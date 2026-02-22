ছোটপর্দায় পায়েল সরকার, কোন অবতারে অভিনেত্রী ?

ছোটপর্দায় পায়েল সরকার, কোন অবতারে অভিনেত্রী ?
অনেকদিন পর ফের ছোটপর্দায় দেখা যাবে পায়েল সরকারকে ৷ জেনে নিন কোন অনুষ্ঠানে তিনি হাজির হবেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 22, 2026 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: দেখতে দেখতে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সিজন 2'-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মাসিক ফিনালেও হাজির ৷ সেখানেই উপস্থিত থাকবেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার । ফেব্রুয়ারি ফিনালেতে এসে স্বাভাবিকভাবে খুশি পায়েল ।
তিনি বলেন, "আমি শো-টা মাঝে মাঝেই দেখি । শো-এর লক্ষ্মীদের দেখে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত হচ্ছি । বিনোদনের সঙ্গে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে এই শো । সমস্ত বাংলার মানুষ এখন এই শো-টা দেখে, এত মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দেখে খুবই ভালো লাগছে ।"
ছোটপর্দায় মহিলাদের নিয়ে এই শো বেশ জনপ্রিয় ৷ শো'টিতে প্রত্যেক মাসের শেষের গ্র্যান্ড ফিনালেতে হাজির হন কোনও না কোনও তারকা । ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে কোয়েল মল্লিক, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী-কে না এসেছেন প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে? আর এবার এই মঞ্চে দেখা যাবে অভিনেত্রী পায়েল সরকারকে ।
সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাসি-খেলায়-মজায় ভরপুর । ফিনালের বিজয়িনী পাবেন 2 লাখ টাকা । সঙ্গে থাকছে লক্ষ্মীদের জীবন সংগ্রামের গল্প । সেইসব গল্প শুনবেন পায়েল । শুধু শুনবেন না গল্প, থাকছে পায়েলের পারফরম্যান্স । জনপ্রিয় গান 'প্রেম আমার, জাগে রে'-এইসব গানের সঙ্গে নেচে সবাইকে মাতিয়ে দেবেন পায়েল ।
এই শো দেখা যাবে 28 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যে 7টায় । বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে । 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' এখন পাঁচ রাউন্ডে খেলা হয় । প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার । একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার ।
প্রতি পর্বে এখন থেকে তিনজনের বদলে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন । কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হয় না । নতুন এই ফরম্যাটে যুক্ত হয়েছে নতুন একটা খেলা । 'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলার সঙ্গে এখন খেলা হয় 'টাকার গদি' । গোটা শো-টি সঞ্চালনার দায়িত্বে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ।
'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' নিছক একটা নন ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম যেন এই শো । মহিলাদের স্বনির্ভর হবার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই সান বাংলার এই উদ্যোগ । এই শো সঞ্চালনা করতে করতে জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে বার বার জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী । তিনি অনেকবার বলেছেন যে, এত মহিলার লড়াইয়ের গল্প শুনতে শুনতে নিজের জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন ।
মাঝে মাঝে লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভে খেলতে আসেন এক ঝাঁক তারকা । গল্প, আড্ডায় জমে ওঠে তারকাদের নিয়ে এই পর্ব । তারকারা অবশ্য সব টাকা নিয়ে যান না । তাঁদের টাকা নিয়েই তৈরি হয়েছে 'লক্ষ্মী ব্যাংক'। এবারে 'লক্ষ্মী ব্যাংক'-এর টাকা থেকে কয়েকজন লড়াকু মা লক্ষ্মীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হবে টাকা, যাতে তাঁরা তাঁদের স্বপ্নপূরণের দিশা খুঁজে পান ।
উল্লেখ্য, বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয়েছিল 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। এই শো-এর জনপ্রিয়তা আজ বাংলার ঘরে ঘরে । তরুণী থেকে মাঝবয়সি কিংবা বৃদ্ধা মহিলাদের কাছে বিপুল জনপ্রিয় এই শো । পুরুষদের কাছেও কম সমাদৃত নয় । এই জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই নব রূপে, নব সাজে,আরও বড়ভাবে সম্প্রচারিত হচ্ছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। মানুষের বিপুল চাহিদার জন্য এই শো এখন টানা দেড় ঘণ্টার ।