ছোটদের জন্য আসছে বাংলা ছবি 'সাহেব রাজার বাড়ি', রাজার ভূমিকায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের জন্য আসছে বাংলা ছবি 'সাহেব রাজার বাড়ি', রাজার ভূমিকায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চলতি বছরে মুক্তি পাবে 'সাহেব রাজার বাড়ি' । রহস্য, ইতিহাস, আবেগ আর বুদ্ধির লড়াই নিয়ে গড়ে ওঠা এক টানটান থ্রিলার এই ছবিটি ।
Published : April 11, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: ছোটদের জন্য এখন আর সিনেমা কোথায়? তবে, এবার আশার আলো দেখাচ্ছেন পরিচালক সূর্য ভট্টাচার্য । ছোটদের জন্য কমেডি ছবির কথা ভেবেছেন তিনি ৷ ছবির নাম 'সাহেব রাজার বাড়ি' । এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় , বরুণ চক্রবর্তীকে ৷ পাশাপাশি রয়েছে খুদে শিল্পী আদৃজা ভট্টাচার্য, ওঙ্কার ভট্টাচার্য ও সমাদৃতা দত্তকে । গল্প জমবে এই কচিকাঁচাদের ঘিরেই ।
'সাহেব রাজার বাড়ি' ছবির গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, আইটি কর্মী রাজদীপ পরিবারের সঙ্গে একটু নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে । তার স্ত্রী শ্রেয়া একজন ট্রাভেল ভ্লগার । সে ঠিক করে, সাধারণ কোনও জায়গার বদলে তাদের এবারের গন্তব্য হবে রহস্যময় 'সাহেব রাজার বাড়ি', যা নিয়ে সে তার পরবর্তী রোমাঞ্চকর ভ্লগ বানাবে । রাজদীপের মা এবং দুই সন্তান-তিতলি ও তোজো-ও বেশ উৎসাহ নিয়ে এই সফরে সঙ্গী হয় ।
এই বিশাল প্রাসাদের মালিক ছিল রাজা বিভূতিনারায়ণ চৌধুরী, যাকে সবাই 'সাহেব রাজা' নামে চিনত । নিজের জীবনে সে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ রাজা হিসেবে পরিচিত থাকলেও, শেষ বয়সে তার দেওয়া তিনটি বিচার প্রজাদের মনে গভীর অসন্তোষ তৈরি করেছিল । সেই অপরাধবোধ আর গ্লানি নিয়ে রাজা মারা যায় । তাই তার আত্মাও শান্তি পায়নি ।
লোককথা অনুযায়ী, গত 300 বছর ধরে তার অতৃপ্ত আত্মা এই প্রাসাদেই ঘুরে বেড়াচ্ছে । কথিত আছে, যারাই এই বাড়িতে ঢোকে, রাজার আত্মা তাদের বন্দি করে তিনটি গল্প শোনায় এবং তিনটি প্রশ্ন করে-যেগুলোর উত্তর আজও কেউ সঠিক দিতে পারেনি । রাজদীপের পরিবারও এই ভৌতিক কাণ্ডের থেকে ছাড় পায় না ।
কয়েক শতাব্দী ধরে অমীমাংসিত সেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর কি দুই শিশু দিতে পারবে? রাজদীপ আর শ্রেয়া কি রাজার আত্মার কবল থেকে তাদের সন্তানদের উদ্ধার করতে পারবে? রহস্য, ইতিহাস, আবেগ আর বুদ্ধির লড়াই নিয়ে গড়ে ওঠা এক টানটান থ্রিলার এই 'সাহেব রাজার বাড়ি' । ছবির শুটিং ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে । চলতি বছরে ছবিটি মুক্তি পাবে অঞ্জনা ঘোষ ও জিৎ চক্রবর্তীর প্রযোজনাতে ।