টেলিভিশনে পরমের প্রত্যাবর্তন ! আসছে 'কমলা নিবাস'
প্রথমবার দেবাদৃতা বসুর সঙ্গে জুটিতে 'কমলা নিবাস' ধারাবাহিকে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে ৷
Published : April 12, 2026 at 11:28 AM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: বাংলা ধারাবাহিকে অনেকদিনে পর দেখা মিলবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের । আগামী 13 এপ্রিল থেকে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হতে চলেছে নতুন ধারাবাহিক 'কমলা নিবাস'। সেখানেই দেবাদৃতা বসু এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের জুটি দেখবে দর্শক ।
এই ধারাবাহিক নিপাট পারিবারিক গল্প নিয়েই এগোবে, তা বলাই বাহুল্য । গল্পের কেন্দ্রে কমলা ও শ্রীনিবাস । মাঝবয়সি দম্পতির জীবনের স্বপ্ন, স্বপ্নপূরণ, ভালো থাকা, মন্দ থাকার গল্প নিয়েই সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক । এই দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন দেবশঙ্কর হালদার এবং সোহিনী সেনগুপ্ত । এক ছাদের নীচে সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব আর আবেগের গল্প নিয়েই এই ধারাবাহিক, যেখানে একটি যৌথ পরিবারের ভেতরের টানাপোড়েন, ভালোবাসা, অভিমান আর সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলো খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
ধারাবাহিকটির মূল পটভূমি একটি বৃহৎ পরিবার 'কমলা নিবাস', যেখানে একাধিক প্রজন্ম একসঙ্গে বসবাস করে । পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন গভীর, তেমনই রয়েছে মতবিরোধ, ভুল বোঝাবুঝি এবং নানা ধরনের মানসিক সংঘাত । প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনসংগ্রাম গল্পটিকে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে যায় ।
গল্পে দেখা যায়, পরিবারের বড়দের সিদ্ধান্ত, ছোটদের স্বপ্ন এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব থেকে তৈরি হয় নানা জটিলতা । কিন্তু এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যেও ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং মিলেমিশে থাকার শক্তিই শেষ পর্যন্ত পরিবারটিকে ধরে রাখে । কমলা এবং শ্রীনিবাস দু'জনেই নিজেদের একটা সুন্দর গোছানো বাড়ির স্বপ্ন দেখে । আর দেখে মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন । ওদের স্বপ্ন কি পূরণ হবে? হলেও কীভাবে তা সম্ভব হবে তা নিয়েই এগিয়ে চলবে এই ধারাবাহিক ।
প্রসঙ্গত, অনেকদিন পর আবার বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় । 'এক আকাশের নীচে'-সহ আরও বেশ কিছু জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি । এরপর বেজায় ব্যস্ত ছিলেন সিনেমা, ওটিটি নিয়ে । একইসঙ্গে পরিচালনা এবং প্রযোজনাতেও ব্যস্ততার অন্ত ছিল না, আজও নেই তাঁর । খুব শীঘ্রই তাঁর পরিচালনায় আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'রক্তফলক' । এরই মাঝে বাংলা টেলিভিশনের দর্শককেও চমকে দিয়ে অনেকদিন পর হাজির হবেন তিনি । সঞ্চালনায় নানা সময়ে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গেলেও ফিকশনে বেশ অনেকদিন পরই পরম ।
ওদিকে দেবাদৃতা বসু এই মুহূর্তে বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ । 'জয়ী' ধারাবাহিকের মাধ্যমে বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখেন তিনি । এরপর একে একে 'আলো ছায়া', 'শ্রী কৃষ্ণ ভক্ত মীরা', 'আলোর ঠিকানা', 'মিঠিঝোরা' ধারাবাহিকের মাধ্যমে খ্যাতি পান তিনি । আর এবার 'কমলা নিবাস' । তাঁর চরিত্রটি কেমন সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি এখনও । আগামী সোমবার থেকে সন্ধে সাড়ে 6টার স্লটে শুরু হতে চলেছে 'কমলা নিবাস' ধারাবাহিক ।