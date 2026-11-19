শিশুদের আশ্রমে একের পর এক রহস্যমৃত্যু! নেপথ্যে কে?
Who is the killer Bengali Movie: রহস্য-রোমাঞ্চে মোড়া নতুন কাহিনি নিয়ে দর্শকদের সামনে আসছে 'দীপজ প্রোডাকশন'। আসছে নতুন বাংলা ছবি 'হু ইজ দি কিলার'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: শিশুদের একটি আশ্রম ৷ সেই আশ্রমের গেটকিপারের আকস্মিক ও রহস্যজনক মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয় একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনা। তদন্তে নামে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক পুলিশ আধিকারিক। কিন্তু যত তদন্ত এগোয়, ততই জটিল হয়ে ওঠে রহস্যের জাল। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় উঠে আসে নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে এই হত্যাকাণ্ডগুলির নেপথ্যে, তা নিয়েই তৈরি হয় ধোঁয়াশা। নতুন বাংলা ছবি 'হু ইজ দি কিলার'।
গল্পের এই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে চিত্রনাট্য ৷ যেখানে, আশ্রমে পরপর কয়েকটি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা তদন্তকারীদের সামনে একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরে। এমনকী প্রাণ হারায় এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকও। অন্যদিকে, আশ্রমের দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক নেতা এবং তার ছেলের মৃত্যুও রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নতুন সূত্র। তদন্ত যত গভীরে পৌঁছয়, ততই সামনে আসতে থাকে অজানা সব তথ্য। কিন্তু সমস্ত অনুসন্ধানের পরেও অধরা থেকে যায় আসল অপরাধীর পরিচয়। কে এই হত্যাকাণ্ডগুলির নেপথ্যে? কেনই বা একের পর এক মৃত্যু ঘটছে আশ্রমে? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এগোবে গল্পের বুনন।
প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন 'দীপজ প্রোডাকশন'-এর সুদীপ পাল ও তাঁর টিম। পরিচালনাতেও রয়েছেন সুদীপ পাল। ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর সমীর দাস বৈরাগ্য। গল্প ও চিত্রনাট্য সুদীপ পালের। স্ক্রিপ্ট লিখেছেন ইন্দ্রনীল সরকার ও সুদীপ পাল।
এই কাহিনিতে অভিনয় করছেন পার্থ সারথি, অভীক ভট্টাচার্য, দেবরাজ রাহা, রূপালী ভট্টাচার্য, তনব মুখোপাধ্যায়, সুতনুকা মুখোপাধ্যায়, সুবীর বাগচী এবং উজ্জ্বল সেন। রহস্য, অপরাধ, তদন্ত এবং একের পর এক অপ্রত্যাশিত মোড়-সব মিলিয়ে নতুন এই কাহিনি দর্শকদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনায় বেঁধে রাখবে বলেই আশাবাদী পরিচালক সুদীপ পাল ও প্রযোজনা সংস্থা।