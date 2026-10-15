পুজোর ক'দিন টেলিভিশনের পর্দাতেও জমিয়ে খাওয়াদাওয়া ! ষষ্ঠী থেকে দশমী কী থাকছে মেনুতে?

পুজোর ক'দিন টেলিভিশনের পর্দাতেও জমিয়ে খাওয়াদাওয়া ! ষষ্ঠী থেকে দশমী কী থাকছে মেনুতে?
Pujo Special Menu on Radhuni Show: জোর দিনগুলিতে দর্শকদের জন্য থাকছে বিশেষ পর্ব 'পেট পুজো'। রান্নার পাশাপাশি অতিথিদের সঙ্গে আড্ডায় জমে উঠবে এই বিশেষ আয়োজন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 9:44 AM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর পুজো মানেই প্যান্ডেল হপিং, জমাটি আড্ডা আর কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া। উৎসবের এই আমেজকে আরও রঙিন করে তুলতে এবার বিশেষ আয়োজন বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় রান্নার অনুষ্ঠান 'রাঁধুনী'-তে। পুজোর দিনগুলিতে দর্শকদের জন্য থাকছে বিশেষ পর্ব 'পেট পুজো'। ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পদ, পুজোর নানা কাহিনি আর অতিথিদের সঙ্গে আন্তরিক আড্ডায় জমে উঠবে এই বিশেষ আয়োজন।
মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনই থাকছে স্বাদে-গন্ধে ভরপুর নানা পদ। সেই সঙ্গে অতিথিদের মুখে শোনা যাবে পুজোর স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং নানা অজানা গল্প।
16 অক্টোবর, মহাষষ্ঠীতে শম্পা রায়ের হাত ধরে তৈরি হবে জিভে জল আনা ‘পুর ভরা ছানার মহিমা’। সঙ্গে আড্ডায় থাকবেন সঞ্চালিকা বুলবুলি।
17 অক্টোবর, মহাসপ্তমীতে থাকছেন হ্যালী গোস্বামী। নিজের হাতে দুর্গাপ্রতিমা গড়ার অভিজ্ঞতা এবং পুরনো কলকাতার সাবেকি পুজোর ইতিহাস নিয়ে আড্ডার পাশাপাশি থাকছে পুজোর বিশেষ পদ ‘ভোগের ফুলকপি’। এই পর্বেও সঞ্চালনার দায়িত্বে বুলবুলি।
18 অক্টোবর, সপ্তমীর দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা চৌবের নিবেদনে তৈরি হবে মিষ্টি-মধুর ‘শ্রী ভোগ’। এই পর্বে সঞ্চালনা করবেন সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়।
19 অক্টোবর, মহাষ্টমীতে আলপনা দাসের রেসিপিতে তৈরি হবে অঞ্জলির পরের ভোজের বিশেষ পদ ‘ভোগের রাধাবল্লভী ও কোটা আলুর তরকারি’। সঞ্চালনায় থাকবেন সুদীপ্তা।
20 অক্টোবর, মহানবমীতে সুস্মিতা সেনগুপ্তের হাত ধরে পাতে পড়বে খাঁটি বাঙালি স্বাদের ‘মহানবমীর মাংস’। এই পর্বেও সঙ্গ দেবেন সুদীপ্তা।
আর 21 অক্টোবর, বিজয়া দশমীতে উৎসবের শেষ পাতে থাকছে জয়া মুখোপাধ্যায়ের রাজকীয় পদ ‘নবরত্ন কোর্মা’। সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকবেন বুলবুলি।
পুজোর ঐতিহ্য, অতিথিদের সঙ্গে জমাটি আড্ডা আর নানা স্বাদের পদের মেলবন্ধনে 'রাঁধুনী'র 'পেট পুজো' যে দর্শকদের দুপুরের খাওয়াদাওয়ায় বাড়তি মাত্রা যোগ করবে, তা বলাই যায়। দুর্গাপুজোর এই বিশেষ আয়োজন দেখতে চোখ রাখতে হবে আকাশ আটের পর্দায়। প্রতিদিন দুপুর 1টা 30 মিনিটে সম্প্রচারিত হবে 'রাঁধুনী'র 'পেট পুজো'। টেলিভিশনের পাশাপাশি দর্শকরা আকাশ আটের নিজস্ব ওটিটি অ্যাপ ‘Platform 8’-এও নিজেদের সুবিধামতো এই অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, পুজো মানেই পেটপুজো, বাঙালির উৎসবের আবেগ জড়িয়ে থাকে পাতে। নতুন জামাকাপড়, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে জমাটি আড্ডা আর রাত জেগে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো- সবকিছুর মধ্যেও বাঙালির উৎসবের আনন্দের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে খাওয়াদাওয়া। বাঙালির কাছে পুজো শুধু চোখের আনন্দ নয়, রসনাতৃপ্তিরও এক বিশেষ উদযাপন। তাই পুজোর কথা উঠলেই ঠাকুর দেখার পাশাপাশি মনে পড়ে যায় ফুচকা, রোল, বিরিয়ানি, কষা মাংস কিংবা বাড়ির রান্না করা লুচি-আলুর দমের কথা।
ষষ্ঠী থেকে দশমী, পুজোর প্রতিটি দিনের সঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে আলাদা আলাদা স্বাদ। ষষ্ঠীর দিন নতুন পোশাক পরে ঠাকুর দেখতে বেরনোর আগে বাড়িতে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, সপ্তমীর সকালে অঞ্জলি দিয়ে ফিরে গরম গরম লুচি আর আলুর তরকারি, অষ্টমীর অঞ্জলি শেষে ভোগের খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুনি আর চাটনির অপেক্ষা—সবকিছুর মধ্যেই মিশে থাকে বাঙালির চেনা আবেগ। নবমীর দিন আবার অনেক বাড়িতেই বিশেষ আয়োজন। কারও পাতে মাংস, কারও বাড়িতে মাছের নানা পদ। আর বিজয়া দশমী মানেই মিষ্টিমুখ, প্রণাম, কোলাকুলি আর আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে নিমকি, নাড়ু, সন্দেশ কিংবা রসগোল্লা খাওয়ার পালা।