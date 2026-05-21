বাম জমানার ইন্ডাস্ট্রি ফেরত চান পরমব্রত ! কেন চেয়েছিলেন ক্ষমা? অকপট অভিনেতা

বাম জমানার ইন্ডাস্ট্রি ফেরত চান পরমব্রত ! কেন চেয়েছিলেন ক্ষমা? অকপট অভিনেতা
পরমব্রতর কথায়, "অনেকেই বলছেন, 2011 এর আগে আমরা খুব আনন্দে কাজ করতাম, তা আমিও স্বীকার করি। এই পরিবেশ আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।"
Published : May 21, 2026 at 7:04 AM IST
কলকাতা, 21 মে: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কলাকুশলীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রুদ্রনীল ঘোষের ডাকে বুধ সন্ধ্যায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে হাজির ছিলেন অভিনেতা-পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। বিগত দিনগুলিতে যেভাবে শিল্পী-কলাকুশলীদের ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রেট, ব্যান কালচার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তার নানা দৃষ্টান্ত উঠে এল এদিনের সন্ধ্যায়। কলাকুশলীরা জানালেন নিজেদের ক্ষোভের কথা। মুখ খোলেন স্বয়ং পরমব্রতও।
উল্লেখ্য, 2024-এ পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন জোর টানাপোড়েন, তখন প্রতিবাদের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন ইন্ডাস্ট্রির সকলের প্রিয় পরমও। পরিচালকদের অধিকার রক্ষার দাবিতে আইনি পথেও হেঁটেছিলেন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। এরপর হঠাতই মামলাকারী পরিচালকদের গোষ্ঠী থেকে সরে যান তিনি। ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে কার্যত ক্ষমা চান খোদ তৎকালীন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে।
কাট টু। 2026-এর 20 মে। অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের ডাকা বৈঠকে হাজির হয়ে সকলের সামনে তিনি বলেন, মামলা করার কারণে টলিউডে অলিখিতভাবে ‘নিষিদ্ধ’ হয়েছিলেন তিনি। ফলে কোনও কাজ পাচ্ছিলেন না। আর সেই সময়ই পরম ও তাঁর স্ত্রী পিয়ার ঘরে আসে নতুন সদস্য, পরমের ছেলে। রুদ্রনীলের পাশে বসেই পরম জানান, " ‘দাঁতে দাঁত চেপে সেদিন আমি ক্ষমা চেয়েছি ছেলের মুখে দিকে তাকিয়ে’।”
তিনি আরও বলেন, "আমি যে অধিকারে এখানে বসে কথা বলছি, তার প্রাথমিক কারণ রুদ্র আর আমার 25 বছরের বন্ধুত্ব। রুদ্র ও আমার বন্ধুত্বের মধ্যে, যতটা বেশি বন্ধুত্ব রয়েছে, তার থেকে বেশি মতপার্থক্য রয়েছে। সেই মতপ্রার্থক্য কখনও ব্যক্তিগত, কখনও রাজনৈতিকও। কিন্তু আমরা এই বন্ধুত্বের মধ্যে কখনও রাজনীতি আসতে দিইনি। আমার মনে হয়, আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবার আগে এটাই হওয়া দরকার। ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের রুজি- রুটি, তাঁদের প্রাথমিক পেশা যেন সিনেমাই হয়। তিনি একজন শিল্পী হতে পারেন, কলাকুশলী হতে পারেন, পরিচালক হতে পারেন, প্রযোজক হতে পারেন, এমনকী, ডিস্ট্রিবিউটার ও একজিবিটার হতে পারেন, একমাত্র তিনি বা তাঁরাই বুঝতে পারে, সিনেমার কীভাবে বিবর্তন ঘটছে। শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক কারণে, যদি একটা সংগঠনের মাথার উপর এমন কাউকে বসিয়ে দেওয়া হয় যিনি এসবের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন, তাহলে আজকে যে পরিস্থিতিটা আমরা দেখছি, সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন আলরা আগামীদিনেও হব।"
পরমব্রতর কথায়, "এই যে অনেকেই বলছেন, যে 2011 এর আগে আমরা খুব আনন্দে কাজ করতাম, তা আমিও স্বীকার করি। এই পরিবেশ আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এখানে কেউ জয় বাংলা বলবেন, কেউ জয় শ্রীরাম বলবেন, কেউ বন্দে মাতরম বলবেন, কেউ লাল সেলাম বলবেন। কিন্তু সিনেমার কাজের সময় সেটা গুরুত্ব যেন গুরুত্ব না পায়।"
পরম এদিন কলাকুশলীদের উদ্দেশে বলেন, "2024 থেকে 2025 জুড়ে একটা বিরোধ, একটা লড়াই শুরু হয়েছিল। যে লড়াইয়ে আমি প্রথম সারিতেই ছিলাম। আমরা বারংবার বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমরা, নন মেম্বার নিয়ে কাজ করার জন্যই এই লড়াইটা করছিলাম। আমরা বার বার প্রাক্তন মন্ত্রীদের বলেছিলাম ফেডারেশন, টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বৈঠকে বসার সুযোগ করে দিন। শুধু কর্তাদের সঙ্গে নয়, যাঁদের সঙ্গে 25 বছর ধরে কাজ করি, তাঁদের সঙ্গে বসার সুযোগ দিন। কিন্তু আমাদের বসতে দেওয়া হয়নি। উল্টে অনেকেই যেমন জয়দীপদা (জয়দীপ মুখোপাধ্যায়), কৌশিকদা (কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়), সৃজিত ( সৃজিত মুখোপাধ্যায়) যখন কাজ শুরু করতে গিয়েছেন, তখন তাঁদের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই আমরা বাধ্য হই আদালতে যেতে। তারপরও আপনাদের বোঝানো হয়, আমরা নাকি ফেডারেশন ভেঙে দেওয়ার জন্য আদালতে গিয়েছি। ফেডারেশনটা আমাদেরও। আমরাও এর সদস্য।"