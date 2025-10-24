প্রভাসের 'স্পিরিট' স্টারকাস্ট সামনে আসতেই মুখ খুললেন দীপিকা ? ভাইরাল পোস্ট ঘিরে প্রশ্ন
প্রভাস অভিনীত স্পিরিট সিনেমার স্টারকাস্ট প্রকাশ্যে ৷ 'আমি দুঃখিত' ভাইরাল দীপিকার পোস্ট ঘিরে প্রশ্ন নেটপাড়ায় ৷ সত্যিটা কী ?
হায়দরাবাদ, 24 অক্টোবর: অভিনেতা প্রভাসের (Prabhas) 46তম জন্মদিনে প্রকাশ্যে এসেছে 'স্পিরিট' (Spirit) সিনেমার স্টারকাস্ট ৷ পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা (Sandeep Reddy Vanga) পরিচালিত সিনেমায় প্রভাসের বিপরীতে তৃপ্তি দিমরি রয়েছে তা সকলের জানা ৷ সিনেমায় আর কোন তারকা রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়, নাম প্রকাশ্যে ৷ আর সেই পোস্টের পরেই দীপিকা পাড়ুকোনের (Deepika Padukone) একটি পোস্ট ভাইরাল হওয়া নিয়ে অবাক নেটপাড়া ৷
দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাস 23 অক্টোবর তাঁর 46তম জন্মদিন উদযাপনে 'ফৌজি' সিনেমার প্রথম লুক শেয়ার করেছেন। এদিকে, গতকাল রাতেই, প্রভাসের জন্মদিন উপলক্ষে, তাঁর আরেকটি বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'স্পিরিট' থেকে বড় আপডেট সামনে আসে। সিনেমার পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা একটি সাউন্ড টিজার শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ যা সামনে আসার পর আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রভাসের অনুরাগীরা ৷ এদিন 'অ্যানিম্যাল' পরিচালক 'স্পিরিট'-এর সাউন্ডট্র্যাক প্রকাশ করেছেন। যার মাধ্যমে নির্মাতারা বাকি কাস্টদের নামও প্রকাশ্যে এনেছেন ৷
'স্পিরিট'-এর তারকা অভিনেতা
দীপিকা পাড়ুকোন প্রভাস অভিনীত স্পিরিট ছবি থেকে সরে আসার পর থেকে, অনুরাগীরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। ইতিমধ্যে, পরিচালক সন্দীপ ছবিটির পুরো তারকা অভিনেতাদের নাম প্রকাশ করেছেন। প্রভাসের সঙ্গে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন তৃপ্তি দিমরি, প্রকাশ রাজ, কাঞ্চনা এবং বিবেক ওবেরয়। 'কেশরী বীর' সিনেমায় শেষবার দেখা যাওয়া বিবেক 'স্পিরিট'-এ খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে খবর। তেলেগু, হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মালায়ালাম, ম্যান্ডারিন, জাপানি এবং কোরিয়ান- মোট আটটি ভাষায় মুক্তি পাওয়ার কথা স্পিরিটের ৷
দীপিকার ভাইরাল পোস্ট
একদিকে যখন স্পিরিট সিনেমার কাস্ট সামনে এসেছে তখন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের একটি পোস্ট সামনে আসায় চমকে গিয়েছেন অনুরাগীরা ৷ এই সিনেমা থেকে বাদ পড়েছেন দীপিকা ৷ এমনকী, সোশাল মিডিয়ায় সন্দীপের রোষের মুখেও পড়েছেন তিনি ৷ নাম না করেই দীপিকার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন পরিচালক ৷ এহেন পরিস্থিতিতে দীপিকার বার্তা তিনি কষ্ট পেয়েছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায়, দীপিকার লেখায় উঠে আসে, "আমি দুঃখিত কিন্তু ভীষণ সুন্দর ভিডিয়ো সন্দীপ রেড্ডি ৷ আর শুভ জন্মদিন প্রভাস স্যার ৷"
এরপরেই ফ্যাক্টচেক করতে বসেন অনুরাগীরা ৷ আর তখনই আসে আসল সত্য ৷ দীপিকার নামে ফেক প্রোফাইল থেকে সন্দীপের নামে এই বার্তা গিয়েছে ৷ অর্থাৎ দীপিকার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে স্পিরিট নিয়ে কোনও বার্তাই আসেনি ৷ সোশাল মিডিয়ায় দীপিকার যে পোস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে তা ফেক ৷