কার্তিকের হাত ধরে বলিউডে আত্মপ্রকাশ ! কে এই প্রীতি মুখুন্দন ?
দক্ষিণ ভারতের উঠতি অভিনেত্রী প্রীতি মুখুন্দন ৷ কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে 'নাগজিলা' ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন অভিনেত্রী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 মার্চ: রাগ-অভিমান ভুলে ফের ধরমা প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ৷ ভুল ভুলাইয়া পার্ট 2 ও 3-তে কার্তিক আরিয়ানের রুহ বাবা চরিত্র দর্শক দরবারে পেয়েছে জনপ্রিয়তা ৷ এবার সেই খোলস থেকে বেরিয়ে অন্য জগতে পা রাখছেনন কার্তিক ৷ এবার তাঁর গন্তব্য নাগজিলা ৷ আর সেই সিনেমাতেই প্রথমবার বলিউড পেতে চলেছে নতুন এক মুখ ৷
কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে দেখা যাবে দক্ষিণী সিনে জগতের পরিচিত মুখ প্রীতি মুখুন্দনকে ৷ এই সিনেমায়, কার্তিককে এক ইচ্ছাধারী সাপের ভূমিকায় দেখা যাবে, তা মোশন পোস্টারে পরিস্কার ৷ যে কারণে অনুরাগীদের মধ্যেই চড়ছে উত্তেজনার পারদ ৷ তবে, সিনেমা সংক্রান্ত খবর, এখনও আসা বাকি রয়েছে ৷ তবে নেটপাড়ায়, চর্চায় রয়েছেন কার্তিকের নতুন এই নায়িকা ৷ প্রশ্ন একটাই, প্রীতি মুখুন্দন আসলে কে?
কে এই প্রীতি ?
প্রীতি একজন তরুণ অভিনেত্রী, মডেল এবং নৃত্যশিল্পী যিনি মূলত তেলুগু, তামিল এবং মালায়ালাম ছবিতে কাজ করেন। তিনি 30 জুলাই, 2001 সালে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুচিরাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মজার বিষয়, সিনেমা জগতে তাঁর জার্নি অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দিয়ে শুরু হয়নি। প্রীতি আসলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি তিরুচিরাপল্লী থেকে ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন।
এক সাক্ষাৎকারে, অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে তাঁর বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার ৷ বিনোদন জগতের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে, তাঁরা তাঁর সৃজনশীল আগ্রহকে সমর্থন করেছিলেন। প্রীতি চার বছর বয়স থেকে নৃত্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ৷ কিশোরী বয়স পর্যন্ত নাচ শেখা চালিয়ে যান। অভিনয়ের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ তাঁকে মঞ্চে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। সিনেমার দুনিায়ায় প্রবেশের আগে, তিনি প্রথমে মডেলিং এবং মিউজিক ভিডিয়োর মাধ্যমে নজর কাড়েন দর্শকদের ৷ তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় মোড় ছিল সাই অভ্যঙ্কর দ্বারা রচিত ভাইরাল তামিল মিউজিক ভিডিয়ো 'আসা কুড়া'-তে অভিনয় করা। ভিডিয়োটি অনলাইনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং রাতারাতি জনপ্রিয়তর শিখরে পৌঁছে যান প্রীতি ৷
2024 সালে শ্রী হর্ষ কোনুগন্তী পরিচালিত তেলেগু হরর-কমেডি 'ওম ভীম বুশ' দিয়ে নজরে আসেন সকলের ৷ অভিনেতা কাভিনের সঙ্গে তামিল সিনেমাতেও অভিনয় করেন। ইঞ্জিনিয়ার থেকে অভিনেতা হওয়া এই অভিনেত্রী পরবর্তীতে তেলেগু পিরিয়ড ড্রামা কান্নাপ্পার কাস্টে যোগ দেন ৷ এই সিনেমায় মোহনলাল, প্রভাস এবং অক্ষয় কুমারের মতো অভিনেতাদের অতিথি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন।
2025 সালে, হৃধু হারুনের বিপরীতে ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া ছবির মাধ্যমে মালায়ালাম সিনেমায় পা রাখেন। নিভিন পাওলি অভিনীত মালায়ালাম ছবি 'সর্বম মায়া'-তে সাধ্যার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সবার নজর কেড়েছিলেন। সিনেমাটি বক্সঅফিস ও বিশ্বব্যাপী সাফল্য লাভ করে ৷ 150 কোটি টাকা আয় করে এই সিনেমা ৷
এখন, প্রীতি তার হিন্দি সিনে জগতে পা রাখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন ৷ নাগজিলা, পরিচালনা করছেন মৃগদীপ সিং লাম্বা ৷ প্রযোজনার দায়িত্বে করণ জোহরের প্রযোজনা সংস্থা ৷ গল্পটি প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মিশ্রিত করার কথা বলা হয়েছে ৷ 2026 সালের 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে ম এবং একটি পরিকল্পিত প্রাণী-কমেডি ত্রয়ীটির সূচনা করবে। ছবিটি 14 আগস্ট, 2026 তারিখে নাগ পঞ্চমী উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।