'শেষদিন আমার উপর ভরসা রেখে বলে গিয়েছেন...'- 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ সঞ্চালনা নিয়ে কী বললেন পায়েল ?

'শেষদিন আমার উপর ভরসা রেখে বলে গিয়েছেন...'- 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ সঞ্চালনা নিয়ে কী বললেন পায়েল ?
আসছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর সিজন 3 ৷ কুড়ি বছরের কেরিয়ারে প্রথমবার সঞ্চালনায় দেখা যাবে তাঁকে। নতুন দায়িত্ব নিয়ে কী বললেন পায়েল? শুনে লিখলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 4:27 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: আসছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' ( Lakh Takar Lokkhi Labh)-এর সিজন 3 ৷ সুদীপ্তা চক্রবর্তীর (Sudipta Chakraborty) জায়গায় এবার সঞ্চালনায় দেখা যাবে পায়েল দে'কে (Payel De)। পায়েল বাংলা টেলিভিশনের বহুল পরিচিত মুখ। ওটিটিতেও কম বেশি কাজ করছেন পায়েল। নতুন জার্নি নিয়ে ইটিভি ভারতের পর্দায় অকপট অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারত: নতুন ভূমিকা তার উপরে একজনের জনপ্রিয় করে দেওয়া শো। তাঁর জায়গায় আপনাকে দায়িত্ব সামলাতে হবে। কতটা চ্যালেঞ্জিং বিষয়টা?
পায়েল: এই শো'টা খুব ইমোশনাল। আমরা শিল্পীরাও খুব ইমোশনাল। এই শো-এর ফরম্যাটটা আমাকে খুব টেনেছিল। আমাকে যখন ডাকা হল আমি জানতাম না যে আমাকে এই শো'টার জন্যi আমাকে ডাকা হয়েছে। যখন জানলাম সুদীপ্তা দি নিজের ব্যস্ততার জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন, তখন আমি চ্যানেলকে বললাম আমি এই কাজের জন্য অডিশন দিতে চাই। আমি জানতাম এই শো'টার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে আমি অনেককিছু শিখতে পারব। আমার কেরিয়ারের এটা একটা ইউটার্ন।
তবে, আমি কখনওই সুদীপ্তা দি'র সঙ্গে তুলনা করব না নিজেকে। উনি আমাদের আইকন। আমি আমার মতো করে চেষ্টা করব। শেষদিন আমার উপর ভরসা রেখে বলে গিয়েছেন, "এবার এর উপর দায়িত্ব দিলাম। ওকে ভরসা করা যায়।" এটাই আমার কাছে বড় পাওয়া।
ইটিভি ভারত: কত ধরনের মানুষ আসছেন! শেখাও তো হচ্ছে কতকিছু?
পায়েল: আমরা আমাদের একটু না পাওয়া নিয়ে কত কাঁদি। আর ওঁদের মধ্যে কারোর হয়ত জল, খাবার খাওয়ারও পয়সা নেই। এখানে এসে সবাই কিছু না কিছু টাকা তো নিয়ে যায়, তাতে কারোর হয়ত দু'দিনের ভাত, ওষুধ জুটে যাবে। অবাক লাগলেও এর মধ্যে কোনও মিথ্যা নেই। এই শো'টার ম্যাজিক এটাই যে আমি তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট করতে পারছি। তাঁরা আমাকে দেখে কাঁদছেন, হাসছেন, মনের কথা খুলে বলছেন। আমাদের সময় এখন এত কমে গেছে যে কারোর সঙ্গে কথা অবধি বলার সময় পাই না। ফোন, টিভি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি আমরা। এই শো'টাতে মা লক্ষ্মীরা আসছেন। যে কথা বাড়িতে কাউকে বলতে পারছেন না আমাকে হড়হড় করে বলে দিচ্ছেন। ক'দিনের চেনা জানা আমরা? জাস্ট সেকেন্ড লাগছে চেনাজানা হতে।
ইটিভি ভারত: সঞ্চালনায় এই প্রথম। হোমওয়ার্ক কী ছিল?
পায়েল: আমি নিয়মিত সুদীপ্তা দি'র এপিসোড দেখেছি। আমি আগেও দেখেছি, যখন সময় পেয়েছি। কারণ মানুষটাকে আমার এত ভালো লাগে যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সুদীপ্তা দি'র কাছ থেকে কিছু না কিছু শেখার থাকে। এত্তদিন পরে আবার টেলিভিশনের পর্দায় এসে একটা ম্যাজিক ক্রিয়েট করে দিয়েছেন। সেটা যদি আমরা স্টুডেন্ট হয়েও না দেখি সেটা একটা বাজে ব্যাপার। আমি দেখতাম। যখন জানতে পারলাম যে এর হোস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমার, তখন রেগুলার দেখতে শুরু করলাম। আর আমাদের ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ শুভঙ্কর দা (চট্টোপাধ্যায়) আমাকে প্রত্যেকদিন একটা থেকে তিনটে করে এপিসোড লিখতে বললেন। আমি ভাবনায় চারজন মা লক্ষ্মীকে এনে লিখতে শুরু করলাম। তারপর একদিন শুভঙ্কর দা'কে বললাম যে এগুলো তো আমার কল্পনায় লেখা হচ্ছে। কেউ তো এরকম কথা নাও বলতে পারে। শুভঙ্কর দা বললেন, ওটাই ম্যাজিক। ব্যস, এটুকুই হোমওয়ার্ক আমার।
ইটিভি ভারত: এবার কি মা দুর্গা হিসেবে কোনও চ্যানেলের মহালয়ায় দেখা যাবে আপনাকে?
পায়েল: এখনও অবধি তেমন সম্ভাবনা নেই। আপাতত লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ নিয়েই ব্যস্ত।
ইটিভি ভারত: এই শো চলাকালীন তো তাহলে ফিকশন করতেও অসুবিধা হবে।
পায়েল: আমি খুব বেছে কাজ করি। তাই যেভাবে কাজ আসবে সেভাবে আমি সামলে নেবো। অসুবিধা হবে না।
ইটিভি ভারত: ছেলে মা'কে টিভিতে এভাবে দেখে কী বলছে? প্রোমো তো এসে গিয়েছে।
পায়েল: একটু আমার মতো করে দু'হাত তুলে অ্যাকশন করে। তবে, এই পোশাকে ভিডিয়ো কল করলে কথা বলে না। মা'কে জিন্স, টপ, টি-শার্ট-এ দেখতেই অভ্যস্ত। সেভাবেই দেখতে চায়।
30 অগস্ট থেকে সন্ধ্যা 7টায় 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ' সিজন 3-এর সম্প্রচার শুরু হতে চলেছে।