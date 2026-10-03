পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গিরিশ মঞ্চে নাট্যসন্ধ্যা, কী বললেন অভিনেতা ?

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গিরিশ মঞ্চে নাট্যসন্ধ্যা, কী বললেন অভিনেতা ?
'Paransakha' programme at Girish Mancha: গিরিশ মঞ্চে নাট্যকার-অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এক বিশেষ নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে ৷ নাম 'পরাণসখা' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 3:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 অক্টোবর: হাতিবাগান কাব্যকলা মনন ও দেবান্তরা আর্টসের নিবেদনে 7 অক্টোবর এক সুন্দর সন্ধ্যা উপহার পেতে চলেছেন দর্শকরা ৷ সেই দিন সন্ধ্যা 6টায় গিরিশ মঞ্চে নাট্যকার-অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এক বিশেষ নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে ৷ নাম 'পরাণসখা' ৷ যেখানে অভিনেতার লেখা দুটি নাটক 'সংবিৎ' ও 'পার্টনার' মঞ্চস্থ হতে চলেছে ৷ কী বললেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ?
জনপ্রিয় অভিনেতা-নাট্যকার পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সংবিৎ- ঘর চিনুক-খাঁচা না' নাটকটির সামগ্রিক রূপকল্প ও মঞ্চনির্দেশনায় আছেন সুমিত কুমার রায় ৷ প্রযোজনায় দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় ৷ অভিনয়ে রয়েছেন 'গপ্পো মীরের ঠেক' খ্যাত পাপিয়া রাই চক্রবর্তী, সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল শম্ভু, সপ্তাংশু বক্সী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চক্রবর্তী ৷ অন্যদিকে, পার্টনার নাটক পরিচালনায় রয়েছেন নবনীতা মুখোপাধ্যায় দাস ৷ এছাড়াও 'পরাণের সাড়ে পাঁচালী' নামে অভিনয় নিয়ে এক টক শো-ও রয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে, অভিনেতার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই নাটকের উপজীব্য কী বাস্তবে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন ? অভিনেতার জবাব, "একদমই তাই ৷ নাটক বাস্তব থেকে নেওয়া কিন্তু বাস্তবেব জেরক্স কপি নয় ৷" মূলত, 'সংবিৎ' নাটকে খাঁচায় বন্দি পাখি ও পাখিকে নিয়ে যিনি ব্যবসা করছেন সেই পরিবারের কথা অন্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে ৷ আবার 'পার্টনার' গল্পে দুটি মানুষ, যারা জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছেন, সেখান থেকে ফিরে আসার কথা, অন্যরকমভাবে জীবনকে দেখার কথা বলে এই নাটক ৷
'টনিক' অভিনেতা বলেন, "আসলে, সত্য শিল্প নয়, সত্য শিল্পের বুনিয়াদ ৷ সেখান থেকে উপাদান নিয়ে শিল্প করবে, যে শিল্পটা সত্য নয়, মিথ্যাচার ৷ কিন্তু মিথ্যাচার হিসাবে অভিযুক্ত করা যাবে না, কারণ তখন সেটা শিল্প হয়ে গিয়েছে ৷ সেখানে মানুষ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে জিনিস উপলব্ধি করতে পারছে না, সেই অদেখা বিষয় যখন দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা হবে, তখন সেখান থেকে সমস্যা থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পাবে ৷ এটা কর্তব্য, সামাজিক দায়িত্ব থেকে সেটা করতে হবে ৷ এটা খুব কঠিন কাজ ৷"
উল্লেখ্য, 7 অক্টোবর, বুধবার গিরিশ মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন অভিনেতা স্বয়ং ৷ বিশেষ সেই অনুষ্ঠানের টিকিট থার্ড বেলে পাওয়া যাচ্ছে ৷ শহর তিলোত্তমায় ব্যস্ততম এক সন্ধ্যায় জীবনকে অন্যরকমভাবে দেখার, ভাববার এক সুন্দর নাট্য সন্ধ্যা হতে চলেছে 'পরাণসখা' ৷
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