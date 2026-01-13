'টলিউডে রাজনৈতিক বিভাজন খুঁজে পাই না'- কেন বললেন পরমব্রত ?
দুর্গাপুরে হেলথ কার্নিভালে যোগ দিতে আসেন অভিনেতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
January 13, 2026
দুর্গাপুর, 13 জানুয়ারি: সাম্প্রতিক কালে বঙ্গ রাজনীতির আঙ্গিনায় রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের ভিড়ের মাঝেও টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভীড় বাড়ছে। সাংসদ, বিধায়ক পদেও নায়ক-নায়িকাদের অভাব নেই। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কচকচানি এখন টলিউডের অন্দরমহলেও। কিন্তু এমন প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক কালের ব্যস্ততম অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় (Parambrata Chatterjee) 'টলিউডে কোনও রাজনৈতিক বিভাজন' তিনি দেখতে পান না বলেই জানান ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে।
দুর্গাপুরে বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে আয়োজিত হেলথ কার্নিভালে যোগ দিতে আসেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "দুর্গাপুর শহরে আসতে আমার খুব ভালো লাগে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং তা নিয়ে কার্নিভাল এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমার প্রথম আসা। বেসরকারি হাসপাতালের এই উদ্যোগে আমি সাধুবাদ জানাই। এই ধরনের প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। সবাই সুস্থ থাকলে, সমাজ সুস্থ থাকবে।"
আধুনিক প্রজন্মের অনেক ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা এখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে আসছে তাদের উদ্দেশ্যে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বার্তা, "যারা শিক্ষিত আধুনিক প্রজন্মের অভিনেতা অভিনেত্রী তাদেরকে বলব আরও বেশি করে বাংলা ছবিতে, বাংলা সিরিজের জগতে পদার্পণ করুন।"
এক সময় দক্ষিণী ছবির অনুকরণে বাংলা ছবি তৈরি হত। বর্তমানে বাংলায় নতুন নতুন গল্প দর্শকদের আকৃষ্ট করছে ৷ এই প্রসঙ্গে পরম জানান, "এটা নিশ্চয়ই প্রেরণাদায়ক। নানারকম চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা ছবি চলেছে। চলতে চলতে কোন সময় হয়তো হোঁচট খাচ্ছে। কোন সময় আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আজকের দিনে বিনোদনের এত রকম মাধ্যম হয়ে গিয়েছে যে মানুষকে একসঙ্গে বসিয়ে সিনেমা দেখানোটাই অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে। আর সেখানে যে আমরা এখনো ছবি বানাতে পারছি এটাই যথেষ্ট।"
কোভিড পরবর্তী সময়ে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে এখন ওটিটি জায়গা করে নিয়েছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ৷ ওটিটি-তে যে ধরনের সিনেমা-সিরিজের কন্টেন্ট আসে, তা দেখে অনেকেই 'প্রেক্ষাগৃহ গেল গেল' রব তুলেছিল ৷ অনেকেই ভাবতে বসেছিলেন ওয়েব সিরিজ কি তবে অভিনয় জগতের ভবিষ্যৎ? এই প্রসঙ্গে পরমব্রতর সাফ জবাবা ৷ তিনি জানান, "আমি নিজে ওয়েব সিরিজ পরিচালনা করছি, অভিনয় করছি। ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমান বলে কিছু নয়। সবটাই ভবিষ্যৎ আবার সবটাই বর্তমান।" প্রসঙ্গত, সোমবারই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-এর তরফে এই বছরের একাধিক সিরিজের চমক ঘোষণা করেছে ৷ যেখানে অন্যরকম গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে ৷