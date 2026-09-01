মেয়ের জন্মদিনে খোলাচিঠি প্রভাত রায়ের, মা একতা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনলেন সন্তানের ছবি

মেয়ের জন্মদিনে খোলাচিঠি প্রভাত রায়ের, মা একতা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনলেন সন্তানের ছবি
মেয়ে একতার জন্মদিনে 'বাবি' প্রভাত রায় সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন মনের কথা ৷ অন্যদিকে, সদ্য মা হওয়া একতা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনলেন মেয়ে আধীরার ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 2:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: সালটা 2023 ৷ প্রখ্যাত পরিচালক প্রভাত রায়ের (Prabhat Roy) স্ত্রী জয়শ্রী রায় প্রয়াত হন। তাঁদের নিজস্ব কোনও সন্তান নেই ৷ স্ত্রীর মৃত্যুর পর পরিচালক যখন সম্পূর্ণ একা এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন একতা ভট্টাচার্য (Ekta Bhattacharjee) তাঁর পাশে দাঁড়ান ৷ নিজের বাবার মতো তাঁর সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। সেই থেকে বাবা-মেয়ের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ প্রভাত রায়-একতা ভট্টাচার্য ৷ আজ সেই মেয়ের জন্মদিনে, না বলা অনেক কথা, সোশাল মিডিয়ায় উজাড় করে গিলেন বাবা প্রভাত রায় ৷ অন্যদিকে, সদ্য মা হওয়া একতা প্রথমবার নিজের মেয়ের ছবি আনলেন প্রকাশ্যে ৷
প্রভাত রায়ের পোস্ট
একতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় মুগ্ধ 'লাঠি' খ্যাত পরিচালক তাঁকে নিজের মেয়ের মর্যাদা দেন। একতাও তাঁকে নিজের 'বাবি' (বাবা) বলে ডাকেন। আজ সেই মেয়ের জন্মদিনে বাবি প্রভাত রায় লিখলেন খোলা চিঠি ৷ তিনি লেখেন, "জীবনে মাঝে মাঝে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার স্ত্রী জয়শ্রী 50 বছর আমার সঙ্গে সংসার করে হঠাৎ গত বছর 28 এপ্রিল আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। আমাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই। আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলো। এমন সময় হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। চোখে অন্ধকার দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বর সব দরজা একসঙ্গে বন্ধ করে দেন না।"
পরিচালক এরপর লেখেন, "একটি মেয়ে যে নাকি ছোটবেলা থেকে আমার মতন পরিচালক হতে চেয়েছিলো, আমার সব ছবি যার মুখস্ত সে এসে বললো, "এরপর থেকে তুমি আর কোনোদিন নিজেকে একা ভাববে না, কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবেনা, আমি আছি"। সে আমার সব রকম খেয়াল রেখে, আমার সেবা যত্ন করে আমাকে সুস্থ করে তুললো। ও আমাকে বাবা বলে ডাকে এবং আমি যে কোনোদিন 'বাবা' ডাকটা শুনতে পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি।... বিগত একবছর অনেক রকম মানসিক ও শারীরিক কষ্টের মধ্যে কাটছিলো, বেঁচে থাকার ইচ্ছে টা চলে গিয়েছিল। এখন মেয়ের জন্য আরো কিছু বছর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে।"
একতার পোস্ট
একতা নিজের জন্মদিনে, তাঁর ছোট্ট সোনা মেয়ের ছবি প্রথমবার প্রকাশ্যে আনেন (Ekta Bhattacharjee daughter) ৷ ক্যাপশনে লেখেন, " মা-এর জন্মদিনে সবার জন্য একটা রসগোল্লা ! রসগোল্লার ভালো নাম আধীরা মিত্র—নাম রেখেছে বাবা, অর্ণেশ মিত্র। আর ডাকনাম গিনি—সেটা রেখেছে ওর ‘বড় দাদা’, প্রভাত রায়। তা ছাড়াও দুই বাড়ির দাদু, দিদা, ঠাম্মা, পিশি আর ভালোবাসার মানুষদের দেওয়া আরও ১০৮টা আদরের নাম আছে ওর! তোমরাও যে যার ইচ্ছে মতো নাম দিয়ে ডাকতে পারো।"
(বানান অপরিবর্তিত)