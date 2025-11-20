ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে 'সুর বদল' পরমব্রতর ! কটাক্ষ নেটপাড়ায়

ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে 'সুর বদল' পরমব্রতর ! কটাক্ষ নেটপাড়ায়
হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মামলাকারী পরিচালকদের সঙ্গে বৈঠকও হয় রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের সচিব শান্তনু বসু। 17 জুলাই নিজেদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট জানিয়েছিলেন পরিচালকরা ৷
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচালকদের দ্বন্দ্ব ও আইনি জটিলতা নতুুন বিষয় নয় ৷ প্রতিবাদী পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের (Parambrata Chatterjee) মুখে এবার অন্য সুর ৷ তিনি বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিলেন, টলিউড ফেডারেশনের সঙ্গে নিজেকে কোনওরকম আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর যুক্ত রাখছেন না ৷ পাশাপাশি, জানালেন, ফেডারশনের সঙ্গে জটিলতায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া ছিল হঠকারি সিদ্ধান্ত ৷ অভিনেতার এই উলট পুরাণে সমালোচনার ঝড় নেটপাড়ায় ৷
কী বলেছেন পরমব্রত ?
এদিন তিনি বলেন- গত এক বছর ধরে আমার এবং আমার কিছু সহকর্মীর সঙ্গে ফেডারেশনের সঙ্গে কিছু মতবিরোধ, কিছু বাদানুবাদ, কিছু ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য চলছিল ৷ আজকে এই মূহূর্তে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে আমাদের পারস্পারিক ভু বোঝাবুঝি, মনোমালিন্যকে পিছনে ফেলে রেখে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে কাজ করতে পারব ৷ আমি ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমের কাছে স্পষ্ট করেছি, আমি ব্যক্তিগত ভাবে, বাকিদের কথা বলতে পারব না, প্রত্যেকে নিজের নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে কোনওরকম আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর যুক্ত রাখছি না ৷ বর্তমানেও রাখছি না, ভবিষ্যতেও রাখব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷
পরম আরও বলেন, "এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর বছর ধরে কাজ করার সুবাদে জানি এই ফেডারেশন এক সুবৃহৎ পরিবার ৷ পরিবারের মধ্যে যদি কখনও ভুল বোঝাবুঝি হয় তখন সেটা আলাপ আলোচনার মধ্যে সমাধান করাটাই শ্রেয় ৷ এই প্রসঙ্গে বলতে দ্বিধা নেই, এই বিষয়টাকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যাওয়াটা হঠকারি সিদ্ধান্ত ছিল ৷ সঠিক ছিল না ৷ এর পিছনে কিছু ভুল তথ্য, মিস কমিউনিকেশন ইত্যাদি জিনিস কাজ করেছিল ৷"
"অভিনেতার কথায়, "ফেডারেশনের গুরত্ব নিয়ে আমি অত্যন্ত সচেতন ছিলাম ৷ অত্যন্ত সুনিশ্চিত ছিলাম ৷ এমনকী, মত বিরোধের সময়েও আমি সবসময় বলেছি যে ফেডারেশন অত্যন্ত জরুরী একটা প্রতিষ্ঠান ৷ ফেডারেশনের আওতায় যে সমস্ত গিল্ড আছে সেই সকল কলাকুশলীরা প্রত্যেকদিন আমাদের সঙ্গে কাজ করেন ৷ তারা যে কতটা দক্ষ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তারা আমাদের গর্ব ৷"
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
এক নেটিজেন বলেন, "পরমব্রত কিছু বলা মানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনা, তবে এই বিষয়টা শুনে মনে হল এটা আমাদের শোনার কোনো দরকার ছিলো কি? How ever, wish you the best ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "নেক্সট মহানায়ক অ্যাওয়ার্ড লোডিং ৷ অভিনেতা ও সু-বক্তা হিসাবে পছন্দের মানুষ ৷ কিন্তু আজ এই ভিডিয়ো থেকে এটা বুঝলাম যে মাথা নত করলেন ক্ষমতার কাছে ৷ আর কথাগুলো আপনার নয়, ফিল্ম ফেডারেশনের ৷ সেটা বোঝাই যাচ্ছে ৷" আবার কেউ কমেন্ট সেকশনে লিখেছেন, "চিঠি টা কে লিখে দিলো?" কারোর কথায় "হাওয়া বদল ৷"
উল্লেখ্য, 17 জুলাই আদালতের নির্দেশ মেনে মামলাকারী পরিচালকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের সচিব শান্তনু বসু। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, রবীন্দ্রসদনে বসে সেই বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন 11 জন পরিচালক। হাজির ছিলেন সুব্রত সেন, সুদেষ্ণা রায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, কিংশুক দে, বিদুলা ভট্টাচাৰ্য-সহ মামলাকারী অনান্য পরিচালকেরা।
সেদিনের সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাইলে সুদেষ্ণা রায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় জানান, কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। শুধু তাঁদের বক্তব্য শুনেছেন সচিব শান্তনু বসু। তাঁদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে খসড়া তৈরি করে তিনি জমা দেবেন আদালতে। বাকিটা বিচারকের হাতে। সেদিনের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস ৷ আজ পরমব্রতর মুখে অন্য কথা শুনে ক্ষোভ নেটপাড়ায় ৷
