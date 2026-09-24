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এক সন্ধ্যায় দুই ফিনালে, বাংলা টিভির পর্দায় পরম-কোয়েল ধামাকা

Parambrata and Koel Mallick in Non-fiction Show: ‘ছানাগিরি’-র ফিনালে-তে ছোটদের সঙ্গে মজায় মেতে উঠবেন পরমব্রত। ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সিজন 3’-এর ফিনালে-তে থাকছেন কোয়েল ৷

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বাংলা টিভির পর্দায় পরম-কোয়েল ধামাকা (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 8:59 AM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: পুজোর আবহে বিনোদনের ডাবল ডোজ। আগামী 1 অক্টোবর সান বাংলার পর্দায় পরপর সম্প্রচারিত হবে জনপ্রিয় দুই অনুষ্ঠানের সেপ্টেম্বর মাসের ফিনালে। সন্ধ্যা 6টায় ‘ছানাগিরি’-র বিশেষ পর্বে দেখা যাবে অভিনেতা-পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। তার পর সন্ধ্যা 7টায় ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সিজন 3’-এর মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।

‘ছানাগিরি’-র ফিনালে-তে ছোটদের সঙ্গে মজায় মেতে উঠবেন পরমব্রত। শুধু আড্ডা নয়, গিটার হাতে নিজের সঙ্গীত প্রতিভারও ঝলক দেখাবেন অভিনেতা। ‘মহারাজা তোমাকে সেলাম’, ‘ভূতের রাজা দিল বর’ এবং ‘ওরে হাল্লা রাজার সেনা’-র মতো জনপ্রিয় গান গেয়ে শোনাবেন তিনি। ছোটদের সঙ্গে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথন এবং গানেই জমে উঠবে বিশেষ পর্ব। এর পর ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সিজন 3’-এর ফিনালে-তে থাকছে কোয়েল মল্লিকের বিশেষ উপস্থিতি। দুটি নাচের পারফরম্যান্সে মঞ্চ মাতাবেন অভিনেত্রী। ‘লীলা বালি লীলা বালি’ এবং ‘সোহাগ চাঁদ’ গানে তাঁর নাচ অনুষ্ঠানে যোগ করবে উৎসবের আমেজ।

এই বিশেষ পর্বে সঞ্চালক পায়েল দে-র সঙ্গে কথোপকথনেও অংশ নেবেন কোয়েল। অভিনেত্রী হিসেবে কোয়েলের পাশাপাশি তাঁর মাতৃত্বেরও প্রশংসা করেন পায়েল। অন্যদিকে পায়েলের সঞ্চালনার প্রশংসা করে কোয়েল বলেন, প্রতিযোগীদের সঙ্গে তাঁর সহজ যোগাযোগ এবং অনুষ্ঠানে প্রাণবন্ত উপস্থিতি নজর কাড়ে। নারীদের জীবন, তাঁদের স্বপ্ন, লড়াই এবং এগিয়ে যাওয়ার গল্পকে কেন্দ্র করেই সাজানো হয়েছে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর এই বিশেষ ফিনালে। ফলে 1 অক্টোবর সান বাংলার পর্দায় একসঙ্গে থাকছে গান, নাচ, আড্ডা ও বিনোদনের নানা মুহূর্ত। অর্থাৎ 1 অক্টোবর বাংলা টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য থাকছে পরপর দুই বিশেষ ফিনালে।

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TAGGED:

CHHANAGIRI SUN BANGLA
LAKH TAKAR LOKKHI LABH
ছানাগিরি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ কোয়েল মল্লিক
PARAMBRATA CHATTERJEE KOEL MALLICK

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