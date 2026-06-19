ফেলুদার পর কোন গোয়েন্দা চরিত্রে পরমব্রত ? কী আছে 'ছদ্মবেশী'তে?

ফেলুদার পর কোন গোয়েন্দা চরিত্রে পরমব্রত ? কী আছে 'ছদ্মবেশী'তে?
পরিচালক অরিত্র সেনের নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ছদ্মবেশী’-র প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে । পরমের বিপরীতে দেখা যাবে ঋতাভরীকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 1:12 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: ফেলুদার পরে এবার নতুন গোয়েন্দা চরিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের। একইসঙ্গে আবারও রহস্যের জাল বুনতে চলেছে হইচই। হাজির হয়েছে পরিচালক অরিত্র সেনের নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ছদ্মবেশী’-র প্রথম ঝলক।
অভিরূপ সরকারের জনপ্রিয় উপন্যাস ‘চৌধুরী বাড়ির রহস্য’ অবলম্বনে তৈরি এই সিরিজে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। আগামী জুলাই মাসে হইচইয়ে মুক্তি পাবে সিরিজটি। সিরিজে গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরমব্রত। একজন সংগ্রামী ব্যক্তিগত গোয়েন্দা হিসেবে তার নতুন তদন্ত তাকে নিয়ে যায় শহরের অন্যতম প্রভাবশালী এক পরিবারের অন্দরে। আদিত্যর স্ত্রী রত্নার চরিত্রে রয়েছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। কিংবদন্তি অভিনেত্রী মন্দাকিনী চৌধুরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জুন মালিয়া। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সৃজলা গুহ, ভরত কল, ইন্দ্রাশিস রায়, পায়েল সরকার, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, বিমল গিরি এবং সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী মন্দাকিনী চৌধুরী। একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনার পর সে আশঙ্কা করতে শুরু করে, তাকে ঘিরে যা ঘটছে তা নিছক দুর্ঘটনা নয়। সন্দেহের তির যখন পরিবারের সদস্যদের দিকেই ঘুরে যায়, তখন তদন্তের দায়িত্ব এসে পড়ে আদিত্য মজুমদারের কাঁধে। রত্না এবং এসিপি গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে আদিত্য প্রবেশ করে এমন এক জগতে, যেখানে সম্পদ, উত্তরাধিকার এবং বহুদিনের গোপন রহস্য একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।
পরিচালক অরিত্র সেন বলেন, "এই গল্পের মূল বিষয় গোপন সত্য, যা আমরা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি, আবার নিজের কাছ থেকেও আড়াল করি। রহস্যের আবরণে মোড়া হলেও এটি পরিবার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের দুর্বলতার গল্প। প্রতিটি চরিত্রকেই আমরা এমনভাবে নির্মাণ করেছি যাতে তারা সম্ভাব্য সন্দেহভাজন হয়ে ওঠে।" পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "আদিত্য প্রচলিত গোয়েন্দাদের মতো নয়। সে অসম্পূর্ণ, সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত নানা সমস্যার মধ্যেও জটিল রহস্যের সমাধান করতে চায়। চরিত্রটির মানবিক দিকটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। হইচই অরিজিনাল সিরিজে অভিনেতা হিসেবে এটাই আমার প্রথম কাজ।"
ঋতাভরী চক্রবর্তীর কথায়, "রত্না শুধু আদিত্যর সঙ্গী নয়, তদন্তেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গল্পের নানা মোড় দর্শকদের চমকে দেবে।" পায়েল সরকার জানান, "হইচইয়ে ফিরে আসা সবসময়ই বিশেষ অনুভূতি। এই গল্পের প্রতিটি চরিত্রেরই নিজস্ব গোপন রহস্য রয়েছে, আর সেটাই সিরিজটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।" রহস্য, পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং একের পর এক চমকের সমাহার নিয়ে জুলাই মাসেই দর্শকদের সামনে আসছে 'ছদ্মবেশী'।