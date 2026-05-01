শাহরুখের সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা দীপিকার নাচ ! 'কিং' সিনেমার শুটিং সেটের ছবি ফাঁস
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 10:41 AM IST
হায়দরবাদ, 1 মে: কিছুদিন আগেই দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ঘোষণা করেছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন ( Deepika Padukone) ৷ তার আগে ঝটপট শেষ করছেন হাতে থাকে শুটিংয়ের কাজ ৷ বর্তমানে তিনি ব্যস্ত আছেন 'কিং' এবং 'রাকা' নামে দুটি বড় প্রজেক্ট নিয়ে ৷ এরমধ্যেই শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কিং' (King) ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত দীপিকা ৷ সিনেমায় কেমন তাঁর লুক, তা প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় পড়ে গিয়েছে শোরগোল ৷ সেই ছবি এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
রিপোর্ট অনুসারে, সিদ্ধার্থ আনন্দের ছবি 'কিং'-এর শুটিং বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলছে। এরই মধ্যে, সেট থেকে শাহরুখ খান এবং দীপিকা পাডুকোনের ছবি ভাইরাল ৷ ফাঁস হওয়া ছবিতে দীপিকা পাডুকোন এবং শাহরুখ খানকে হাত ধরে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত কোনও গানের শুটিং হতে পারে ৷
কমলা রঙের প্রিন্টেড ফ্লোয়িং পোশাকে দীপিকাকে লাগছে মিষ্টি-সুন্দরী ৷ অভিনেত্রীর মুখে গর্ভাবস্থার আভা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, শাহরুখ খানকে একটি চেক শার্ট ও ধূসর প্যান্টে সুদর্শন দেখাচ্ছে। তিনি একটি চেইন ও সানগ্লাস দিয়ে তার সাজ সম্পূর্ণ করেছেন। অনুরাগীরা দুই তারকার লুক এবং তাঁদের কেমিস্ট্রির প্রশংসা করেছেন। গর্ভবতী দীপিকা পাডুকোন দক্ষিণ আফ্রিকায় শাহরুখ খানের সঙ্গে 'কিং' ছবির একটি গানের শুটিংয়ের পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন-প্যাকড ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যেরও শুটিং করবেন। এদিকে, ভারতে ফিরে দীপিকার আল্লু অর্জুন ও অ্যাটলির ছবি 'রাকা'-তে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
যেহেতু 'কিং' এবং 'রাকা' উভয়েরই মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে এবং দুটি ছবিরই শুটিংয়ের সময়সূচী খুব টাফ, তাই দীপিকা এই সময়সূচী মেনেই চলতে চান। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, "তিনি তাঁর গর্ভাবস্থাতেও ছবিটির শুটিং চালিয়ে যাবেন।" খবর অনুযায়ী, শাহরুখ খান এবং দীপিকা ছাড়াও 'কিং' ছবিতে অভিনয় করবেন সুহানা খান, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, আরশাদ ওয়ারসি, জয়দীপ আহলাওয়াত, জ্যাকি শ্রফ, রাঘব জুয়াল এবং অভয় ভার্মা।
এই ছবির মাধ্যমে সুহানা খানের বড় পর্দায় ডেবিউ হতে চলেছে ৷ এর আগে তিনি 2024 সালে নেটফ্লিক্সের ছবি 'দ্য আর্চিস'-এর মাধ্যমে সিনে জগতে আত্মপ্রকাশ করেন সুহানা। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এবং রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত 'কিং' ছবিটি 2026 সালের 24 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।