'এখানে এক ঝাঁক নাতি নাতনিদের পেয়ে যাই'- 11 বছর পর ধারাবাহিকে ফিরে আপ্লুত পাপিয়া সেন

মারণ রোগকে জয় করে আবার বহু বছর পর সিরিয়ালে ফিরেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তীর বোন এবং পরিচালক রাজা সেনের স্ত্রী পাপিয়া সেন।

papiya-sen-returns-in-mega-after-11-years-shares-journey-in-kone-dekha-alo
অভিনেত্রী পাপিয়া সেন (ইটিভি ভারত)
Published : December 3, 2025 at 5:22 PM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: মাত্র সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে অভিনয়। পিতৃকূল, পতিকূল সব দিকের মানুষরাই ইন্ডাস্ট্রির তাবড় তাবড় মানুষ। অভিনেত্রীর নিজের অভিনয় ক্যারিশ্মাও কম নয়। কথা হচ্ছে অভিনেত্রী পাপিয়া সেনকে (Papiya Sen) নিয়ে।

টানা 11 বছর পর বাংলা ধারাবাহিকে ফিরেছেন তিনি। 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকে প্রিয় ঠাম্মির চরিত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। হালকা রঙের আটপৌরে শাড়িতে একেবারে ঘরোয়া ইমেজে সোম থেকে শুক্র রাত সাড়ে 9টায় দেখা যায় তাঁকে। অনেকদিন পর আবার ধারাবাহিকে কাজ করতে এসে কাজের পরিবেশে কতটা বদল এসেছে বলে মনে হচ্ছে তাঁর? উত্তরে তিনি বলেন, "চেনা অচেনা অনেকেই আমাকে সিরিয়ালে ফেরত আসছি জেনে বলেছিল, 'এখন সিরিয়ালে জয়েন করছ? তুমি মানিয়ে নিতে পারবে না'। কিন্তু সত্যিই আমার এখানে এলে একটা দিনের জন্যও মনে হয় না যে আমি বাড়িতে নেই। মনে হয় যেন বাড়িতেই আছি। সকলে এতটাই আন্তরিক।"

অভিনেত্রী জানান, "এখানে এলে আমি অনেক নাতি নাতনি পেয়ে যাই। সবাই ডেকে ডেকে কথা বলে আমাকে। জিজ্ঞেস করে কেমন আছি। সকলে তো চেনাও নয়। কিন্তু মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। আমি চুপ করে বসে থাকলেও সবাই জিজ্ঞেস করে আমার শরীর ঠিক আছে কি না, খেয়েছি কি না। অনেকে আবার আমার শরীর খারাপ লাগছে মনে হলে পরিচালককে বলে, দিদিকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও।... এই আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ।"

তিনি আরও বলেন, "আমার মেয়েরা নাতনিরা সবাই বাইরে থাকে। আমি বাড়িতে থাকলেই বরং একা থাকতাম। এখানে এক ঝাঁক নাতি নাতনিদের পেয়ে যাই। তা ছাড়াও ছেলে, বউমা সকলকে পাই। এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে এতদিন পর ফিরে আমি সত্যিই ধন্য। আর এই হাউজ বরাবরই খুব সম্মান দেয়। তাই না করিনি অফারটা আসায়।" গল্পের নায়িকা লাজু থুড়ি সাইনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "লাজু খুব ইন্টেলিজেন্ট। শুটিঙের ফাঁকে পড়াশুনাও করে। কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করে। ওকে কাজের ফাঁকে পড়তে দেখে আমি আমার শৈশব খুঁজে পাই।"

উল্লেখ্য, 2018 সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী পাপিয়া সেন। সেই মারণ রোগকে জয় করে আবার বহু বছর পর সিরিয়ালে ফিরেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তীর বোন এবং পরিচালক রাজা সেনের স্ত্রী পাপিয়া সেন। যদিও তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই। চিকিৎসা আর অসম্ভব জীবনী শক্তির জোরে তিনি আজ একেবারে সুস্থ। তবে শুধুমাত্র ক্যান্সারের কারণে নয়, জীবনে নাতনিদের আগমন তাঁকে আটকে দিয়েছিল ঘরে। সময় কাটিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে। অভিনয় না করলেও তখন রাজা সেনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন তিনি। সামলাতেন হিসেব নিকেশের দিক।

