'একটু কি মানবিক হওয়া যায় না ?'- শব্দবাজির দাপটে পোষ্যদের কথা ভেবে আর কী বলছেন তারকারা ?

দিওয়ালি আসলে প্রত্যেকবছর শব্দবাজির কারণে অবলা প্রাণী ও বাড়ির প্রবীণ মানুষদের যাতে কষ্ট না হয় আবেদন করতে হয় তারকাদের ৷

paromita-mukherjee-mimi-chakraborty-and-anindita-raychaudhury-urge-people-to-dont-burst-crackers-this-diwali
শব্দবাজির দাপটে পোষ্যদের কথা ভেবে আর কী বলছেন তারকারা ? (সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 10:03 AM IST

5 Min Read
হায়দরাবাদ, 18 অক্টোবর: দীপাবলিকে যতই আমরা আলোর উৎসব বলি না কেন, দিন শেষে সেই উৎসব পরিণত হয় বিকৃত শব্দবাজির তাণ্ডবে ৷ আর তখন ভয়, চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকেন সেই সকল মা-বাবারা যাঁদের ঘরে রয়েছে চারপেয়ে সন্তান ৷ তবে শুধু অবলা প্রাণীদের ক্ষেত্রে নয়, এই একটা দিন বাড়িতে তিষ্ঠতে পারেন না প্রবীণ মানুষ থেকে কোলের সন্তান ৷ যে কারণে কালী পুজো ও দিওয়ালি আসার আগে থেকেই উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন খুদে ও চারপেয়েদের অভিভাবকরা ৷ সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই মিমি চক্রবর্তী থেকে অনিন্দিতা রায়চৌধুরীর মতো অভিনেতাদের শঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ চিন্তায় রয়েছেন 'ইন্দু', 'রক্তবীজ' খ্যাত অভিনেত্রী পারমিতা মুখোপাধ্যায়ও ৷

তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়তাম তখন থেকে রাস্তা থেকে কুকুর তুলে নিয়ে বাড়িতে আসতাম ৷ তারজন্য প্রচুর মারও খেয়েছি বাড়িতে ৷ আমি বাড়িতে যে সারমেয়দের আনতাম তাদের বেশিরভাগ থাকত অসুস্থ ৷ তারপরে তাদের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বাবা-মাকে করতে হত ৷ ফলে তখন তাঁরা রাগ করতেন ৷ এখন বাড়িতে একটা ল্যাব আছে আর একটি ইন্ডি কুকুর আছে যেটা আমার রেসকিউ করে আনা আর একটা বেড়াল আছে ৷"

অবলা প্রাণীদের জীবনে বাজির বাজে প্রভাব

অভিনেত্রীর কথায়, "খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই সময়ে আমার পোষ্যদের অবস্থা খুব খারাপ ৷ একটা খাটের তলা থেকে বেরোচ্ছে না ৷ খাওয়া-দাওয়া ঠিক করে করছে না ৷ খুব রাগ হয় আমার এই সময় ৷ রাস্তায় বেরিয়ে যাই ঝগড়া করি লোকের সঙ্গে যারা বাজে রকমভাবে বাজি ফাটায় বাড়ির সামনে ৷ কিন্তু কী করব ৷ উপায় নেই ৷ জানলা-দরজা বন্ধ রাখি ৷ আমি লেকগার্ডেন্সে থাকি ৷ এখানে শব্দবাজি পোড়ানোর প্রবনতা একটু বেশি ৷ বিশ্বকর্মা পুজোতে আকাশে ঘুড়ি ওড়ে না কিন্তু দিওয়ালিতে-কালীপুজোতে প্রচুর বাজি ফাটে ৷ সারমেয়দের কানে তুলো গুঁজে দিই ৷ ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ রাখি৷ কিন্তু তারপরেও খুব কষ্ট হয় ওদের ৷

ওদের নিয়ে একটু হাঁটতে বেরোই ৷ সন্ধ্যায় বের হতাম ৷ আমি শুটিং করে যত রাতেই আসি না কেন, রাত বারোটা হলেও ওদের একবার হলেও হাঁটাতে নিয়ে যাই ৷ ওইটার জন্য ওরাও বসে থাকে ৷ রাত্রিরের হাঁটা এখন বন্ধ ৷ মুশকিল তো হচ্ছে ৷ কত ঝগড়া করব লোকের সঙ্গে ৷ এটা মানুষের যদি ভিতর থেকে না আসে, মানুষ মনে করে পৃথিবীটা তাঁদের ৷ ভুলে যায় অবলারাও সেই তালিকায় রয়েছে ৷ এই বোধটা কী করে আসবে জানি না ৷"

অনেক সময় দেখা যায় রাস্তায় কুকুরদের ল্যাজে পটকা বেঁধে দিয়ে কিছু বিকৃত মস্তিস্কের লোকজন আনন্দ পায় ৷ সেই বিষয়ে জানতে চাইলে অভিনেত্রী বলেন, "ওই সব যদি আমার চোখে পড়ে কানের গোড়ায় দেব ৷ আমার চোখে এমন জিনিস পড়লে তাঁর জীবন শেষ সে যেই হোক না কেন ৷" এই প্রসঙ্গেই তিনি জানান, ঝড়-জল-বৃষ্টিতে বা এমন বিপদের সময় তিনি অবলা প্রাণীদের জন্য নিজের বাড়ির দরজা খোলা রেখে দেন ৷ যেহেতু তিনি ফ্ল্যাটে থাকেন না, ফলে বাড়ির একতলার দরজা এমন পরিস্থিতি খুলে রেখে দেন ৷

তিনি বলেন, "আমি আর একটা জিনিস করি, আমার বাড়ির একতলার দরজা খুলে রেখে দিই ৷ যাতে অবলারা বিপদে আশ্রয় নিতে পারে ৷ এই যেমন কলকাতায় যখন ভীষণ জল জমেছিল আমি আমার বাইরের গেট খুলে রেখে দিয়েছিলাম ৷ যাতে কুকুর-বেড়াল ঢুকতে পারে ৷ ফ্রি একসেস দিয়ে রাখি ৷ সেই সময় একতলার সিঁড়িতে তিনদিন দুটো রাস্তার কুকুর আশ্রয় নিয়েছিল ৷ তাদের জল-খাবার দিলাম ৷ জল নামার পর তারা চলে গেল ৷ এর বাইরে আর কি করব ৷ আবেদন করি সোশাল মিডিয়ায় শব্দবাজি যাতে না কেনে ৷ তাও তো মানুষ শোনে না ৷"

অন্যদিকে অনিন্দিতা রায়চৌধুরীও (Anindita Raychaudhury) সোশাল মিডিয়া শব্দবাজি যাতে না ফাটানো হয় তার আবেদন করেছেন ৷ তিনি এক কন্যা সন্তানের মা ৷ আবার বাড়িতে প্রবীণ মানুষও আছেন ৷ তাদের কথা ভেবে তিনি সামাজিক মাধ্যমের পাতায় লেখেন, "কালীপুজো আসলে একটু চিন্তায় থাকি আজকাল, বাড়িতে চারপেয়ে আছে যাদের তারা বুঝতে পারবেন, এই বছর একজন ছোট্ট দুপেয়েও আছে, আর সিনিয়র সিটিজেন তো আছেনই ৷ এবার প্রশ্ন হলো আগে কি শব্দবাজি ফাটানো হতো না?..... আমার মনে হয় মানুষের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বেশি ছিল তখন, যেমন সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, মানবিকতা, মূল্যবোধ !"

অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীও এই কালী পুজো ও দিওয়ালি যাদে অবলা জীবদের কাছে যন্ত্রণার কারণ না হয়ে ওঠে তার জন্য আবেদন করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি বলেন, "প্রতি বছর আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলি ৷ আমার মনে হয় আসলে আমরা কোনটা ঠিক জানি ৷ কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন আসে, বিশ্ব জুড়ে শব্দ বাজি ফাটানো হচ্ছে আমরা কে ফাটাবো নাশ ? এর উত্তরে আমি দূষণের কথা বলব না ৷ আমি নিয়ে আমি কিছু বলব না ৷ শুধু যেটা বলতে পারি তা হল যদি এই পৃথিবীতে সকলের যখন সবকিছু বেছে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাহলে কেন কাইন্ডনেস বা মানবিকতাকে বেছে নেবেন না ? স্পেশালি যারা অবলা তাদের জন্য ?"

