেষ পর্যন্ত এত জল বেরিয়ে এসেছিল যে পুরো রান্নাটাই নষ্ট হয়ে যায় । এই দু'টি পর্বে আমরা খুবই খারাপ অবস্থায় মধ্যে পড়েছিলাম । তাই ঘটনাগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে ।
ইটিভি ভারত: রান্নার দক্ষতার নিরিখে আপনার চোখে শোয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিযোগী কারা ছিলেন ?
প্রেরণা: শুধুমাত্র রান্নার দক্ষতার কথা বললে অবশ্যই শ্রীময়ী চট্টরাজ, কাঞ্চনদা, সায়ন এবং শ্যামৌপ্তি এগিয়ে থাকবে ।
ইটিভি ভারত: গোটা শোয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?
প্রেরণা: আমার কাছে পুরো অভিজ্ঞতাটাই একেবারে নতুন । এখানে সবকিছু শূন্য থেকে শিখেছি । রান্না করা থেকে শুরু করে রিয়ালিটি শো কীভাবে চলে, কীভাবে শুটিং হয়, ক্যামেরার সামনে সবসময় ভালো এনার্জি নিয়ে পারফর্ম করতে হয়—প্রতিটি বিষয়ই আমার কাছে নতুন ছিল । তবে গোটা কাজটা ভীষণ উপভোগ করেছি । প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে আনন্দের ছিল।
ইটিভি ভারত: রান্নার ক্ষেত্রে নিজের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে কী মনে করেন ?
প্রেরণা: রান্নার সব বিষয়ে হয়তো আমি খুব একটা দক্ষ নই, তবে সিজনিং বা খাবারে মশলা ও স্বাদের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়ে আমার ভালো ধারণা রয়েছে বলে মনে করি । এই ব্যাপারে সৌরভদা (সৌরভ দাস) এবং আমার স্বাদ অনেকটাই একরকম ছিল । আমাদের রান্না হয়তো সবসময় দেখতে বা তৈরি করতে ঠিক যেমন হওয়ার কথা, তেমন হত না । কিন্তু সিজনিংয়ের জন্য খাবারের স্বাদ ভালো হয়ে যেত । তাই বলব, সিজনিংই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ।
ইটিভি ভারত: শোয়ে তৈরি করা কোন পদটি আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দের ?
প্রেরণা: একটা ছোট মাছের স্যান্ডউইচ তৈরি করেছিলাম, সঙ্গে ছিল একটি স্যস । স্যসটাও আমরা শোয়ের মধ্যেই নিজেরা তৈরি করেছিলাম । বিচারকদের সেই পদটি খুব ভালো লেগেছিল । আমারও বেশ পছন্দের ছিল ।
ইটিভি ভারত: বাড়িতে রান্না করা আর রিয়ালিটি শোয়ের রান্নার মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে ?
প্রেরণা: বাড়িতে আমি কিছু রান্না করছি শুনলেই পরিবারের সবাই এত খুশি হয়ে যেতেন যে খাবারের স্বাদ খুব একটা ভালো না হলেও হয়তো কেউ অভিযোগ করতেন না ! কিন্তু শোয়ে বিষয়টা একেবারেই আলাদা । খাবার ভালো না হলে নম্বর কাটা যেত । অর্থাৎ, সেখানে নিজের রান্নার জন্য দায়বদ্ধতাও অনেক বেশি ছিল ।
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে নিজের কোনও ফুড বিজনেস বা রেস্তরাঁ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ?
প্রেরণা: রোজগার করতে শুরু করার পর থেকেই নিজের একটা ফুড বিজনেস শুরু করার ইচ্ছা রয়েছে । পরবর্তী সময়ে আমার পার্টনার সার্থক গুপ্তর রেস্তরাঁর মাধ্যমে এই ব্যবসার বিভিন্ন দিক নিয়ে জানার সুযোগ হয়েছে । বুঝেছি, একটা ক্যাফে বা রেস্তরাঁ খুলে ফেললেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না । এর নেপথ্যে অনেক ধরনের কাজ থাকে, অনেক কিছু সামলাতে হয় । সেগুলো কাছ থেকে দেখার পর মনে হয়েছে, এই ব্যবসায় নামার আগে আমাকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে এবং অনেক কিছু শিখতে হবে । সেই প্রস্তুতি নেওয়ার পর হয়তো নিজের ফুড বিজনেস বা রেস্তরাঁ খোলার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবব ।
ইটিভি ভারত: এই রান্নার যাত্রা থেকে আপনার সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী ?
প্রেরণা: এতগুলো পদ তৈরি করার পর বুঝেছি, রান্না সত্যিই একটা শিল্প । যাঁরা মন থেকে রান্না করতে ভালোবাসেন, তাঁরাই সবচেয়ে ভালো রান্না করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস । কারণ রান্নার জন্য অনেকটা ভালোবাসা এবং প্যাশন প্রয়োজন । সেই ভালোবাসার ছাপ খাবারের স্বাদেও ফুটে ওঠে । আমার মনে হয়, সৃষ্টিশীলতা কখনও লুকিয়ে রাখা উচিত নয় । বরং তাকে সবার সামনে তুলে ধরা এবং উদ্যাপন করা উচিত । তাই যাঁরা রান্না করতে চান, কিন্তু এখনও ভাবছেন শুরু করবেন কি না, তাঁদের বলব— অবশ্যই শুরু করে দিন ।
ইটিভি ভারত: সুযোগ পেলে কোন তারকার জন্য রান্না করতে চাইবেন ?
প্রেরণা: শাহরুখ খান!
ইটিভি ভারত: দর্শকদের উদ্দেশে কী বার্তা দিতে চান ?
প্রেরণা: আমার মনে হয়, রান্না সবসময় আনন্দের সঙ্গে করা উচিত । প্রত্যেকেরই রান্না শেখা প্রয়োজন, কারণ এটা জীবনের অন্যতম জরুরি কাজ । সময়ের সঙ্গে বুঝেছি, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই রান্না শেখা উচিত । রান্না কোনও নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের দায়িত্ব নয় । বরং এটা এমন একটা দক্ষতা এবং শিল্প, যা যে কেউ শিখতে ও উপভোগ করতে পারেন । অন্য যে কোনও শিল্পের মতো রান্নার ক্ষেত্রেও ধৈর্য, মনোযোগ, সৃজনশীলতা এবং নিষ্ঠা প্রয়োজন । শুধু দায়িত্বের খাতিরে নয়, নিজের আনন্দ এবং স্বনির্ভরতার জন্যও প্রত্যেকের রান্না শেখা উচিত বলে আমি মনে করি ।