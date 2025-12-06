জাপানে 'বাহুবলি' স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে প্রভাস, আবেগী রাজামৌলি

জাপানে 'বাহুবলি' স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে প্রভাস, আবেগী রাজামৌলি
December 6, 2025
হায়দরাবাদ, 6 ডিসেম্বর: জাপানে মুক্তির পথে বাহুবলি দ্য এপিক ৷ সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে সেই দেশে হাজির অভিনেতা প্রভাসও ৷ বিশেষ এই মুহূর্তে আবেগে ভাসছেন পরিচালক এসএস রাজামৌলি ৷ প্রিয় অভিনেতাকে নিয়ে মন ভালো করা পোস্ট পরিচালকের ৷ কী লিখলেন তিনি ?
'বাহুবলি' অভিনেতা নিজের ইন্সটা হ্যান্ডেলে দুটি ছবি শেয়ার করেন ৷ যেখানে একটিতে তাঁর জাপানে স্পেশাল স্ক্রিনিয়ের ছবি ধরা পড়েছে ৷ আর একটিতে প্রভাসকে লেখা রাজামৌলির বিশেষ বার্তা শেয়ার করেছেন অভিনেতা ৷ সেখানে রাজামৌলি লিখেছেন, "তোমাকে জানি ডার্লিং ৷ যদি তুমি জাপানিজদের ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চই তোমার চোখে এখন জল আছে ৷"
তিনি লেখেন, "আমি চারবার জাপান গিয়েছি ৷ প্রত্যেকবার এই ট্রিপে একই প্রশ্ন ফিরে এসেছে বারাবার, প্রভাস কবে আসবে ? তাঁরা যতবার তোমাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করত, ততবার আমি চাইতাম, তুমিও এখানকার মানুষের ভালোবাসার স্বাদ পাও ৷ তুমিও জানো, এখানকার মানুষ তোমাকে কতটা চায় ৷ আর চাইতাম তুমিও তোমার দর্শক-অনুরাগীদের কতটা ভালোবাসা, সেটাও তারা জানুক ৷"
রাজামৌলি, জাপানকে বাড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷ জানিয়েছেন, সেই বাড়িতে অবশেষে বাহুবলি অভিনেতার পায় পড়ায়, তিনি আপ্লুত-আনন্দিত ৷ পরিচালক লেখেন, "অবশেষে, আমার বাহুবলি আমার দ্বিতীয় বাড়িতে পৌঁছেছে ৷ আমি আশা করি, তুমিও আমার মতো আনন্দ উপভোগ করছ ৷ আমার সকল জাপানিজ বন্ধুদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ৷" এরপর তিনি জাপানিস শব্দে লেখেন 'arigato gozaimasu' অর্থাৎ 'অনেক ধন্যবাদ' ৷ এই পোস্টে জবাব দিয়েছেন প্রভাসও ৷ তিনি ক্যাপশনে লেখেন, "ডার্লিং রাজামৌলি, তোমাকে অনেক ভালোবাসা ৷ জাপানে তোমাকে মিস করছি ৷ আমাদের আবার দেখা হবে ৷"
12 ডিসেম্বর জাপানে 'বাহুবলি: দ্য এপিক'-এর আনুষ্ঠানিক মুক্তি ৷ যে কারণেই জাপান গিয়েছেন প্রভাস ৷ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতে, প্রভাসের বক্তব্য মন ছোঁয় দর্শকদের। তিনি বলেন, "এই ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। বাহুবলির পর, রাজামৌলি গারু, শোভু গারু এবং লক্ষ্মী গারু (তার স্ত্রী), সকলে আপনাদের সম্পর্কে কথা বলত ৷ গত 10 বছর ধরে, আমি জাপান সম্পর্কে এত কিছু শুনছি। তাই অবশেষে, তোমাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি ৷ ধন্যবাদ।"
প্রভাস জানান, "জাপানে এসে তোমাদের সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা আমার স্বপ্ন ছিল। আশা করি, লক্ষ্মী গারু-র মতো, আমিও প্রতি বছর আসব এবং তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।" কাজের দিকে তাকালে প্রভাস ব্যস্ত রয়েছেন বহুল প্রতীক্ষিত প্রকল্প 'দ্য রাজাসাব', 'স্পিরিট', 'ফৌজি', 'সালার: পার্ট 2' এবং 'কল্কি 2898 এডি পার্ট 2' নিয়ে।