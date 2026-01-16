ডাক্তারি ছাত্র সংবিতের কবি হয়ে আত্মপ্রকাশ, সামনে এল 'অ্যাজ সিন ইন ড্রিমস'

ডাক্তারি ছাত্র সংবিতের কবি হয়ে আত্মপ্রকাশ, সামনে এল 'অ্যাজ সিন ইন ড্রিমস'
চিকিৎসকের কলমে কবিতার ধার ৷ ডাক্তারির প্রথম বর্ষের ছাত্র সংবিতের কবিতায় মুগ্ধ বিশিষ্টরা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: নতুন কবির আত্মপ্রকাশ সাহিত্যের অঙ্গনে। বয়স নিতান্তই কম। তবে কলমের ধার রকমারি। কিশোর বেলার শেষ ধাপে 'অ্যাজ সিন ইন ড্রিমস' নিয়ে কবি সংবিৎ দাস হাজির। ডাক্তারির প্রথম বর্ষের ছাত্র সে। চিকিৎসা বিদ্যার খুঁটিনাটি শেখার পাশাপাশি বছর উনিশের সংবিতের আবেগ কবিতা। মাত্র আড়াই বছর আগে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। যদিও লেখার অভ্যাস ছোট থেকেই। তিরিশ মাসের কবিতা চর্চায় সংবিতের কলম থেকে বেরিয়েছে কুড়িটি কবিতা যা সংকলিত হয়েছে 'অ্যাজ সিন ইন ড্রিমস'-এ।
কবিতার বইটি সল্টলেকের একটি হোটেলে মনোজ্ঞ সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন করেন কবি সুবোধ সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ। সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো চ্যান্সেলর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ডাক্তার শুভজ্যোতি দাস এবং অধ্যাপক তথা রাজ্য শিক্ষা দফতরের শীর্ষ কর্ত্রী মৈত্রী ঘোষের ছেলে সংবিৎ-এর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ইংরেজি। কেন মাতৃভাষা বাংলা নয় সাহিত্যচর্চার মাধ্যম?
সংবিৎ বলেন, "ছোটবেলা থেকে আমি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত। বাংলার তুলনায় ইংরেজিতে আমার সাবলীলতা বেশি। তা লেখার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে আশ্রয় করেছি ।" সাহিত্যের ভাষা, কবিতার ভাষার ছন্দ বদল হয়েছে। নতুন যুগের লেখকরা নতুনভাবে মেলে ধরতে নিজেদের কলম তুলেছেন। তাদের ভাষার ধার ভিন্ন। প্রকাশের ভঙ্গীও ভিন্ন। সংবিৎ বলছেন তাঁর কুড়িটি কবিতার সংকলনে পুরনো এবং আধুনিকতার মেলবন্ধন রয়েছে। তাঁর প্রথম প্রকাশ যদি দু'জন পাঠক তাদের সংগ্রহে রাখেন তাহলেই তৃপ্ত হবেন। অনুপ্রাণিত হবেন।
ইংরেজি নিয়ে ভারতীয়দের সাহিত্য চর্চা নতুন নয়। তবে সংবিতের পছন্দের কবি তালিকায় ভারতের কেউ নেই। গদ্যে তাঁর পছন্দ রাস্কিন বণ্ড, অরুন্ধুতি রায়। সাহিত্যচর্চায় চিকিৎসকের কলম চালনা নতুন নয়। অতীত বর্তমানে একাধিক উদাহরণ রয়েছে। আর্থার কোনান ডয়েল চিকিৎসকের দায়িত্ব পালনের পাশে শার্লক হোমসের মত গোয়েন্দা চরিত্র উপহার দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বনফুল ছিলেন জনপ্রিয় লেখক। সংবিৎ এত বড় করে না ভেবে একটি করে কবিতা লিখে আগামী বইয়ের জন্য তৈরি হতে চান।
উদ্বোধক কবি সুবোধ সরকারের কথায়, অস্থির সময়ে কবিদের কলম তুলে নিতে হয়। যুদ্ধ থেকে ফিরে কলম তুলে নেওয়ার উদাহরণ বিশ্ব সাহিত্যে রয়েছে। কারণ, কবিদের কাছে পালিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ। বর্তমান অস্থির সময়ে মোবাইলে ডুবে না থেকে সংবিৎ-এর মত চিকিৎসক হতে চলা যুবকের কলমকে বাহন করে কবিতায় আশ্রয় নেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা ৷