প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আশার আলো বেঁচে থাকে- প্রীতি জিন্টা
'বাটওয়ারা 1947' মুক্তির আগে অকপট অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টা ৷ শুনলেন প্রতিনিধি কীর্তি কদম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 4:13 PM IST
মুম্বই, 7 অগস্ট: সৌন্দর্য, সাবলীল অভিনয় এবং মজাদার ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিন্টা (Preity Zinta) দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে হিন্দি সিনেমা জগতের জনপ্রিয় নাম। 'দিল সে' ছবির মাধ্যমে তিনি অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং 'সোলজার' ছবিতে নায়িকা হিসেবে দর্শকদের মন জয় করেন। এরপর 'ক্যায়া কেহনা', 'দিল চাহতা হ্যায়', 'কোই... মিল গয়া', 'কাল হো না হো', 'বীর-জারা', 'সলাম নমস্তে', 'কভি আলভিদা না কেহনা', 'জান-এ-মান' এবং 'হিরোস'-এর মতো অনেক সফল ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি এক ভিন্ন ছাপ রেখেছেন। বিয়ের পর অনেকটা সময় সিনে দুনিয়া থেকে দূরে থাকার পর প্রীতি রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত 'বাটওয়ারা 1947' (Batwara 1947) ছবির মাধ্যমে রূপোলি পর্দায় প্রত্যাবর্তন করছেন। সিনেমা থেকে শুরু করে সিনে কেরিয়ার নিয়ে অকপট আড্ডায় অভিনেত্রী প্রীতি ৷
ইটিভি ভারত: অনেক বছর পর রূপোলি পর্দায় ফিরছেন ৷ 'বাটওয়ারা 1947' ছবি কেন বেছে নিলেন?
প্রীতি জিন্টা: এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমি অনেক বছর ধরেই রাজকুমার সন্তোষীর সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। এর আগে তাঁর পরিচালনায় কাজ করার সুযোগ আমার হয়নি। এছাড়াও, আমি একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ছবি করতে চেয়েছিলাম। এই ছবির গল্পটি আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন এটি ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের গল্প, কিন্তু আমার কাছে এটা একটা পরিবারের গল্প। ছবিটির মূল বিষয়বস্তু হল, সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আশার আলো বেঁচে থাকে। আমি এই ছবিটি করতে রাজি হয়েছি কারণ এটা একটা ভিন্নধর্মী এবং সংবেদনশীল গল্প।
ইটিভি ভারত: অভিনয় থেকে দীর্ঘ বিরতির পর সিনে জগতে ফেরার সিদ্ধান্ত কীভাবে ?
প্রীতি জিন্টা: সত্যি বলতে, আমার কখনই মনে হয়নি যে আমি অভিনয় থেকে সরে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর এবং পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলাম একজন মা এবং একজন গৃহিণী হিসেবে। সিনেমা র জগতে বহু বছর কাজ করার পর, আমি নিজেকে, আমার পরিবারকে এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনকে সময় দিতে চেয়েছিলাম। আমি সেই সময়টা পুরোপুরি উপভোগ করেছি এবং এর প্রতিটি মুহূর্তকে যাপন করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের নিজস্ব সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব রয়েছে। কেরিয়ার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পরিবার, সম্পর্ক এবং নিজের সঙ্গে কাটানো সময়ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমি কোনও তাড়াহুড়ো ছাড়াই আমার জীবনের সেই পর্যায়টিকে গ্রহণ করেছিলাম।
যখন 'পার্টিশন 1947'-এর গল্প আমার কাছে আসে, তখন আমার মনে হয়েছিল যে ক্যামেরার সামনে আবার দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। আমি গল্প, আবেগ এবং আমার চরিত্রের গভীরতায় এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আমার মনে হয়েছিল, আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য এর চেয়ে ভালো ছবি আর হতে পারে না। তাই, কোনো চাপ বা তাড়াহুড়ো ছাড়াই, সঠিক গল্প ও সঠিক চরিত্রের জন্য অপেক্ষা করার পর আমি এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছি।
ইটিভি ভারত: স্বাধীনতা দিবসের সময়ে মুক্তি পেতে চলা, এই সিনেমা আজকের প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ইতিহাস বোঝার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে?
প্রীতি জিন্টা: আমি এই প্রশ্নের উত্তর একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেব। অতীত নিয়ে আমার বরাবরই কৌতুহল ছিল। 1947 সালে নারীদের জীবন কেমন ছিল, তা নিয়েও আমার কৌতুহল ছিল। ছবিটির শুটিংয়ের সময় আমি প্রতিটি পরিস্থিতিতেই ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম। কিন্তু রাজকুমার সন্তোষী আমাকে বলতেন, ওটা ছিল 1947 সাল। সেই সময়ে বেশিরভাগ নারীর জগৎ ঘর, পরিবার এবং বাইরের জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সিনেমা শেষ করার পর, এই যুগে জন্মে এবং ভারতের মতো একটা দেশে বাস করতে পেরে আমি গর্ববোধ করেছি। আজ নারীদের কর্মজীবন, সংসার এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। আমি বিদেশে থাকলেও ভারতে এসে কাজ করতে, ব্যবসা চালাতে পারি এবং তাতে কেউ বাধা দেয় না। এটাই আজকের ভারতের শক্তি।
দেশভাগের সময়কার মানুষ অকল্পনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। কিন্তু সেই যন্ত্রণা কাটিয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাঁরা দৃঢ়সংকল্প দেখিয়েছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের উচিত সেই প্রজন্মের সাহস, ধৈর্য এবং অধ্যবসায় থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া। আমরা প্রায়শই অভিযোগ করি, কিন্তু আমাদের জীবনে পাওয়া সুযোগ এবং স্বাধীনতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই। এই সিনেমা কোনও উপদেশ দেয় না ৷ এটা একটা সাধারণ পরিবার কীভাবে দেশভাগের মতো একটা ভয়াবহ ঘটনার মোকাবিলা করেছিল, তার এক আবেগঘন অভিজ্ঞতা। মা, বাবা এবং সন্তান-সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।
এই চরিত্রের জন্য আমি দেশভাগ নিয়ে অনেক বই পড়েছি এবং গবেষণা করেছি। সেই সময়ে অনেকেই আশা করেছিলেন যে তাঁরা কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন। সেই কারণেই অনেকে বাড়িতে তাঁদের গয়না পুঁতে রেখেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। সেটা ছিল এক অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সময়। তবুও, 'বাটওয়ারা 1947' এমন একটা পরিবারের গল্প, যারা সেই অন্ধকারেও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল। আমার কাছে, এই সিনেমা এই বার্তা দেয় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আশা কখনও শেষ হয় না।
ইটিভি ভারত: অনেক বছর পর সিনেমায় ফিরে এসে এর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?
প্রীতি জিন্টা: (হেসে) আপনি এমনভাবে প্রশ্ন করছেন যেন আমি 1947 সাল থেকে কাজ করছি! যদিও কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়েছে, সিনেমা তৈরির মৌলিক প্রকৃতি খুব একটা বদলায়নি। আমার কেরিয়ারের শুরুতে কিছু ছবি ডাবিং করে শেষ করা হতো ৷ কিন্তু 'দিল চাহতা হ্যায়'-এর পর লাইভ সাউন্ডের ব্যবহার বেড়েছে। তবে, শিল্পীদের কাজ এখনও আগের মতোই আন্তরিক। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল দর্শকদের বিষয়বস্তু দেখার ধরণ এবং সোশাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব।
আগে সিনেমার প্রচারের জন্য বিভিন্ন শহরে যেতে হত, আজ সোশাল মিডিয়ার কারণে প্রচারের ধরণ পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। আমি আরও একটি ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করি। আজ ভারতীয়রা ভারতীয় হতে পেরে খুব গর্বিত। এর ফলে আমাদের মাটি, স্থানীয় নায়ক, সেনাবাহিনী, ইতিহাস এবং দেশের সাফল্যের গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনি নিয়ে আরও বেশি সিনেমা তৈরি হচ্ছে। আগে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রেমের গল্প বেশি প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আমাদের দেশের অনুপ্রেরণামূলক গল্প কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাগতযোগ্য।
ইটিভি ভারত: যেহেতু আপনি বিদেশে থাকেন, আপনি কি এই পরিবর্তন সরাসরি অনুভব করেছেন?
প্রীতি জিন্টা: অবশ্যই। আমার কর্মজীবনের শুরুতে অনেক ভারতীয়কে বিদেশে ছোট-বড় কাজ করতে দেখা যেত। কিন্তু আজ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন ভারতীয়রা। বিশ্বজুড়ে ভারতীয়দের সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি গর্বিত। আমরা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী। আজ সেই ঐতিহ্যকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।
ইটিভি ভারত: দেওল পরিবারের সঙ্গে একাধিকবার কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
প্রীতি জিন্টা: ববি দেওল আমার খুব কাছের বন্ধু এবং আমি অভয় দেওলকেও খুব ভালোভাবে চিনি। আমি ধর্মেন্দ্রজির সঙ্গেও একটি ছবিতে কাজ করেছিলাম, যদিও সেটা মুক্তি পায়নি। দেওল পরিবারের যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে তা হল তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, স্নেহ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, বরং এটা তাদের সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের পরিবারে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়াটা সবসময়ই আনন্দ ও সন্তুষ্টির বিষয়।
ইটিভি ভারত: আমি এর আগেও সানি দেওলের সঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতা কেমন ?
প্রীতি জিন্টা: 'ফার্গে', 'দ্য হিরো', 'হিরোস' এবং 'ভাইয়াজি সুপারহিট' ছবিগুলোতে সানিজি-র সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। যদিও কিছু ছবিতে আমরা প্রধান জুটি ছিলাম না, তবুও তাঁর সঙ্গে কাজ করার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই স্মরণীয়। আমাদের একসঙ্গে শেষ ছবি ছিল 'ভাইয়াজি সুপারহিট'।
ইটিভি ভারত: 'বাটওয়ারা 1947'-এ আপনার চরিত্রের জন্য আপনি কি কোনও বিশেষ পড়াশোনা বা গবেষণা করেছিলেন? এছাড়াও, যারা দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাদের সঙ্গে কি আপনি কথা বলেছিলেন?
প্রীতি জিন্টা: হ্যাঁ, এই চরিত্রের জন্য আমি দেশভাগের ওপর লেখা অনেক বই পড়েছি এবং সেই সময়ের মানুষদের সাক্ষাৎকারও দেখেছি। চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনার সময় রাজকুমার সন্তোষী, তাঁর বাবা এবং আরও কিছু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমার গভীর আলোচনা হয়েছিল। তবে, যারা দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করিনি।