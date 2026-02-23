বাফটায় ইতিহাস গড়ল মণিপুরী ছবি 'বুং', দরাজ প্রশংসা মোদি-মমতার

বাফটায় ইতিহাস গড়ল মণিপুরী ছবি 'বুং', দরাজ প্রশংসা মোদি-মমতার
প্রথম কোনও ভারতীয় প্রযোজনা হিসেবে 'সেরা শিশু এবং পারিবারিক ছবি' বিভাগে এই অনন্য সম্মান জিতে নিয়ে গোটা দেশের নাম বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করল এই ছবি।
Published : February 23, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মঞ্চে ভারতের মুকুটে জুড়ল এক নয়া এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল পালক । 2026 সালের সম্মানজনক বাফটা (BAFTA) অ্যাওয়ার্ডসে ইতিহাস রচনা করল মণিপুরী ভাষার চলচ্চিত্র 'বুং' (Boong)। প্রথম কোনও ভারতীয় প্রযোজনা হিসেবে 'সেরা শিশু এবং পারিবারিক ছবি' বিভাগে এই অনন্য সাধারণ সম্মান জিতে নিয়ে গোটা দেশের নাম বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করল এই ছবিটি । ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারণ এর আগে এই নির্দিষ্ট বিভাগে ভারতের কোনও ছবি এমন চূড়ান্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি । আর দেশের এই চূড়ান্ত গর্বের মুহূর্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "এই ছবির সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন । এটি সত্যিই এক বিরাট আনন্দের মুহূর্ত, বিশেষ করে মণিপুরের জন্য । এটি আমাদের জাতির অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভাকেও তুলে ধরে ।"
Congratulations to all those associated with this film. This is indeed a moment of immense joy, especially for Manipur. It also highlights the immense creative talent in our nation. https://t.co/fd95WriuTG— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2026
এই জয়কে ঐতিহাসিক তকমা দিয়ে অভিনন্দন বার্তা পোস্ট করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বার্তায় লেখেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে মণিপুরী ছবি 'বুং' 2026 সালের বাফটা অ্যাওয়ার্ডসে ইতিহাস তৈরি করেছে । সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এই ছবিটি সেরা শিশু এবং পারিবারিক ছবির শিরোপা পেয়েছে, যা এই সম্মানজনক বিভাগে প্রথম কোনও ভারতীয় প্রযোজনার জয় ৷"
এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য ছবির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কলাকুশলীদের আলাদাভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । তিনি তাঁর পোস্টে আরও সংযোজন করে লেখেন, "'বুং'-এর সমগ্র কাস্ট এবং ক্রুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ! আপনারা গোটা দেশকে গর্বিত করেছেন ৷"
চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের মতে, বাফটার মতো একটি প্রথম সারির আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাবড় তাবড় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি আঞ্চলিক ভাষার ছবির এই জয় সত্যিই রূপকথার মতো । বিশেষ করে মণিপুরের মতো একটি রাজ্য, যা গত বেশ কিছুদিন ধরে ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে উঠে আসা একটি শিল্পের এমন বিশ্বজয়ে এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছে । বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় 'সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে' (Against all odds) কথাটির ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভবত সেই কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির কথাই উঠে এসেছে । হাজারো বাধা বিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিল্পের যে কোনও সীমানা হয় না, 'বুং' যেন সারা বিশ্বকে সেটাই প্রমাণ করে দেখাল ।
বাফটা বা ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস-এর পুরস্কার চলচ্চিত্র দুনিয়ায় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সম্মান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে । এমন একটি কঠিন এবং মূল্যায়নের দিক থেকে অত্যন্ত কঠোর মঞ্চে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না । বিশেষ করে 'সেরা শিশু এবং পারিবারিক ছবি'র মতো বিভাগে, যেখানে সাধারণত পশ্চিমা বিশ্বের ছবিগুলির একচেটিয়া আধিপত্য দেখা যায়, সেখানে 'বুং' এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল । প্রথম ভারতীয় প্রযোজনা হিসেবে এই ট্রফি জয় করাটা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । এই জয় শুধুমাত্র মণিপুরের নয়, গোটা ভারতের জয় ।
আঞ্চলিক চলচ্চিত্রগুলি যে এখন বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রমাণ করতে সক্ষম এবং তাদের গল্প বলার ধরন যে আন্তর্জাতিক দর্শকদেরও ছুঁয়ে যেতে পারে, 'বুং'-এর বাফটা জয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে রইল । বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলের বার্তার মাধ্যমে সেই জাতীয়তাবোধ এবং ঐক্যের কথাই বলেছেন ৷ তিনি বলেন, আঞ্চলিক গণ্ডি পেরিয়ে যখন কেউ আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন পুরো দেশ এক হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদের জয়ে আনন্দিত হয় । আগামী দিনে ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার পরিচালকদেরও বিশ্বমঞ্চে কাজ তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই সম্মান এক বিশাল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছে সিনেপ্রেমী এবং ওয়াকিবহাল মহল ।