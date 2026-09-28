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কলকাতায় ফের আসছেন তসলিমা নাসরিন, কবে-কোথায় অনুষ্ঠান রয়েছে লেখিকা-কবির ?

Taslima Nasrin is coming to Kolkata again: 'শিকল ভাঙ্গার গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ফের একবার কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷

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কলকাতায় ফের আসছেন তসলিমা নাসরিন (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 2:50 PM IST

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কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: আগামী 8 অক্টোবর, কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে লে রিদম সংস্থা আয়োজিত 'উমা সম্মান' ও 'রিনি মুখার্জি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' । 'শিকল ভাঙ্গার গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করবেন তসলিমা নাসরিন। তাঁর লেখা ও অন্যান্য কবিতা গান গাইবেন সোমদত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী হোসেন, পিয়ালী হালদার। গানে সুর দিয়েছেন মৌসুমী হোসেন। দেবী বন্দনার নৃত্য পরিচালনায় থাকবেন মৈত্রেয়ী পাহাড়ী।সমাজের বিভিন্ন ধারার কৃতী নারীদের দেওয়া হবে 'উমা সম্মান'।।কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে দেওয়া হবে 'রিনি মুখোপাধ্যায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'।'

উল্লেখ্য, ‘লে রিদম’ (Le Rythme) একটি শংসাপত্রপ্রাপ্ত (certified) সংস্থা, যা সমগ্র ভারতজুড়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার এবং জাতীয় প্রতিভার লালনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের এই প্রেরণাদায়ী যাত্রায় সংস্থাটি প্রতিনিয়ত নতুন মাইলফলক স্পর্শ করছে। প্রখ্যাত প্লেব্যাক গায়িকা ও সাংস্কৃতিক দূরদর্শী প্রয়াত রিনি মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে ‘লে রিদম’-এর সূচনা হয়েছিল। তাঁর অকালপ্রয়াণের পরেও সংস্থাটি তাঁর মূল লক্ষ্য ও ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে রিনি মুখোপাধ্যায়ের অমূল্য অবদান চিরস্মরণীয়। সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ সংস্থাটি সাফল্যের সাথে তার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সংস্থার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাজীব মুখোপাধ্যায় বলেন,"ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে একটি বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে রিনী মুখোপাধ্যায় ‘লে রিদম’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ আমরা তাঁর সেই ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং শিল্পকে সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

'লে রিদম' দিল্লিভিত্তিক একটি অলাভজনক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসার, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি। ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে এটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলায় প্রশিক্ষণ ও মঞ্চ প্রদানের পাশাপাশি সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা, দক্ষতা এবং জীবিকার সুযোগকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

বিগত বছরগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানটি তার বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও কর্মসূচির মাধ্যমে হাজার হাজার প্রশিক্ষণার্থী ও উপকারভোগীকে প্রশিক্ষিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অনগ্রসর ও প্রান্তিক পরিবারের শিশু ও যুবসমাজ এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরাও। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রের অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির মূল লক্ষ্য হল শিল্পক্ষেত্রের উপযোগী দক্ষতা গড়ে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এটি নারীর ক্ষমতায়ন, যুবসমাজের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সৌরশক্তি এবং সামাজিক কল্যাণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদের আরও স্বনির্ভর ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করে তোলা। এটি শাস্ত্রীয় এবং আধুনিক উভয় প্রকার শিল্পকলার পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে নৃত্য, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র। সংস্থাটি দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা ও সম্মানজনক মঞ্চে তাদের পারফর্ম্যান্স পরিবেশন করেছে যেমন Y20 এবং G20 শীর্ষ সম্মেলন,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘বঙ্গ মেলা, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ।

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