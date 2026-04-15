দাদু হলেন প্রভাত রায়, প্রথম সন্তানের জন্ম দিলেন একতা ভট্টাচার্য

দাদু হলেন প্রভাত রায়, প্রথম সন্তানের জন্ম দিলেন একতা ভট্টাচার্য
দাদু হলেন প্রভাত রায়। নাতনি পেয়ে বেজায় খুশি কিংবদন্তি পরিচালক। সামাজিক মাধ্যমে দিলেন সুখবর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 9:58 AM IST
কলকাতা, 15 এপ্রিল: নববর্ষের শুভ দিনে খুশির হাওয়া পরিচালক প্রভাত রায়ের বাড়িতে ৷ দাদু হলেন তিনি ৷ কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন তাঁর কন্যা একতা ভট্টাচার্য। আজ সকালেই সুখবর জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পরিচালক লিখলেন, "নববর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার, জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। দাদু হলাম, আয়ু আরেকটু বাড়লো। নাতনি চেয়েছিলাম, উপরওয়ালা আশা পূরণ করলেন।"
আজ সকাল 6টা 17 মিনিটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রির স্বনামধন্য পোস্টার ডিজাইনার একতা ভট্টাচার্য। মা ও মেয়ে ভালো আছেন দুজনেই। এই মুহূর্তে মা ও মেয়ে দুজনেই চিকিৎসকের তত্বাবধানে। কবে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন একতা সেই ব্যাপারে এখনও কিছু জানাননি তিনি।
ইংরেজি বছরের শুরুর দিনেই পরিচালক খবর দিয়েছিলেন যে তিনি দাদু হতে চলেছেন। আর বাংলা বছরের শুরুর দিনেই ইচ্ছেপূরণ। শুধু কি তাই। তিনি চেয়েওছিলেন নাতনি আসুক ঘর আলো করে। আর তেমনটাই হল আজ। ঘর আলো করে এলেন মা লক্ষ্মী, প্রভাত রায়ের কথায় অবশ্য 'রায়বাঘিনী'!
প্রভাত রায় সেদিন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন, "আমি আজ ভীষণ ভীষণ খুশি। তিন বছর আগে বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল । সেখান থেকে একতার মতো একটা সন্তান উপরওয়ালা পাঠাল। একটা নতুন জীবন পেলাম তাতে । ও-ই আবার আমাকে কাজে ফেরাল । একতা রোজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত । এখন রেগুলার যাতায়াতে একটু অসুবিধা হতে পারে বলে বিগত এক মাস ওর বাড়িতেই আছি আমি । ওর বাবা-মা আমার সব কিছু ঠিকঠাক করে দেখে রাখছে । আনন্দে আছি সকলের সঙ্গে । এবার নতুন সদস্যর জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছি । নাতি বা নাতনি যে-ই আসুক সুস্থভাবে আসুক সেটাই কামনা । তবে, নাতনি হলে হলে একটু বেশি খুশি হব।"