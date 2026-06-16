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তারকা সন্তান হয়েও দুয়াকে সাধারণ জীবনের পাঠ ! দাদু প্রকাশ মেনে চলেন কোন নিয়ম ?

বেঙ্গালুরুতে দাদু-দিদার বাড়িতে সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত দুয়া ৷ তারকা সন্তানকে কেমন জীবনের পাঠ পড়াচ্ছেন দাদু প্রকাশ পাড়ুকোন ? বাবা-মা হিসাবে রণবীর-দীপিকাইবা কেমন ?

Prakash Padukone SHARES How Dua spends her time and what Deepika Padukone- Ranveer Singh are like as parents
দীপিকা-রণবীরের কোলে দুয়া (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 10:40 AM IST

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হায়দরাবাদ, 16 জুন: আর কয়েকমাস পরেই বড় দিদি হয়ে যাবে দুয়া পাড়ুকোন সিং (Dua Padukone Singh) ৷ ভাই না বোন কে আসবে, তা তো সময়ের অপেক্ষা ৷ আপাতত, দাদু অর্থাৎ অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনের (Deepika Padukone) বাবা তথা প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাডুকোনের (Prakash Padukone) সঙ্গে মজাদার সময় কাটায় দুয়া ৷ কীভাবে কাটে সেই দিন পাশাপাশি বাবা-মা হিসাবে দীপিকা-রণবীর (Ranveer Singh) কেমন, খোলাখুলি আলোচনায় জানালেন প্রকাশ পাডুকোন ৷ সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় তিনি তাঁর নাতনি দুয়া পাডুকোন সিং সম্পর্কে নানা অজানা কথা তুলে ধরেন ৷ তাকে একজন বন্ধুসুলভ শিশু হিসেবেও বর্ণনা করেন দাদু প্রকাশ।

'দুয়া'কে নিয়ে খোলামেলা দাদু প্রকাশ পাড়ুকোন

এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রকাশ পাড়ুকোন তাঁর নাতনি দুয়া পাড়ুকোন সিং-এর বিষয়ে কথা বলেছেন ৷ জানিয়েছেন বাবা-মা হিসেবে দীপিকা ও রণবীরের ভূমিকা নিয়ে নিজের মতামত । দীপিকা ও রণবীরকে 'সক্রিয় ও দায়িত্বশীল বাবা-মা' (hands-on parents) হিসেবে অভিহিত করে প্রকাশ বলেন, "অবশ্যই দীপিকা অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করে ৷ তবে রণবীরও কাজের ফাঁকে বা অবসর সময়ে প্রচুর সাহায্য করে। এছাড়া সাহায্যের জন্য দুই পরিবারের সদস্যরাও সবসময় পাশে থাকেন।"

কথোপকথনের সময় তিনি স্বীকার করেন যে, দাদু হওয়ার বিষয়টি তাঁকে কতটা বদলে দিতে পারে, তা তিনি আগে কখনও কল্পনাও করেননি। তিনি জানান, আগে প্রায়ই ভাবতেন দাদু-দিদা বা ঠাকুমা-ঠাকুরদা কেন তাঁদের নাতি-নাতনিদের নিয়ে এত মাতামাতি করেন? কিন্তু নাতনিকে কাছে পাওয়ার পর তিনি সেই আবেগ ও অনুভূতি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন।

প্রকাশ জানান, দুয়া যখন বেঙ্গালুরুতে আসে, তখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী উজ্জ্বলা তাকে এমন সব সাধারণ অভিজ্ঞতার স্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেন যা অনেক তারকা-সন্তানই জনসমক্ষে সবসময় থাকার কারণে খুব একটা পায় না। তিনি জানান, তাঁরা তাকে মেট্রো ও অটোরিকশায় চড়ান এবং স্থানীয় পার্কে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে নিয়ে যান।

দুয়া প্রসঙ্গে প্রকাশ বলেন, "প্যাডেল (এক ধরণের র‍্যাকেট খেলা) তার খুব পছন্দ। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই একটা প্যাডেল খেলার মাঠ রয়েছে। আমরা ক্যাম্প স্টেশনের কাছে থাকি ৷ তাই সে ট্রেন দেখতে ভালোবাসে। সে খুবই মিশুকে স্বভাবের ৷ তাই মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পছন্দ করে। সে প্রায় সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কাছে যায়। খুব ছোট বয়স থেকেই সে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ যা তার জন্য বেশ উপকারী। এখন দুয়া জীবনের সুন্দর মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷" প্রকাশ পাড়ুকোনের কথা থেকেই স্পষ্ট, বিলাসিতা থাকলেও, দুয়াকে আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের মতোই সাধারণ জীবনের সঙ্গেও পরিচয় করানো হচ্ছে ৷

দীপিকা ও রণবীর প্রসঙ্গে

চলতি বছরের শুরুতে, দীপিকা ও রণবীর সিং যৌথভাবে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দিয়ে অনুরাগীদের জানান যে তাঁরা ফের বাবা-মা হতে চলেছেন। দীপিকা একটি ছবি শেয়ার করেন যেখানে দেখা যায়, তাঁদের মেয়ে দুয়া পাড়ুকোন সিং একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট ধরে আছে ৷ কিটটিতে দুটি স্পষ্ট গোলাপি দাগ দেখা যাচ্ছে, যা গর্ভাবস্থা পরীক্ষার পজিটিভ বা ইতিবাচক ফলাফলের সর্বজনস্বীকৃত প্রতীক। ছবিতে রণবীর ও দীপিকা দুজনকেই আলতো করে তাঁদের মেয়েকে ধরে থাকতে দেখা যায়। দীপিকা পোস্টটির ক্যাপশনে কেবল 'ইভিল আই' ইমোজি ব্যবহার করেছিলেন।

দীপিকা ও রণবীর 2018 সালে ইতালিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান কোঙ্কনি ও সিন্ধি- দুই ঐতিহ্য মনেই হয়েছে ৷ 2024 সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা তাঁদের প্রথম সন্তান 'দুয়া'-কে স্বাগত জানান ৷ বেশ কয়েক মাস তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখেন। অবশেষে 2025 সালের দীপাবলির সময় তাঁরা পাপারাৎজিদের সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দেন ৷ তাঁর নাম প্রকাশ করার পাশাপাশি পারিবারিক মুহূর্তের কিছু ঝলক শেয়ার করেন।

দীপিকা ও রণবীরের বর্তমান কাজ

কাজের ক্ষেত্রে, শাহরুখ খানের সঙ্গে 'কিং' (King) ছাড়াও দীপিকা বর্তমানে আল্লু অর্জুনের বিপরীতে 'রাকা' (Raaka)-র কাজে ব্যস্ত। অ্যাটলি পরিচালিত এবং সান পিকচার্স প্রযোজিত এই সিনেমা 2027 সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, রণবীরকে শেষ আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' (Dhurandhar The Revenge)-এ দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, 'ডন 3' (Don 3) নিয়ে ফারহান আখতারের সঙ্গে বিতর্কের জেরে আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন ৷

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