বড় পর্দায় ফিরছে বিক্রম-শোলাঙ্কির জনপ্রিয় জুটি, নতুন প্রেমের গল্প নিয়ে আসছে ‘রাজকন্যা’
Popular pair Vikram Solanki returns: এর আগে ‘শহরের উষ্ণতম দিনে’ ছবিতে তাঁদের রসায়ন দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল । ছোটপর্দাতেও 'ইচ্ছেনদী' ধারাবাহিকে তাঁদের রসায়ন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ।
Published : November 16, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: নব্বইয়ের দশকের কলকাতা, স্কুলজীবনের প্রেম থেকে তিরিশের কোঠায় সম্পর্কের পরিণতি—সময়ের সঙ্গে ভালোবাসার বিবর্তনের গল্প বলবে নতুন বাংলা ছবি ‘রাজকন্যা’। আর তার সূত্রে বড় পর্দায় আবারও একসঙ্গে দেখা যাবে জনপ্রিয় জুটি বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ও শোলাঙ্কি রায়কে । এর আগে ‘শহরের উষ্ণতম দিনে’ ছবিতে তাঁদের রসায়ন দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল । ছোটপর্দাতেও 'ইচ্ছেনদী' ধারাবাহিকে তাঁদের রসায়ন অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল । এবার নতুন প্রেমের গল্প ‘রাজকন্যা’ নিয়ে ফিরছেন তাঁরা ।
ছবিটির পরিচালনায় জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের সংস্থা ‘বিক্রম চ্যাটার্জি ফিল্মস’ এবং অভিনব ঘোষের প্রযোজনা সংস্থা ‘ড্রিমস অন সেল’। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির ফার্স্ট লুক । শুরু হয়ে গিয়েছে শুটিংও । আগামী বছর বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির ।
ছবির গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দিব্য ও সোমদত্তা । দিব্যর চরিত্রে অভিনয় করছেন বিক্রম এবং সোমদত্তার ভূমিকায় দেখা যাবে শোলাঙ্কিকে । স্কুলজীবনে শুরু হওয়া একটি সম্পর্ক কীভাবে সময়ের সঙ্গে বদলে যায়, কলেজজীবনে সেই প্রেম কোন নতুন মোড় নেয় এবং কর্মজীবনে প্রবেশের পর তিরিশের কোঠায় পৌঁছে সেই সম্পর্ক কীভাবে পরিণতি পায়, তা নিয়েই এগোবে ছবির কাহিনি । তিনটি ভিন্ন সময়কালকে আশ্রয় করে প্রেম, বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ এবং জীবনের নানা পরিবর্তনকে তুলে ধরবেন নির্মাতারা ।
ছবিটি নিয়ে বিক্রম চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই গল্পটি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে ছিল তাঁর । তবে শুরু থেকেই তাঁর ভাবনায় ছিলেন শোলাঙ্কি । অভিনেত্রীর অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার কারণে ছবিটি বাস্তবায়িত হতে প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছে । অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান । প্রেমের জুটি হিসেবে দর্শকের কাছ থেকে বরাবরই ভালোবাসা পেয়েছেন তাঁরা । সেই ভালোবাসাকে সঙ্গী করেই আরও একবার নতুন প্রেমের গল্প বলতে প্রস্তুত বিক্রম ।
ছবিতে বিক্রমকে দু'টি ভিন্ন বয়সের পর্যায়ে দেখা যাবে । সময়ের সঙ্গে চরিত্রের বয়স, মানসিকতা ও লুকেও থাকবে পরিবর্তন । নিজের ভালোবাসাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মনের ভিতরের দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্কের নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দিব্যর চরিত্রের একাধিক দিক ফুটে উঠবে ।
অন্যদিকে, শোলাঙ্কির কথায়, "নব্বইয়ের দশকের মিষ্টি প্রেমের ছবি দেখতে দেখতেই আমাদের বড় হয়ে ওঠা । তাই এই ধরনের একটি গল্পের প্রস্তাব বেশ ভালো লেগেছিল ।"
পাশাপাশি পরিচালক, প্রযোজক এবং সহ-অভিনেতার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় কাজের অভিজ্ঞতাও আরও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী অভিনেত্রী । প্রেমের পাশাপাশি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বন্ধুত্বেরও ।
উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায় ও দুর্বার শর্মাকে দেখা যাবে দিব্যর দুই বন্ধু সোয়েব ও অনির্বাণের চরিত্রে । এই দুই বন্ধুর উপস্থিতি দিব্যর জীবনের গল্পে বিশেষ মাত্রা যোগ করবে । বিক্রমের কথায়, "প্রত্যেকের জীবনেই এমন দু’জন বন্ধু থাকেন, যাঁদের কারণে জীবনের ভালো-মন্দ নানা ঘটনা ঘটে । দিব্যর জীবনেও সোয়েব ও অনির্বাণ তেমনই দুই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ।"
এ ছাড়াও ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌরভ চক্রবর্তী । অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন সুতীর্থ সাহা, নয়নিকা সরকার, দেবপ্রসাদ হালদার, সুদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে । পরিচালক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "‘রাজকন্যা’ শুধু প্রেমের গল্প নয়, বরং বড় হয়ে ওঠার গল্প । একটি গোটা প্রজন্মের ফেলে আসা দিন, রাগ-অভিমান, ভালোবাসা, ঝগড়া, বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ এবং জীবনের সেই বিশেষ মানুষটির গল্প, যাঁকে কখনও ভোলা যায় না—এই সব অনুভূতিই ছবির কাহিনিতে জায়গা করে নিয়েছে । নব্বইয়ের দশকের কলকাতাও এই ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ । সময়ের সঙ্গে শহরের বদল, মানুষের জীবনযাপন এবং সম্পর্কের সমীকরণে পরিবর্তন—সব কিছুই গল্পের বুননে জায়গা পাবে । ফলে ‘রাজকন্যা’ শুধুমাত্র একটি প্রেমের ছবি হয়ে থাকবে না, বরং নস্টালজিয়ার মোড়কে এক প্রজন্মের বেড়ে ওঠা ও জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথাও বলবে ।"
বিক্রম-শোলাঙ্কির পরিচিত রসায়ন, নব্বইয়ের দশকের কলকাতার নস্টালজিয়া এবং সময়ের সঙ্গে প্রেম ও সম্পর্কের বিবর্তন—সব মিলিয়ে ‘রাজকন্যা’ নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা। এবার বড় পর্দায় এই নতুন প্রেমের গল্প দর্শকের মন কতটা ছুঁতে পারে, সেটাই দেখার ।
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