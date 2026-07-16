পারফর্মিং আর্টিস্টদের সামাজিক-আর্থিক সুরক্ষার দাবি ! তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি পেশ শিল্পীদের
রাজ্যের গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী, মঞ্চশিল্পী, নৃত্যশিল্পী-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয় এই স্মারকলিপির মাধ্যমে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: পারফর্মিং আর্টিস্টদের সামাজিক, আর্থিক ও পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে বুধবার নবান্নে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক অনুরাগ হালদার এবং জনপ্রিয় ব্যান্ড ফসিলস-এর সদস্য শুভদীপ পান। রাজ্যের গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী, মঞ্চশিল্পী, নৃত্যশিল্পী-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয় এই স্মারকলিপির মাধ্যমে।
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বহু পারফর্মিং আর্টিস্ট অনিয়মিত কর্মসংস্থান, স্থায়ী আয়ের অভাব, স্বাস্থ্যসুরক্ষার অনুপস্থিতি এবং অবসরকালীন নিরাপত্তাহীনতার মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে শিল্পীদের জন্য একটি স্থায়ী কল্যাণ তহবিল, স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন ব্যবস্থা, জরুরি আর্থিক সহায়তা এবং সরকার স্বীকৃত শিল্পী-কল্যাণমূলক নীতি প্রণয়নের দাবি জানানো হয়েছে।
স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ হালদার ও শুভদীপ পান বলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দাবি জানানো নয়; বরং পারফর্মিং আর্টিস্ট ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য একটি স্থায়ী, সুসংগঠিত এবং বিশ্বাসযোগ্য সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে কোনও শিল্পী প্রয়োজনে সহজেই পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন। তাঁরা আরও জানান, শিল্পীদের জন্য ভয়মুক্ত, সম্মানজনক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা সময়ের দাবি। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধরনের অযাচিত চাপ, অনিশ্চয়তা বা নিরাপত্তাহীনতা না থাকে, সে বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।
এছাড়াও বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা। তাঁদের মতে, শিল্পীদের যথাযথ মর্যাদা, সরকারি স্বীকৃতি এবং সামাজিক সম্মান নিশ্চিত করা গেলে নতুন প্রজন্মও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি উৎসাহিত হবে। অনুরাগ হালদার ও শুভদীপ পান জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি স্তরেও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আগামী দিনে এই উদ্যোগের লক্ষ্য, কর্মপরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরতে একটি বিস্তারিত সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হবে বলেও তাঁরা জানান।
শিল্পী মহলের একাংশের মতে, পারফর্মিং আর্টিস্টদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে শিল্পীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণমূলক কাঠামো গড়ে উঠবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে।