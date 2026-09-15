মাতৃত্ব যাপনের মাঝেই ওটিটিতে কামব্যাক পরিণীতির ! শোনাবেন আরেক মায়ের গল্প

মাতৃত্ব যাপনের মাঝেই ওটিটিতে কামব্যাক পরিণীতির ! শোনাবেন আরেক মায়ের গল্প
Parineeti Chopra on Shaque-Trust No One: পরিণীতি চোপড়া কথা বললেন মাতৃত্ব, অভিনয় এবং শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান সিরিজ নিয়ে ৷ শুনলেন প্রতিনিধি কীর্তিকুমার কদম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 5:10 PM IST
মুম্বই, 15 সেপ্টেম্বর: মা হওয়ার পর প্রথমবার স্ক্রিনে ফিরছেন পরিণীতি চোপড়া (Parineeti Chopra) ৷ বড় পর্দায় নয়, ওটিটিতে ৷ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে 'শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান' (Shaque: Trust No One) ৷ সাইকোলজিক্যাল মিস্ট্রি থ্রিলার সিরিজে পরিণীতিকে দেখা যাবে একজন মায়ের চরিত্রে, যে নয় বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে বেরতে আকাশ-পাতাল এক করে দিচ্ছে ৷ মজার বিষয় হল, তিনি নিজেই মা হওয়ার আগে সিরিজটির জন্য শুটিং করেছিলেন।
আজ, মাতৃত্বকে আলিঙ্গন করার পরে, পরিণীতির কথায় চরিত্রটির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যভাবে দেখা যেতে পারে ৷ তবে তাঁর কেরিয়ারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। একান্ত কথোপকথনে, পরিণীতি মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জনের আগে একজন মায়ের ভূমিকা, পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কেরিয়ারের ভারসাম্য, বাবা হিসাবে স্বামী রাঘব চাড্ডার ভূমিকা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন।
ইটিভি ভারত: শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান একজন মা তার নিখোঁজ সন্তানকে নয় বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এই চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা কতটা ব্যক্তিগত ছিল?
পরিণীতি চোপড়া: প্রথমেই বলে রাখি, এই চরিত্রে অভিনয় করার সময় মা হিসেবে আমার নয় বছরের অভিজ্ঞতা ছিল না! আমরা যখন সিরিজের শুটিং করি তখন আমি মা হয়ে উঠিনি। তাই নয় বছর বয়সী সন্তানের মা চরিত্রে অভিনয় করতে আমি আমার নিজের মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারিনি। আমার কাছে এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভালো লেখা। এই সিরিজের চিত্রনাট্য খুবই শক্তিশালী ছিল। প্রতিটি পরিস্থিতির পিছনে আবেগ, চরিত্রের মনের অবস্থা এবং তার কাজের পিছনের কারণগুলি স্পষ্টভাবে লেখা ছিল। চরিত্রটি বুঝতে আমার ব্যক্তিগতভাবে সেসব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল না।
আমাদের রেনসিল স্যার অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিচালকও ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যের আবেগ কী হওয়া উচিত, চরিত্রটি কী দিয়ে যাচ্ছিল এবং সেই মুহূর্তে তার মনে কী ঘটছিল। তাই তাঁর এবং লেখার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। অভিনেতা হিসেবে আমার খুব সহজ নিয়ম আছে। আপনার কাছে যদি ভাল স্ক্রিপ্ট থাকে এবং আপনি যদি এটির সঙ্গে সৎ হন তবে আপনি খুব বেশি ভুল করতে পারবেন না।
আমি স্ক্রিপ্টে বিশ্বাস করি এবং সততার সঙ্গে সেটা অনুসরণ করার চেষ্টা করি। এই চরিত্রে আমি ঠিক সেটাই করেছি। সুতরাং, চরিত্রটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি, তবে এটি আবেগগতভাবে খুব কাছাকাছি ছিল। আমি আমার নিজের জীবনের উপর ভিত্তি করে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম না। আমি একজন অভিনেতা হিসাবে এটির কাছে গিয়েছিলাম যে এই মহিলাটি কী অনুভব করছেন, কী বোঝার চেষ্টা করছেন এবং সেই আবেগগুলি সততার সঙ্গে জানাতে চাইছেন।
ইটিভি ভারত: আপনি এখন মা। আপনি কীভাবে আপনার পেশাগত জীবন এবং মাতৃত্বের ভারসাম্য বজায় রাখছেন?
পরিণীতি চোপড়া: প্রতিটি দিনই আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। সত্যি বলতে কী, মা হওয়ার পর জীবন কতটা বদলে যায় তা আমার জানা ছিল না। লোকেরা প্রায়শই বলে যে একটি সন্তান হওয়ার পরে জীবন 360 ডিগ্রি পরিবর্তিত হয় ৷ কিন্তু আমার জন্য, এই শব্দগুলির চেয়ে পরিবর্তনটি অনেক বড়। গত বছর পর্যন্ত আমি যেভাবে আমার জীবন যাপন করেছি, যেভাবে আমি আমার দিনগুলি পরিকল্পনা করেছি এবং যেভাবে আমি কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনকে দেখেছি সব বদলে গিয়েছে। আমি সবসময় ভারসাম্যে বিশ্বাসী। কাজ আমার জন্য সবকিছু নয়। আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, বেড়ানো, ছুটির দিন, উৎসব এবং নিজের জন্য সময়ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবসময় আমার জীবনের প্রতিটি অংশকে নিজস্ব জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।
মা হওয়ার পর সেই ভারসাম্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে বাবা-মা হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। কিন্তু আমি যখন কাজ করি, তখন আমি নিজেকে পুরোপুরি সেই কাজে দিয়ে দেই। আমি যখন সেটে থাকি, তখন আমার পুরো মনোযোগ থাকে আমার চরিত্রে। আমি মুহূর্তটি উপভোগ করতে চাই, কাজের প্রতি সুবিচার করতে চাই এবং আমার যা কিছু আছে তা দিতে চাই। কাজ শেষ হলে মন ফিরে যায় ছেলের কাছে। আমি যখন তার সঙ্গে থাকি, তখন আমার মনোযোগ তার দিকে থাকে। আমি আমার জীবনের উভয় অংশ আলাদাভাবে এবং সৎভাবে বাঁচতে চাই।
মা হওয়ার পরও কাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা কমেনি। আসলে, আমি আরও ভাল করার জন্য আরও বেশি অনুপ্রাণিত বোধ করি। সিনেমা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়নি এবং পরিবর্তন হবে না। আমি এখনও একজন অভিনেতা হিসাবে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই, আকর্ষণীয় চরিত্র নিতে চাই এবং পর্দায় নিজের সেরাটা দিতে চাই। একই সঙ্গে একজন ভালো স্ত্রী, মেয়ে এবং মা হওয়াটাও আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার জীবনে একটি ভূমিকার জন্য অন্য ভূমিকায় আপস করতে চাই না। আমি আমার সম্পর্ক এবং দায়িত্ব একই সততা এবং মনোযোগ দিতে চাই ৷ এটা মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু আমি আসলে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে উপভোগ করি।
আমার জীবনে আরেকটি জিনিস বেড়েছে তা হল বেড়ানো। আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়াতে যাই ৷ আমি এতগুলি এয়ার মাইল সংগ্রহ করছি যে আমার এখন দুর্দান্ত ছুটির জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে হবে! মা হওয়ার পর, আমি প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমার ছেলের কথা মাথায় রেখেই করি। কাজ হোক বা আমার ব্যক্তিগত জীবন, আমি এখন একটু বেশি চিন্তাভাবনা এবং দায়িত্ব নিয়ে সবকিছুর করার চেষ্টা করি।
ইটিভি ভারত: বাবা হিসেবে রাঘব চাড্ডা কেমন? সন্তান পালনের দায়িত্ব আপনারা দুজনেই কীভাবে ভাগ করেন?
পরিণীতি চোপড়া: বাবা হিসেবে রাঘব অসাধারণ। তিনি আমাদের ছেলের অত্যন্ত যত্নশীল এবং প্রোটেকটিভ। সত্যি বলতে কি, আমি তার এই দিকটা আগে কখনও দেখিনি। মা হওয়ার পর একজন মেয়ের জীবনে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে পরিবর্তন আসে। এমন সময়ে আপনার সঙ্গীর সমর্থন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি খুব ভাগ্যবান মনে করি কারণ রাঘব অত্যন্ত সমর্থন করেছে।
এমন দিন গিয়েছে যখন আমি পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সেই দিনগুলোতে সে আমার পাশে থাকে। তিনি আমার স্বাস্থ্য, বিশ্রাম এবং কাজের যত্ন নেন। মাঝে মাঝে আমি তাকে বলি, "না, আমাকে কাজ করতে হবে। আমি এটা করতে পারি।" এবং সে সহজভাবে বলে, "তুমি যাও। আমি বাকি সব দেখব।" এই ধরনের সমর্থন আমার জন্য অনেক মানে আমাদের সন্তানকে বড় করার দায়িত্বও আমরা ভাগ করে নিই। আমি যখন কাজ করি, তখন সে আমাদের সন্তানের সঙ্গে থাকে এবং যখন সে কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন আমি সন্তানের যত্ন নিই। আমরা দুজনেই বাবা-মা হতে বেছে নিয়েছি, তাই আমাদের দুজনকেই সেই দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।
ইটিভি ভারত: আপনি কি রাঘবের সঙ্গে আপনার কাজ বা স্ক্রিপ্ট পছন্দ নিয়ে আলোচনা করেন?
পরিণীতি চোপড়া: আমি রাঘবের সংসদীয় বক্তৃতা বা নির্বাচন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না, তাই আমি তাকে এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারি না। একইভাবে, আমি মনে করি সিনেমার স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে তাঁর আমাকে পরামর্শ না দেওয়াই ভালো! রাঘব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে একটু দূরে। কখনও কখনও, যখন আমার কোনও গান জনসমক্ষে কোথাও বাজে, তখন আমাকে তাঁকে বলতে হয়, "এটা আমার সিনেমার গান!" তাই আমি মনে করি, আমাদের নিজ নিজ পেশাগত ক্ষেত্রগুলো আলাদা রাখাই ভালো।
ইটিভি ভারত: সিরিজে হারলিন শেঠির চরিত্র ঘিরে কিছুটা কৌতূহল তৈরি হয়েছে...
পরিণীতি চোপড়া: যখন আমরা স্ক্রিপ্টটি পড়ছিলাম, এমন কিছু মুহূর্ত ছিল যখন আমরা একটি চরিত্রের প্রতি সন্দেহজনক হয়ে উঠতাম। তারপর, কিছু ঘটার পরে, সেই সন্দেহ দূর হয়ে যেত। যখন একটি চরিত্র কিছু করে, আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাবতে শুরু করেন, "হয়তো এই ব্যক্তি এটি করেছে।" তারপরে অন্য একটি চরিত্র একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ করে এবং আপনার সন্দেহ আবার ঘুরে যায় ৷ এটাই রেনসিল স্যারের লেখার বিশেষত্ব। সিরিজের প্রতিটি চরিত্রকে সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন জার্নি দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে, আপনি নিজেকে প্রায় প্রত্যেককে এক সময়ে সন্দেহ করতে দেখবেন। একই সময়ে, আপনি কখনই কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবেন না। সিরিজের আসল মজাটা সেখানেই।
উল্লেখ্য, শক: ট্রাস্ট নো ওয়ান সিরিজ নেটফ্লিক্সে আসছে 24 সেপ্টেম্বর ৷ পরিণীতির পাশাপাশি, সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন জেনিফার উইঙ্গেট, তাহির রাজ ভাসিন, সোনি রাজদান, অনুপ সোনি এবং সুমিত ব্যাস । চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন রেনসিল ডি'সিলভা এবং প্রযোজনা করেছেন সিদ্ধার্থ পি. মালহোত্রা এবং স্বপ্না মালহোত্রা ৷