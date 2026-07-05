প্রয়াত পাণ্ডবাণী শিল্পী-পদ্মবিভূষণ তীজান বাঈ, শোকপ্রকাশ মোদির

প্রয়াত পাণ্ডবাণী শিল্পী-পদ্মবিভূষণ তীজান বাঈ, শোকপ্রকাশ মোদির
নিজের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অভিনয়শৈলী ও আবেগপূর্ণ পরিবেশনার মাধ্যমে মহাভারতের কাহিনিগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন তিনি ৷ চিরঘুমের দেশে ছত্তিশগড়ের সেই লোকশিল্পী তীজান বাঈ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 5, 2026 at 2:32 PM IST
দুর্গ/নয়াদিল্লি, 5 জুলাই: ছত্তিশগড়ের লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এনে দিয়েছিলেন তিনি ৷ প্রয়াত সেই প্রখ্যাত পাণ্ডবাণী শিল্পী ও পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত তীজান বাঈ ৷ রবিবার ভোররাতে 70 বছর বয়সে এইমস রায়পুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি ।
প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ
কিংবদন্তি শিল্পী তীজান বাঈয়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তিনি সোশাল মিডিয়ায় শোকবার্তায় বলেন, "বিখ্যাত পাণ্ডবাণী শিল্পী তীজান বাঈ-জির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত । তাঁর অসাধারণ পরিবেশনার মাধ্যমে তিনি ছত্তিশগড়ের এই লোকশিল্পকে বিশ্বজুড়ে এক অনন্য পরিচিতি দিয়েছিলেন । তাঁর প্রয়াণ শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি । শোকের এই মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি । ওম শান্তি!"
सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और…— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2026
পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইও শিল্পীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ শ্রীমতি তীজান বাঈ প্রয়াত হয়েছেন । তিনি পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন । 'পাণ্ডবাণী' (লোকসংগীত)-এর মাধ্যমে তিনি সারা দেশ ও বিশ্বে ছত্তিশগড়কে পরিচিত করে তুলেছিলেন । আমি তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাঁর আত্মাকে শান্তি ও নিজের চরণে স্থান দেন । শোকের এই মুহূর্তে এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ঈশ্বর যেন তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে প্রদান করেন ।"
সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তীজান বাঈ ৷ এরপর এইমস রায়পুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত সোয়া তিনটার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । তাঁর প্রয়াণের খবরে কেবল ছত্তিশগড় রাজ্যেই নয়, বরং সমগ্র দেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । নিজের অনন্য গায়কী ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে তীজান বাঈ পাণ্ডবাণী লোকগাথা-র ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন ।
তীজান বাঈয়ের স্বীকৃতি
নিজের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অভিনয়শৈলী ও আবেগঘন পরিবেশনার মাধ্যমে মহাভারতের কাহিনিগুলোকে জীবন্ত করে তুলে এবং দেশে-বিদেশে হাজারবার পরিবেশনা করে তিনি ছত্তিশগড়ের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন । তাঁর পুত্রবধূ রেণু তীজান বাঈ বলেন, "মাতা-জি আজ প্রয়াত হয়েছেন । গানিয়ারি গ্রামে সমস্ত ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে ।"
লোকশিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তীজান বাঈয়ের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী', 'পদ্মভূষণ' এবং পরবর্তীতে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে । এ ছাড়াও, তিনি 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার'-সহ আরও বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ।
পাণ্ডবাণী ঐতিহ্যে দুঃশাসন-বধের ঘটনা অবলম্বনে তীজান বাঈয়ের পরিবেশনা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে । 1980 সালে তিনি সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড, জার্মানি, তুরস্ক, মাল্টা, সাইপ্রাস, রোমানিয়া ও মরিশাস-সহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন ।
তীজান বাঈয়ের পুরস্কার প্রাপ্তি
তীজান বাঈ 1988 সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার লাভ করেন । 1995 সালে তাঁকে 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে' ভূষিত করা হয় । শিল্পকলায় অবদানের জন্য 2003 সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয় । 2007 সালে তিনি 'নৃত্য শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত হন । 2017 সালে খয়রাগড় সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে । 2019 সালে তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয় । তীজান বাঈ চারটি সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং জাপানে ফুকুওকা পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন ।