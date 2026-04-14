শুভ নববর্ষে 'মাছের ঝোল'-'ডাব চিংড়ি' কিংবা 'রসগোল্লা' না-হলে চলে !

বাঙালির পয়লা বৈশাখ বা নবর্ষের দিন এমন কিছু সিনেমার খোঁজ রইল, যেখানে উঠে এসেছে বাংলার খাবার বা খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে নানা সংস্কৃতি ৷

মাঝের ঝোল-ডাব চিংড়ি সিনেমা
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 4:53 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 এপ্রিল: নববর্ষ (Bengali New Year 2026) মানেই দেদার ভূরিভোজ ৷ জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া ৷ বৈশাখের প্রথম দিন পাতে কী থাকবে, তা নিয়ে অনেকেরই থাকে আগ্রহ ও প্রস্তুতি। আচ্ছা, কেমন হয় যদি রাখেন মাছের ঝোল, ডাব চিংরি, রসগোল্লা ? আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান ৷ খাবারের নাম শুনে জিভে জল আনলে হবে না, কারণ এই স্বাদ খেয়ে নয় দেখে মেটাতে হবে ৷ অর্থাৎ বাঙালির পয়লা বৈশাখ বা নবর্ষের দিন এমন কিছু সিনেমার খোঁজ রইল, যেখানে উঠে এসেছে বাংলার খাবার বা খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে নানা সংস্কৃতি ৷ যার সঙ্গে বাঁধা পড়েছে নানা স্বাদের ভালোবাসার গল্প ৷

এই যেমন ধরুন না, প্রতীম ডি গুপ্তা পরিচালিত 'মাছের ঝোল' সিনেমা ৷ 2017 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় শেফের ভূমিকায় নজর কাড়েন ঋত্বিক চক্রবর্তী ৷ ছবির মুখ্য চরিত্র দেব ডি(ঋত্বিক)। সে বড় শেফ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নকে সফল করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দেব। নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর অবশেষে প্যারিসের এক পাঁচতারা হোটেলের মাস্টার শেফ হয়ে ওঠে এবং রেস্তোরা বানায়। ১৩ বছর পর ফিরে আসে কলকাতায়। তারপর ? ঋত্বিক-পাওলির মাছের ঝোল সিনেমায় গরম মশলা অবশ্যই অনুপম রায়ের গান ৷ চেখে দেখতে পারেন ৷

ভাবুন তো, সিনেমার নাম 'ডাব চিংড়ি' ৷ যে নাম শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কচি ডাবের মধ্যে সর্ষে-পোস্তয় মাখামাখি দু-একটা চিংড়ির মুখ ৷ যেখানে কি না, সিনেমার নাম এই ৷ 2023 সালে মুক্তি পায় সুদীপ দাস পরিচালিত 'ডাব চিংড়ি' ৷ ইশা সাহা, সাহেব ভট্টাচার্য, রঞ্জন, খুশল চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সিনেমা নামেই যখন লাজবাব তখন দেখতেও নিশ্চই তাই হবে ৷

"ভালো মিষ্টি, চটচটে নয় ৷ শুকনো হতে মানা, দেখতে হবে ধবধবে চাঁদপানা ৷ রসের আড়ত, নরম তুলতুলে, মুখে দিলেই দুঃখ-কষ্ট ভুলে, চোর বা সাধু বলবে গলা খুলে, এমন মিষ্টি ভূ-ভারতে নবীন ময়রা এমন মিষ্টি চাই…"- মনে পড়ছে এই সংলাপ ৷ ঠিক করেছেন ৷ খাদ্যরসিক বাঙালির মিষ্টির প্রতি ভালোবাসাটা কারও অজানা নয়। আর যেখানে মিষ্টির প্রতি এত ভালোবাসা, সেই জায়গাতেই যে রসগোল্লা আবিষ্কার হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তাই তো পরিচালক পাভেল, জীবনের প্রথম সিনেমাটা শুরু করেন সকলকে মিষ্টিমুখ, এককথায় রসগোল্লা-মুখ করিয়ে ৷ উজান গঙ্গোপাধ্যায়, অবন্তিকা বিশ্বাস, খরাজ মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন অভিনীত রসগোল্লা তুলে ধরে এই মিষ্টির আবিষ্কারক কলকাতার নবীন চন্দ্র দাসের জীবনকে ৷

এবার আসা যাক 'বৌদি ক্যান্টিন'এর কথায় ৷ পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 2022 সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা বিখ্যাত ব্রিটিশ সেফ আসমা খানের জীবন অবলম্বনে নির্মিত। ছবিতে অভিনয় করেছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সোহম চক্রবর্তী এবং অনুসূয়া মজুমদার। এই সিনেমাতে খাবারের সঙ্গে যে আত্মিক সম্পর্ক, যে ভালোবাসার সম্পর্ক বেঁধে রাখে, তা দেখানো হয়েছে ৷

কথাতেই বলে, পুরুষ মানুষের ভালোবাসা পেট থেকে শুরু হয় ৷ তবে, এক্ষেত্রে পুরুষ মানুষ যদি কাউকে ভালোবাসে, তার স্বীকারোক্তিও যেন রান্না থেরাপিকে কাজে লাগিয়েই হয় ৷ দূরের মানুষগুলোকে এক ঝটকায় কাছে টেনে আনতে, আলগা মরচে পড়া সম্পর্কে নতুন প্রাণ এনে দিতে পারে পছন্দের কিছু ডিশ। 'রান্না-বাটি'র গল্প ঠিক যেন তাই।

যে রান্নাকে অনেকেই হেয়ো করেন, সেই রান্নাই বেঁচে থাকার রসদ কীভাবে জোগায়, এই সিনেমা তারই গল্প বলে ৷ পরিচালক প্রতীম ডি গুপ্ত এই সিনেমার হাত ধরে খাবারের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোগুলো যেভাবে বেঁধেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ ৷ আর অভিনয়ে মুগ্ধ করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, ইদা দাশগুপ্ত, শোলাঙ্কি রায়, সোহিনী সরকার, অনির্বাণ চক্রবর্তীরা ৷

