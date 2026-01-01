নাতনি হলে বেশি খুশি হব, দাদু হতে চলেছেন প্রভাত রায়

নাতনি হলে বেশি খুশি হব, দাদু হতে চলেছেন প্রভাত রায়
তিনি লিখেছেন, "প্রথম বছরের প্রথম সুখবর...তিন বছর ধরে সন্তান সুখ পেলাম, এবার দাদু হচ্ছি |"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 1, 2026 at 1:33 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: নতুন বছরে নতুন খবর । 'দাদু' হতে চলেছেন প্রভাত রায় । বছরের প্রথম দিনেই সামাজিক মাধ্যমে সে কথা জানালেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক । তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "প্রথম বছরের প্রথম সুখবর...তিন বছর ধরে সন্তান সুখ পেলাম, এবার দাদু হচ্ছি | আমার আয়ু বোধহয় আরেকটু বাড়ল !"
ইটিভি ভারত তাঁর খুশির খবর নিতে যোগাযোগ করায় তিনি বলেন, "ভীষণ ভীষণ খুশি । তিন বছর আগে বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল । সেখান থেকে একতার মতো একটা সন্তান উপরওয়ালা পাঠাল । একটা নতুন জীবন পেলাম তাতে । ও-ই আবার আমাকে কাজে ফেরাল । একতা রোজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত । এখন রেগুলার যাতায়াতে একটু অসুবিধা হতে পারে বলে বিগত এক মাস ওর বাড়িতেই আছি আমি । ওর বাবা-মা আমার সব কিছু ঠিকঠাক করে দেখে রাখছে । আনন্দে আছি সকলের সঙ্গে । এবার নতুন সদস্যর জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুনছি । নাতি বা নাতনি যে-ই আসুক সুস্থভাবে আসুক সেটাই কামনা । তবে, নাতনি হলে হলে একটু বেশি খুশি হব ।"
প্রভাত রায়ের পাশাপাশি একতা লিখেছেন, "বছরের প্রথম দিনে একটা ছোট্ট খুশির খবর ভাগ করে নিই । আমাদের প্রেম কাহিনির একটা নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে । আমাদের টিম বাড়তে চলেছে । টিম 'আজ' ইজ গ্রোয়িং আপ ।..."
এ বছরেই ঘরে নতুন অতিথি আসবে বলে খুশি একতা ও তাঁর পরিবার । 'দাদু' হবেন বলে মনে খুশির হাওয়া প্রভাত রায়েরও । নিজের মেয়ে না-হলেও একতা তাঁর সন্তানই । কিংবা তার থেকেও বেশি কিছু । আর প্রভাত রায়কে বাবা ডাকলেও নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করেন একতা ।
একতা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানান, "এ বছর এই সুখবরের পাশাপাশি অনেকগুলো কাজেও সই সাবুত করে ফেলেছি । সেগুলো নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছি অনেকদিন থেকেই । প্রায় 28টির মতো কাজ আছে পাইপলাইনে । উইন্ডোজের তিনটে ছবি, সুরিন্দর ফিল্মসের সঙ্গে দুটো ছবি, নন্দী মুভিজের দুটো ছবি এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর তিনটে ছবি-সহ সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পাভেল এবং এসকে মুভিজের সঙ্গেও কিছু ছবির পোস্টারের দায়িত্ব এ বছর আমার হাতে । সেপ্টেম্বরের পরে দুটি হিন্দি ছবিও আছে ।"
প্রসঙ্গত, একতা পেশায় পোস্টার ডিজাইনার । ক্লাস এইট-নাইন থেকেই তাঁর টেনিদা বানানোর ইচ্ছা ছিল । আর টেনিদা হিসেবে চেয়েছিলেন কাঞ্চন মল্লিককে । ইটিভি ভারতকেই এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছিলেন একতা।
একতার পোস্টার ডিজাইনিং-এর প্রেরণা সত্যজিৎ রায় । কারণ সত্যজিৎ রায় নিজের ছবির পোস্টার ডিজাইন নিজে এঁকে করতেন । এখন ডিজিটাল মাধ্যম এসেছে । একতা দুই মাধ্যমেই ডিজাইন করেন । কারণ যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে । তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এঁকে ডিজাইন করতেই পছন্দ করেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি ৷
আগামীদিনে একগুচ্ছ কাজ আছে তাঁর হাতে । সেগুলো নিয়েই কাজে ব্যস্ত একতা । ইটিভি ভারতকে বললেন, "সবসময় খুশি থাকার চেষ্টা করি, থাকিও । কাজের চাপ আছে বটে । তবে, টেনশন মুক্ত রাখার চেষ্টা করছি নিজেকে, যাতে যে আসছে তার উপরে এর প্রভাব না পড়ে ।"