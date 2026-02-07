শহরের কথা বলতে আসছে নতুন ছবি 'এই শহরের গান'
নতুন ছবির ইতিমধ্যেই প্রথম ভাগের শ্যুটিং শেষ । দ্বিতীয় ভাগের শ্যুটিং শুরু হবে চলতি মাসেই ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 7, 2026 at 7:22 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: সম্পর্কের গল্পের নতুন সমীকরণের কথা বলতে আসছে প্রার্জুন মজুমদারের ছবি 'এই শহরের গান' । গল্পের কেন্দ্রে তিন দম্পতি । যারা জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ সম্পর্কের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে লড়াই করে । তারা একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, একে অপরকে চেনেও না; তবুও এক অদৃশ্য আন্তরিক যোগসূত্রে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত । আর সেই যোগসূত্রের কেন্দ্রে আছে একটি শহর, যা নীরবে তাদের সকলকে এক সুতোয় বেঁধে রাখে ।
একগুচ্ছ তারকা নিয়ে নতুন ছবির ইতিমধ্যেই প্রথম ভাগের শ্যুটিং শেষ । কলকাতা শহরের নানা জায়গা জুড়ে শ্যুটিং হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্গনা রায়, মানপ্রীত রোহতাশ নিব্বিয়াল । ছবিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জিনিয়া পাণ্ডে, ঋত্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ।
জানা গিয়েছে, এই ছবিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখানো হবে কলকাতা শহরকে । এই শহর সম্পর্কের শহর, প্রেমের শহর, আবেগের শহর । আর সেটাই তুলে ধরবেন পরিচালক প্রার্জুন মজুমদার । ছবিতে অনিকেতের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সৃজনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার, শান্তনু চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বাণ চক্রবর্তীকে ।
অন্যদিকে অনামিকার চরিত্রে কনীনিকা ও তৃষার চরিত্রে অঙ্গনা রায়, রাহুলের চরিত্রে দেখা যাবে মানপ্রিত রোহতাশ নিমব্বিওয়ালকে । ছবিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি গান, যা শোনা যাবে জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে । পরিচালক প্রার্জুন মজুমদার বলেন, "এই ছবিতে কলকাতা শহরও একটি চরিত্র । এই শহরে কত সম্পর্কের গল্প বাসা বেঁধে থাকে, সেগুলো বড়পর্দায় তুলে ধরব । আবেগের কথাও ফুটে উঠবে এই ছবিতে । আমার ছবির প্রতিটি চরিত্র তার শহরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বলবে । আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে ।"
চলতি বছরে ছবিটি মুক্তি পাবে আকাঙ্খা রায় ও প্রার্জুন মজুমদারের প্রযোজনাতে 'স্ট্যাগড ফিল্মস'-এর ব্যানারে । ছবির দ্বিতীয় ভাগের শ্যুটিং শুরু হবে চলতি মাসেই ।