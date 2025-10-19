দীপাবলির আগেই রাঘব-পরিণীতির ঘর আলো করল প্রথম সন্তান, ছেলে হল না মেয়ে ?

দীপাবলির আগেই রাঘব-পরিণীতির ঘর আলো করল প্রথম সন্তান, ছেলে হল না মেয়ে ?
অগস্টে বাড়িতে নতুন সদস্য আসার কথা জানিয়েছিলেন পরিণীতি ও রাঘব ৷ 2023 সালে বিয়ে হয় তাঁদের ৷
Published : October 19, 2025 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: শেষ হল অপেক্ষা ৷ দীপাবলির আগেই আলো জ্বলল ঘরে ৷ অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার কোলে এল প্রথম সন্তান ৷ বাবা হলেন আপ নেতা রাঘব চাড্ডা ৷ রবিবার দিল্লির হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দিলেন রাঘব ঘরণী ৷
এদিন সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের পুত্র সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের কথা ঘোষণা করেন এই তারকা দম্পতি ৷ তাঁরা লেখেন, "অবশেষ সে আমাদের জীবনে এসে গিয়েছে ৷ আমাদের ছেলে ৷ সে আসার পরে আমাদের মনে নেই যে এর আগের জীবনটা কেমন ছিল ৷ আমাদের কোল পূর্ণ হল ৷ আমাদের হৃদয় আরও পরিপূর্ণ হল ।"
রাঘব-পরিণীতি আরও লেখেন, "এতদিন আমরা একে অপরের জন্য ছিলাম । এখন আমাদের কাছে সবকিছু রয়েছে ।"
2023 সালের 24 সেপ্টেম্বর উদয়পুরে রাজকীয়ভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রাঘব-পরিণীতি ৷ দু'বছরের মাথায় সোশাল মিডিয়ায় একটি সুন্দর পোস্টের মাধ্যমে তাঁদের প্রথম সন্তান আসার কথা সকলকে জানিয়েছিলেন এই তারকা দম্পতি ৷ গত অগস্ট মাসে পোস্টে তাঁদের হাতে একটি কেক ছিল ৷ যার উপর '1+1 = 3' লেখা ছিল ৷ তার উপর ছোট সোনালি পায়ের ছাপ ছিল ৷ অন্যদিকে ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'আমাদের ছোট্ট পৃথিবী..... আগমনের পথে । আমরা ধন্য ।"
সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকে দিল্লিতেই রাঘবের সঙ্গে থাকতে ও সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে পরিণীতিকে ৷ সম্পতি তিনি ভ্লগও করা শুরু করেছেন ৷ সেখানেই জীবনের খুঁটিনাটি মুহূর্ত তুলে ধরছেন তিনি ৷ তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম দিল্লিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা ৷ যাতে জন্মের পরে সদ্য মা পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারেন । সেই মতো দিল্লির হাসপাতালে রবিবার সকালে ভর্তি করা হয় পরিণীতিকে ৷ দুপুর গড়াতেই খবর আসে তাঁর মা হওয়ার ৷ পরে নিজেরাও সোশাল মিডিয়ার সুখবর ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷
সেখানে শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে গিয়েছে ৷ অনুরাগী থেকে বলিউড, ক্রিকেট এমনকি রাজনৈতিক মহলের অনেকে সদ্য মা-বাবাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন কমেডিয়ান ভারতী সিং, অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে, হুমা কুরেশি, কৃতি শ্যানন, সোনাক্ষী সিনহা, আয়ুষ্মান খুরানা, ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা থেকে ক্রিকেটার হরভাজন সিং ৷