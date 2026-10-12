আমার বয়স 90 ছুঁই ছুঁই, আজও পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পরতে পারি না- পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বয়স 90 ছুঁই ছুঁই, আজও পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পরতে পারি না- পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Paran Bandopadhyay on Durga Puja: পাঁচ-ছয় বছর বয়সে বাংলাদেশের যশোরে দেখা দুর্গা পুজোর স্মৃতি আজও বুকে নিয়ে চলেছেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা ৷ শুনলেন পারমিতা কামিলা৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 2:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 অক্টোবর: "পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য লালচে গেরুয়া রঙে রাঙা হচ্ছে ৷ ভৈরব নদীর জল কূল কূল আওয়াজ করছে ৷ দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি দুটো নৌকা একসঙ্গে বাঁধা ৷ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে গভীর জলের দিকে ৷ চারদিকে ঢাক বাজছে, ভেসে আসছে উলুধ্বনি ৷ পাড়ের চারিদিকে থিক থিকে কালো মাথা ৷ ছোটো-বুড়ো-জওয়ান সকলে তাকিয়ে নদীর মাঝখানে ৷ আমিও বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে রয়েছি ৷ আর দেখছি, দুটো নৌকোর মাঝে বাঁশে বেঁধে রাখা দুর্গা প্রতিমাকে খুলে দেওয়া হল ৷ আর ঝপাং করে তা পড়ে গেল ভৈরব নদীর কোলে ৷..."
পুজোর স্মৃতি বললে আজও তা তরতাজা 90 ছুঁইছুঁই অভিনেতা-নাট্যকার পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে ৷ পাঁচ-ছয় বছর বয়সে বাংলাদেশের যশোরে দেখা সেই দুর্গা পুজোর স্মৃতি আজও বুকে নিয়ে চলেছেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা ৷ দুর্গা পুজো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বারবার অভিনেতা ফিরে যাচ্ছিলেন ফেলে আসা শিকড়, বাবার স্মৃতি, পরিবার আর ওসমান চাচার কাছে ৷
পুজোয় গুরুজনদের কাছ থেকে হাতখরচ পেলে ছোটবয়সেও নিজেকে বেশ বড় বড় মনে করতেন অনেকেই ৷ যেমনটা মনে করতেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাংলাদেশে, এই হাতখরচকে বলা হয় পার্বণী ৷ এক পয়সা-দু'পয়সা করে তা জমিয়ে রাখতেন অভিনেতা মেলায় গিয়ে খরচা করবেন বলে ৷ কখনও সেই পয়সা রাখতেন দেশলাইয়ের বক্সে ৷ আবার কখনও তা রাখছেন ঘরের মধ্যে থাকা বাঁশের খুঁটির ভিতরে ৷ অভিনেতা বলেন, "আমাদের বাড়ির কাছে ওসমান চাচা থাকতেন ৷ তিনি আমাদের ওই ঘরের চাল বা বাঁশ ঠিক পাল্টানোর কাজ করতেন ৷ তেমনই এক বাঁশে ফুটো করে রাখা হত, সেখানে আমি পয়সা ফেলতাম ৷ এক-দু বছর পর যখন বাঁশ পাল্টানো হতো, আমার দিদা যাকে আমি দাদু বলতাম, তিনি ওসামন চাচাকে যশোরের ভাষায় বলতেন, 'ওই বাঁশের মধ্যে পরেণের পয়সা আছে, রাইয়া দিও ৷'"
মাত্র পাঁচ বয়সে অভিনেতা তাঁর জন্মদাত্রীকে হারিয়েছিলেন ৷ কোলেপিঠে মানুষ করেছেন তাঁর পিসি কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁরই বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন পরাণ ৷ কমলা দেবীর ছেলে জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ছোট্ট পরাণের দাদা, গার্জিয়ান, পিতাসম ৷ অভিনেতা নিজের বাবার সঙ্গে থাকতেন না ৷ তবে, এই পুজো আসলে, তাঁর বাবা কিংবা কাকা গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন ৷ বছরে ওই এক-দুবারই ছোট্ট পরাণ যেতেন 'বাবার বাড়ি' ৷ এরপর কখনও বাবার সঙ্গে আবার কখনও কাকার সঙ্গে পুজোর মেলায় ঘুরতেন, ঠাকুর দেখতেন, জিলিপি-কাঠের পুতুল কিনতেন এরপর ফের গরুর গাড়ি চেপে মায়ের (কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে চলে আসতেন ৷
সেই কথা মনে করতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, "আমার দাদা (জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়), আমার কাছে ছিল সবকিছু ৷ দাদার ভালোবাসা, পিতার স্নেহ সব পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে আমি। শৈশবে অভাব আমাকে কখনও ছুঁতে পারেনি ৷ অভাব যে ছিল না, তা নয় ৷ কিন্তু সেই বয়সে তা বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না ৷ অভাব তো ছুঁতে পারা যায় না, ওটাকে সহ্য করতে করতে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় ৷ এখন ব্যাখ্যা দিতে পারি যে তখন কেন অভাব আমাকে বিচলিত করেনি, অভাব আমাকে কষ্ট দেয়নি ৷ আসলে তখন কষ্ট পাওয়ার জীবন তো ওটা নয়। যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি সেখানে এত ভালোবাসা ছিল। আমি ভীষণ দুরন্ত ছিলাম ৷ বড় বড় গাছে চড়া, পাখি ধরা ইত্যাদি প্রচুর করেছি ৷ বকা খেয়েছি, মার খেয়েছি তাও ছোটবেলার সেই দিন ভোলার নয় ৷ সেই সব দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলবো না ৷"
পুজোর স্মৃতি ধরতে গিয়ে, সাক্ষাৎকারে কখন যে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলা এসে ধরা দিয়েছিল, তা কথায় কথায় বোঝাই যায়নি ৷ বারবার মনে হচ্ছিল, হঠাৎ করেই কোনও এক টাইম মেশিনে চেপে বর্ষীয়ান পরাণ, সামনে মেলে ধরেছেন বুকের খাঁজে লুকিয়ে রাখা কোনও পাঁজরকে ৷ গোপন সেই কোঠর থেকে কখনও উঠে আসছিল তাঁর মায়ের কথা আবার কখনও তাঁর দিদার কথা ৷ অনেকেই জানেন না, অভিনেতার ছোটবেলার নাম ছিল মোহন ৷ মাত্র পাঁচ মাস বয়সে মাকে হারানোর পর দিদিমার কাছে যখন আসেন, তখন দিদিমা ভালোবেসে ডেকেছিলেন "আমার পরাণের ধন" বলে। সেখান থেকেই তাঁর নাম 'পরাণ' হয়ে ওঠে। অভিনেতা বলেন, "আমি রাতে দিদার বুকের সঙ্গে লেপ্টে শুতাম ৷ একদম জড়িয়ে ধরে ৷ বাবা গান শেখাতেন ৷ এমন অনেক রাত গিয়েছে, বাবা কোনও গ্রামে গিয়ে গান শিখিয়ে রাত করে ফিরছেন ৷ গুণ গুণ করে রাস্তা দিয়ে করতে করতে আসতেন ৷ আমাদের বাড়ির সামনে আসলে, গলা তুলে রাস্তা থেকেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'পরাণ ঘুমাইসে ?' আর দিদা বলতেন, 'হঁ, ঘুমাইসে...' এই শুনে বাবা আবার গান গান করতে করতে চলে যেতেন..."
অভিনেতা যখন কলকাতায় আসেন তখন অবিভক্ত বাংলা ছিল ৷ তখন তিনি মধ্য কৈশোরে ৷ কলকাতার পুজোর স্মৃতির কথা জানতে চাইলে, কিছুটা এড়িয়ে যেতে চান অভিনেতা ৷ কারণ, কিছু ব্যথা, কিছু যন্ত্রণা তিনি নিজের মধ্যেই রাখতে চান বলে জানান ৷ তারপরেই নানা কথায় তিনি জানান, কলকাতায় যে বাড়িতে তিনি থাকতেন তার থেকে কিছুটা দূরেই এক দুর্গাপুজো হতো ৷ কিন্তু সেই সময় খুব একটা আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল না পরিবারে ৷ ফলে অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটেছেন ৷ কারণ চটি বা জুতো কেনার পয়সা ছিল না ৷ এরপরেই সেই সময়কার এক করুণ স্মৃতি অভিনেতা শেয়ার করেন ৷
তিনি বলতে থাকেন, "আমার বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে যেখানে দুর্গা পুজো হতো, তার পাশে একটা বস্তি ছিল ৷ একদিন আমি ওই পুজো মণ্ডপে গিয়েছি ৷ দেখি, মণ্ডপের বাইরের একটা বাঁশ ধরে, এক অল্প বয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ পরনে ছেঁড়া-ফাটা ফ্রক ৷ উসকো-খুসকো মাথার চুল ৷ মেয়েটি এক দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ৷ ওই দৃশ্য দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ৷ আমি ভীষণ আবেগপ্রবণ ৷ আমার তখন আশেপাশের দিকে নজর গেল ৷ দেখলাম, কত বাচ্চা নতুন নতুন, সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরে আনন্দ করছে কিন্তু ওই মেয়েটি অনাবিল দৃষ্টিতে শুধুমাত্র মায়ের মুখপানে চেয়ে রয়েছে ৷ উফ! সে যে কি এক দৃশ্য !"
পুরনো সেই কথা মনে পড়তেই যেন অভিনেতার গলা একটু যেন কেঁপে উঠল ৷ সামনে নিয়ে ফের বলতে শুরু করলেন, "অল্পবয়সী মেয়েটিকে ওমন দেখে আমার মনে পড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'পূজার সাজ' কবিতার অংশ ৷ আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পূজার সময় এল কাছে... ৷ কীরকম একটা ইমোশনালি চার্জ হয়ে গেলাম ৷ আজকে আমার বয়স 90 ছুঁই ছুঁই ৷ সেইখানে দাঁড়িয়ে আজ পর্যন্ত পুজোর সময় আমি নতুন জামাকাপড় পরতে পারিনি ৷ কলেজ জীবন গিয়েছে, যৌবন গিয়েছে, চাকরি জীবন গিয়েছে কিন্তু পুজোর সময় নতুন জামা কাপড় আমি আজও পড়তে পারি না ৷ আমার সেই অল্পবয়সী মেয়েটির মুখটা আজও চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে ৷"