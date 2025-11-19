'পিওর-ডিভাইন-লিমিটলেস...' প্রকাশ্যে পরিণীতি-রাঘবের ছেলের ঝলক, কী নাম রাখলেন দম্পতি ?
সংস্কৃতি শ্লোক উল্লেখ করে ছেলের নাম সামনে আনেন পরিণীতি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 12:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: একমাস পর ছেলের প্রথম ঝলক সামনে আনলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ও রাজনীতিবিদ রাঘব চাড্ডা ৷ মঙ্গলবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় ছেলের সঙ্গে কাটানো মিষ্টি মুহূর্তের ছবির পাশাপাশি রাঘব-পরি সামনে আনলেন ছেলের নামও ৷
ছেলের বয়স একমাস হতেই এবার তার প্রথম ঝলক ও নাম প্রকাশ্যে আনলেন রাঘব-পরি ৷ এদিন সোশাল মিডিয়ায় পরিণীতি সংস্কৃতি শ্লোক উল্লেখ করে ছেলের নামের সঙ্গে পরিচয় করার নেটিজেনদের ৷ অভিনেত্রী লেখেন, "জলস্য রূপম, প্রেমাস্য স্বরূপম — তত্র ইভ নীর।" এরপর পরিণীতি লেখেন, "আমাদের হৃদয় জীবনের এক অনন্ত ফোঁটায় শান্তি পেয়েছে ৷ আমরা ওর নাম রেখেছি নীর (Neer)-বিশুদ্ধ, ঐশ্বরিক, সীমাহীন।" সোশাল মিডিয়ায় দুটি শেয়ার করা ছবির মধ্যে একটিতে দেখা গিয়েছে, রাঘব আর পরি ছেলের পায়ে স্নেহের চুমু খাচ্ছেন ৷ আর একটি ছবিতে রাঘব-পরির হাতে ছেলের পা জড়িয় ধরার ছবি ধরা পড়েছে ৷
এই ছবি সামনে আসতেই অনুরাগীদের পাশাপাশি তারকারাও উচ্ছ্বাস ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন ৷ বরুণ ধাওয়ান, গওহর খান, সাবা পতৌদি, প্রাচী শাহ পাণ্ডিয়া, ভারতী সিং ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন ৷ দীপাবলির আগেই পরিণীতি চোপড়ার কোলে আসে প্রথম সন্তান ৷ বাবা হন আপ নেতা রাঘব ৷ 19 অক্টোবর দিল্লির হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন রাঘব ঘরণী ৷ সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের পুত্র সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের কথা ঘোষণা করেন তারকা দম্পতি ৷ তাঁরা লেখেন, "অবশেষ সে আমাদের জীবনে এসে গিয়েছে ৷ আমাদের ছেলে ৷ সে আসার পরে আমাদের মনে নেই যে এর আগের জীবনটা কেমন ছিল ৷ আমাদের কোল পূর্ণ হল ৷ আমাদের হৃদয় আরও পরিপূর্ণ হল ।"
2023 সালের 24 সেপ্টেম্বর উদয়পুরে রাজকীয়ভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রাঘব-পরিণীতি ৷ দু'বছরের মাথায় সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের প্রথম সন্তান আসার কথা জানিয়েছিলেন বলিউডের এই পাওয়ার কাপল ৷ গত অগস্ট মাসে পোস্টে তাঁদের হাতে একটি কেক ছিল ৷ যার উপর '1+1 = 3' লেখা ছিল ৷ তার উপর ছোট সোনালি পায়ের ছাপ ছিল ৷ অন্যদিকে ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'আমাদের ছোট্ট পৃথিবী..... আগমনের পথে । আমরা ধন্য ।"