নীরব ভোর-রাতে মহালয়ার সেই সুর...- পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নীরব ভোর-রাতে মহালয়ার সেই সুর...- পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
Paran Bandopadhyay on Mahalaya:কৈশোরে প্রথম অনুভব করেন হালকা কুয়াশার চাদরের মতো কীভাবে মহালয়া শরীর জুড়ে লেগে থাকে ৷অভিনেতার নস্ট্যালজিক সেই দিনের কথা শুনলেন পারমিতা কামিলা৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 8:11 AM IST
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা; প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।"— এই বাক্য শোনার জন্য বাঙালি সারা বছর চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করে থাকে। 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা দিয়েই বাঙালির দেবীপক্ষের সূচনা হয় ৷ এই দিন থেকেই চারপাশ দুর্গাপুজোর সুবাসে মম করে ওঠে ৷ আর এই সময়টা আসলেই ফেলে আসা সেই ভিটে-মাটি, ভৈরব নদীর পাড়, ছোটবেলার দুরন্তপনা তাড়িয়ে বেড়ায় অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
ভারত-বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার দু-তিন বছর আগেই ওপার বাংলা ছেড়ে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন অভিনেতা পরাণ ৷ তখন তিনি শৈশব উত্তীর্ণ কৈশোর ৷ সেই সময়ের মহালয়ার কথা বলতে গিয়ে প্রায় সময়ই গলা ভারী হয়ে আসছিল প্রবীণ এই অভিনেতার ৷ পুরনো দিনের সেই স্মৃতি আজও তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন ৷
নিজের গর্ভধারিনীকে চোখে দেখেননি অভিনেতা ৷ বয়স যখন মাত্র 5 মাস, তখনই গত হন অভিনেতার মা ৷ এরপর তাঁকে মানুষ করেন পিসি কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকেই অভিনেতা মা বলে চিনে এসেছেন, ডেকে এসেছেন ৷ বাংলাদেশে থাকার সময়, মহালয়া কী বিষয় তা জানতেন না ৷ আর জানারই কথা ৷ কারণ তখন তিনি অনেকটাই ছোট ৷ ফলে, পুজো আসলে কমলা বন্দোপাধ্যায়ের সন্তান জয়দেব বন্দোপাধ্যায় অর্থাৎ বর্ষীয়ান অভিনেতার দাদার হাত ধরেই পুজো কাটত ৷ অভিনেতা কৈশোর বয়সে কলকাতায় বাবার পিসতুতো বোনের বড় মেয়ের বাড়িতে চলে আসেন ৷ অভিনেতার কথায়, "এইখানে আসার পর মহালয়ার মানে যখন বুঝতে পারলাম তখন থেকে উপভোগ করা শুরু করলাম ৷"
পুরনো সেই স্মৃতি রোমন্থন করে টনিক অভিনেতা বলতে থাকেন, "তখন আমি মধ্য কৈশোরে ৷ মনে আছে, দিদি ভোরবেলা উঠে পড়তেন ৷ তখনও সূর্যের আলো ফোটেনি ৷ দিদি উঠে সবাইকে ডেকে দিতেন ৷ তখন সকলের বাড়িতে রেডিয়ো ছিল না ৷ এই দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে ছিল ৷ সেই ভোরবেলা ঘরের সব জানালা খুলে দেওয়া হতো ৷ আর মহালয়া শুরু হলে তা জোরে চালিয়ে দেওয়া হতো, যাতে বাইরে থেকেও লোকজন বা পাশের বাড়ি শুনতে পায় ৷ নীরব ভোর-রাতে মহালয়ার সেই সুর-গান ভেসে যেত অদূরে ৷ সে এক সুন্দর মুহূর্ত ৷ মহালয়ায় সকালের সেই ধ্বনির মধ্যে অন্য মাদকতা কাজ করত ৷ ওই সুন্দর শব্দ কানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেরিব্রাল যে সিক্রিয়েশন হতো সেটা সারা শরীরে এক নান্দনিক অনুভূতি তৈরি করত যা সারাদিন ধরে থাকতো ৷"
মহালয়ার সেই মাদকিতা কী কৈশোরে পা রাখা পরাণকে ছেড়ে আসা বাংলাদেশ, সেখানকার মাটির কথা মনে করাতো ? প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতার জবাব, "ও বাবা ! সে তো এখনো মনে পড়ে আমার। সারা জীবন মনে হবে। ওটা আমি ভুলতে পারবো না ৷ কারণ আমার পিসি ৷ তাঁর স্তন পান করে বড়ে হয়েছি ৷ তিনিই আমার মা ৷ আর পিসির মাকে আমি দাদু বলতাম দিদা নয় ৷ তিনি খুব জাঁদরেল মহিলা ছিলেন ৷ গোল মুখ, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, ফর্সা টকটক করছে রং! তাঁর একটা হাঁক যেন তিনটে গ্রাম পার হয়ে চলে যেত। ওই এলাকার মানুষ থরথর করে কাঁপতো, এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমার চোখের সামনে সেই সব দিনের ছবি সবসময় ফুটে ওঠে, কখনই তা মুছে যাবে না ৷"
পাশাপাশি, মহালয়া প্রসঙ্গে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বাঙালি বেতার সম্প্রচারক, নাট্যকার, অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে তাঁর কাছ করার কথা ৷ মূলত, প্রায় চার দশক ধরে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র আকাশবাণী কলকাতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন ৷ তবে আপামর বাঙালির কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর মহাকাব্যিক গীতি-আলেখ্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র অবিস্মরণীয় চণ্ডীপাঠ ও ভাষ্যকার হিসেবে ৷ তাঁর ভরাট, গম্ভীর ও ভক্তিভরা কণ্ঠস্বর ছাড়া আজও বাঙালির মহালয়ার ভোর এবং দুর্গাপুজোর সূচনা কল্পনাই করা যায় না ৷ সেই কথা মনে করে অভিনেতা জানান, ঘটনাচক্রে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল এবং তাঁর পরিচালনায় রেডিয়োতে নাটক করেছিলেন অভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷