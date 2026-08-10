পুনম ধিলোঁ-পদ্মিনী কোলাপুরির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ, বিতর্ক জারি
সিন্টা (CINTAA)-র সাধারণ সম্পাদক উপাসনা সিং পদত্যাগকারী আটজন নির্বাচিত সদস্যের নাম প্রকাশ করেছেন। পদ্মিনী কোলাপুরে ও পুনম ধিঁলোর বিরুদ্ধে নিজেদের পদের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 3:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 অগস্ট: সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (Cine and TV Artistes Association)-এর কার্যনির্বাহী কমিটির আটজন নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করেছেন। সংগঠনের বর্তমান কার্যপদ্ধতির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে তাঁরা তাঁদের পদ ও কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা নতুন নির্বাচনেরও দাবি জানিয়েছেন।
সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর তথ্য অনুযায়ী, সিন্টা (CINTAA)-র সাধারণ সম্পাদক উপাসনা সিং পদত্যাগকারী আটজন নির্বাচিত সদস্যের নাম প্রকাশ করেছেন। তাঁরা হলেন-হেমন্ত পান্ডে, মুকেশ ঋষি, সাহিলা চাড্ডা, হেতাল পারমার, পুনীত ইসার, বিন্দু দারা সিং, বিকাশ ভার্মা এবং দীপক পরাশর।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the resignation of CINTAA members, Cine and TV Artistes Association (CINTAA) General Secretary Upasana Singh says, "Eleven of our members have resigned. Eight of them are elected members... They submitted their resignation to me. I was the General… pic.twitter.com/OG5VyKREF2— ANI (@ANI) August 9, 2026
যৌথ পদত্যাগপত্রে সদস্যরা জানিয়েছেন যে, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পারস্পরিক আলোচনা এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার নীতি থেকে বারবার সরে আসার কারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, সংগঠনের যাবতীয় কাজকর্ম ক্রমশ সিন্টা-র সভাপতি পুনম ধিলোঁ, সহ-সভাপতি পদ্মিনী কোলাপুরি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির আরও কয়েকজন সদস্যের হাতেই আয়ত্ত হয়ে পড়ছিল।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "সভানেত্রী পুনম ধিঁলো বারবার একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত আইডি ব্যবহার করে সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আনুষ্ঠানিক বার্তা পাঠিয়েছেন। এছাড়া, তিনি 'সিন্টা' (CINTAA)-র অফিসিয়াল আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিল্প-সংস্থার কাছে বার্তা পাঠানোর বিষয়েও একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির কোনও রকম জ্ঞান, পরামর্শ বা অনুমোদন ছাড়াই জনসমক্ষে এবং বিভিন্ন সরকারি, আধা-বিচার বিভাগীয় ও শিল্প-সংস্থার সামনে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন; যার ফলে যৌথ দায়বদ্ধতার নীতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।"
এই পরিস্থিতির মধ্যেই 'সিন্টা'-র সাধারণ সম্পাদিকা উপাসনা সিং একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে 11 জন সদস্য পদত্যাগ করেছেন, যাদের মধ্যে আটজন ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্য। উপাসনা জানান, ওই আটজন নির্বাচিত সদস্য তাঁদের পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে পদ্মিনী কোলাপুরে ও পুনম ধিঁলোর বিরুদ্ধে নিজেদের পদের অপব্যবহারের অভিযোগ। এছাড়া, দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইমেল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের বিষয়টি নিয়েও সিং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।