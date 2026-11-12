বদলে যাওয়া সমাজের গল্প, স্মরণজিতের উপন্যাস ‘জোনাকিদের বাড়ি’ নিয়ে ছবি করছেন ধীমান বর্মণ

বদলে যাওয়া সমাজের গল্প, স্মরণজিতের উপন্যাস ‘জোনাকিদের বাড়ি’ নিয়ে ছবি করছেন ধীমান বর্মণ
Jonakider bari: এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক প্রজন্মের সম্পর্ক, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক টানাপড়েন, রহস্য ও রোমাঞ্চের মেলবন্ধনে তৈরি হবে এই ছবি ।
Published : November 12, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । বাংলা সাহিত্যের একাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস ও গল্প অবলম্বনে তৈরি হয়েছে কালজয়ী সব ছবি । সেই সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারাতেই নতুন সংযোজন হতে চলেছে ‘জোনাকিদের বাড়ি’ ।
বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় এই উপন্যাস এবার উঠে আসতে চলেছে বড়পর্দায় । সাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জনপ্রিয় উপন্যাস ‘জোনাকিদের বাড়ি’ অবলম্বনে নতুন বাংলা ছবি তৈরি করতে চলেছেন পরিচালক ধীমান বর্মণ । এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক প্রজন্মের সম্পর্ক, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক টানাপড়েন, রহস্য ও রোমাঞ্চের মেলবন্ধনে তৈরি হবে এই ছবি । পাশাপাশি, সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া সমাজ, মানুষের জীবনযাত্রা এবং সম্পর্কের সমীকরণও বিশেষ গুরুত্ব পাবে ছবির গল্পে ।
এর আগে সৃজন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় কমিকস চরিত্র ‘রাপ্পা রায়’ নিয়ে ছবি নির্মাণ করেছিলেন ধীমান । এবার তাঁর নতুন ছবির অনুপ্রেরণা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাস । তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের মধ্যে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট । তাঁর গল্পে আবেগ, সম্পর্কের জটিলতা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের বাস্তবতা বারবার উঠে এসেছে । ‘জোনাকিদের বাড়ি’ উপন্যাসেও একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে প্রজন্মের দ্বন্দ্ব, সামাজিক পরিবর্তন, কেরিয়ার, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া জীবনের নানা দিক । উপন্যাসটি প্রথম একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । দীর্ঘ পরিসরের এই উপন্যাসে রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ও গল্পের বিভিন্ন স্তর । এবার সেই বিস্তৃত কাহিনিকেই চলচ্চিত্রের ভাষায় দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চান পরিচালক ।
উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন প্রসঙ্গে স্মরণজিৎ চক্রবর্তী বলেন, “জোনাকিদের বাড়ি উপন্যাসটি আমি একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক হিসেবে লিখেছিলাম । বেশ বড় উপন্যাস । অনেক ধরনের চরিত্র রয়েছে । আশা করি, সিনেমার পরিসরে নির্মাতারা তাঁদের নিজস্ব ভাবনায় গল্পটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন । পরিচালক ধীমান বর্মণের পরিচালনায় দর্শক দারুণ সিনেমা উপহার পাবেন । এই কাজের সঙ্গে যুক্ত পুরো টিমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ।”
অন্যদিকে, ছবিটি নিয়ে পরিচালক ধীমান বর্মণ জানান, উপন্যাসটি পড়ার পর দীর্ঘদিন তার রেশ তাঁর মনে থেকে গিয়েছিল । সেই ভাবনা থেকেই গল্পটিকে পর্দায় তুলে ধরার ইচ্ছা তৈরি হয় । মূল উপন্যাস এবং তার চরিত্রগুলির প্রতি যথাযথ বিশ্বস্ততা বজায় রেখেই ছবিটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে । তবে গল্প বলার ধরনে থাকবে আধুনিক সময়ের নাটকীয়তা, গতি এবং টানটান উত্তেজনা ।
পরিচালকের কথায়, "এই গল্প মূলত প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে এক গভীর যোগসূত্রের কথা বলে । একটি প্রজন্মের জীবনের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও ঘটনাপ্রবাহ কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনা, জীবন এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, সেটাই গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক । রহস্য, রোমাঞ্চ ও সাসপেন্সের পাশাপাশি ছবিতে উঠে আসবে সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনীতি এবং কর্পোরেট ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান প্রভাব । কীভাবে এই পরিবর্তন বাংলার মফস্বল শহর, শিল্পাঞ্চল এবং দীর্ঘদিনের চেনা জীবনযাত্রাকে বদলে দিচ্ছে, সেই বাস্তবতাও তুলে ধরা হবে ছবিতে । তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, প্রেম, বন্ধুত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক, আনন্দ, হারিয়ে ফেলা, বেদনা এবং নতুন করে বেঁচে থাকার আশাও কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।"
ছবির নেপথ্যের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে । চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন সৌমিক হালদার । সঙ্গীত পরিচালনা করছেন তমালিকা গোলদার এবং সম্পাদনার দায়িত্ব সামলাবেন সুজয় দত্ত রায় । 2027 সালে ছবির শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । ছবির কাস্টিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম পর্যায়ক্রমে ঘোষণা করা হবে । সাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জনপ্রিয় উপন্যাস এবং পরিচালক ধীমান বর্মণের নিজস্ব চলচ্চিত্র ভাবনার মেলবন্ধনে ‘জোনাকিদের বাড়ি’ যে বাংলা ছবির জগতে এক অন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে, তেমনই প্রত্যাশা নির্মাতাদের ।
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